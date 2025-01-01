Goede tandpasta hoeft niet duur te zijn

De prijs van een tube tandpasta varieert van minder dan €1 to soms meer dan €5. In het duurste geval is de prijs per poetsbeurt €0,10. Uit onze test blijkt dat de duurste tandpasta niet de beste is.

Niet in je mond

In sommige tandpasta's zitten stoffen die je misschien niet zo graag in je mond stopt. In de test lees je welke tandpasta's vrij zijn van deze stoffen.

Probeer eens een tablet

We hebben ook 1 merk tandpastatabletten getest. Die zijn goed voor het milieu en ook gebruikers zijn positief. In de test kijken we hoe deze presteert ten opzichte van gewone tandpasta's.