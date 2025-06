Beste Koop en Beste uit de Test

Welke predicaten zijn er?

De Consumentenbond geeft 5 verschillende predicaten uit.

Beste uit de Test Beste Koop Afrader Laagste Prijs Meest Betrouwbaar

We kennen al onze predicaten toe aan producten of diensten die de hoogste resultaten behalen in onze vergelijkende testen en analyses .

1. Beste uit de Test

Deze producten hebben de beste kwaliteit. Ze hebben een testoordeel dat weergegeven wordt in een rapportcijfer.

2. Beste Koop

Dit zijn producten die een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden bij de door ons genoemde richtprijs.

3. Afrader

Dit zijn producten en/of diensten die een slechte kwaliteit bieden en daarom niet aan te bevelen/koopwaardig zijn, ongeacht de prijs. Ze hebben een testoordeel dat weergegeven wordt in een rapportcijfer onder de 3,0

4. Laagste Prijs

Winkels in deze groep hebben gemiddeld de laagste prijzen binnen een bepaalde productcategorie.

5. Meest betrouwbaar

Dit predicaat wordt toegekend aan producten die het best scoren in onze betrouwbaarheidsonderzoeken.

Welke vignetten zijn er?

De Consumentenbond geeft 2 verschillende vignetten uit.

Testoordeel Score Duurzaamheid

1. Het vignet Testoordeel

Alleen de best scorende producten krijgen het predicaat Beste uit de Test. De beste prijs-kwaliteitverhouding wordt beloond met Beste Koop. Ook andere goed geteste producten kunnen een interessant alternatief zijn. Daarom kunnen bedrijven het Testoordeel-vignet gebruiken, waarop het testcijfer en het laagste en hoogste cijfer uit de test zichtbaar zijn. 2. Het vignet Score Duurzaamheid

Dit vignet laat zien welke producten en diensten binnen hun categorie een hoge score hebben op het gebied van duurzaamheid (een score van 7,5 of hoger). Alleen producten en diensten die kwalitatief goed scoren in de gehele test komen in aanmerking voor dit vignet. Lees meer over dit vignet

Hoe lang mogen bedrijven adverteren met de logo's?

De periode waarin een predicaat of vignet kan worden gebruikt is 3 of 6 maanden (afhankelijk van het soort predicaat). Bij sommige predicaten kan deze periode eenmalig worden verlengd.

Veelgestelde vragen

Meld misbruik

Wij houden zelf toezicht om misbruik van predicaten en ons Consumentenbondlogo tegen te gaan. Met hulp van een online zoekprogramma en in samenwerking met een advocatenkantoor pakken wij misbruik aan. Maar het kan nóg beter. Daarom vragen wij je om samen met ons een oogje in het zeil houden.

Help mee om consumenten te beschermen tegen misleiding, meld misbruik van onze predicaten. Je melding ontvangen wij bij voorkeur mét een bewijs. Dit kan een foto zijn, of een scan van bijvoorbeeld de huis-aan-huis-folder. Mail jouw melding(en) mét bewijsstuk naar: misbruikpredicaten@consumentenbond.nl

Of stuur je melding(en) mét bewijsstuk per post naar:



Consumentenbond

Marketing/misbruik predicaten

Antwoordnummer 2259

2502 XB Den Haag

Nadat wij een melding hebben ontvangen, zullen wij onmiddellijk actie ondernemen door het betreffende bedrijf te benaderen.

Colportage

Let op: de Consumentenbond verkoopt nooit aan de deur of telefonisch. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen naar aanleiding van een bestelling en/of e-mail. Gebeurt dit wel, noteer alle gegevens over de persoon en/of dienst die wordt aangeboden en stuur ons een bericht.