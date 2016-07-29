Pieter Izak Broertjes

Interim-lid Raad van Toezicht

Pieter Broertjes was burgemeester van Hilversum van juli 2011 tot februari 2022 en was daarvoor vele jaren werkzaam als hoofdredacteur van de Volkskrant. Daarnaast bekleedde hij diverse toezichthoudende en bestuurlijke functies, waaronder voorzitter van de Raad van Toezicht van World Press Photo, voorzitter van de Raad van Toezicht van het International Film Festival Rotterdam (IFFR), voorzitter van het bestuur van de Stichting Persmuseum, lector cross media-journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en lid van de redactieraad van het VNG-tijdschrift.

Als voormalig voorzitter van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond brengt hij diepgaande kennis van de organisatie en haar governance mee.

Raoul Teeuwen

Interim-lid Raad van Toezicht

Raoul Teeuwen werkt bij Pure-Energie als informatie-analist. Raoul heeft brede ervaring in IT en digitalisering, onder meer opgedaan bij het Rekencentrum van Defensie, Atos Origin, Kennisnet en Pure Energie. Zijn expertise op het gebied van digitalisering, energie en verduurzaming sluit nauw aan bij actuele maatschappelijke en strategische thema’s van de Consumentenbond. Hij is bovendien sterk betrokken bij duurzaamheid, onder andere als medeoprichter van de lokale energiecoöperatie Opgewekt Rijssen.

Binnen de Consumentenbond kent hij de organisatie goed, mede door zijn eerdere rol als lid van de Bondsraad, lid van de Raad van Toezicht en zijn huidige functie als bestuurslid van de Stichting Hulpfonds Personeel Consumentenbond.

Hans Coffeng

Interim-lid Raad van Toezicht

Hans Coffeng was tot en met de verkoop per juli 2026 CEO van Bovemij N.V., het verzekerings-, garantie- en databedrijf voor de mobiliteitsbranche dat nauwe banden had met BOVAG. Daarvoor was hij 8 jaar CEO van CED Groep, een Europese organisatie in schademanagement, en eindverantwoordelijk voor o.a. de dienstverlening, omzetgroei en een aandeelhouderswissel. Eerder vervulde hij diverse bestuurs- en directiefuncties bij arbeidsbemiddelaar USG People in binnen- en buitenland.

Vanuit al deze rollen heeft hij ruime ervaring met organisaties waarin ledenbelangen, dienstverlening en bedrijfsvoering samenkomen. Hans beschikt ook over relevante toezichthoudende ervaring, onder andere als lid van de Raad van Toezicht van Centrum Veilig Wonen en als Commissaris van Nijestee.