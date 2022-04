Geen overheidssubsidie of winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder overheidssubsidie en zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren wij in betere dienstverlening voor consumenten en onze leden. Met meer leden en meer middelen kunnen wij nog meer misstanden aan de kaak stellen, nog meer druk uitoefenen op bedrijven en nog meer producten en diensten testen.

Onderzoeken

Wij kiezen zelf welke producten en diensten wij testen, maar we houden rekening met de wensen en behoefte van onze leden. Voor bedrijven hebben wij gedragregels vastgesteld, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Deze regels hebben we besproken met ondernemingsorganisatie VNO-NCW en het MKB.

Lees de gedragregels in de folder 'Zo test de Consumentenbond (pdf)'.

Welke onderzoeksinformatie delen wij?

We zijn open over:

de opzet van tests en onderzoeken

de meetresultaten per aanbieder

de aandachstgebieden en de geselecteerde producten/diensten/aanbieders

de vragenlijsten van enquêtes die we eenmalig doen

Deze informatie kunnen betrokken opvragen voor zover we ze niet al toegestuurd hebben.

Deze informatie houden wij voor onzelf:

Wat de meetresultaten van andere aanbieders zijn

Details over de weging en inschaling

De naam van de partijen waaraan werk is uitbesteed (zoals laboratoria)

Gedetailleerde antwoorden van enquêtes

Gedetailleerde bevindingen van mystery shopping

De beschreven nationale en internationale werkwijzen

Vragenlijsten van enquêtes die we continu of herhaaldelijk doen

Predicaten: Beste uit de Test en Beste Koop

Bedrijven die goed uit onze tests komen profiteren daarvan en maken graag reclame met onze testresultaten: de predicaten Beste uit de Test en Beste Koop. Bedrijven kunnen voor een beperkte periode het recht kunnen kopen om onze testpredicaten te gebruiken in reclame-uitingen.

De opbrengst van deze zogenaamde licentieregeling voor bedrijven steken wij weer in nieuw onderzoek en in het optreden tegen bedrijven die onze predicaten misbruiken.

Vergelijken, collectieven en doorkliks webwinkel

Naast testinformatie bieden wij ook andere diensten: overstapservices en collectieven. Zo kun je bij ons autoverzekeringen, reisverzekeringen, woonverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandsverzekeringen en zorgverzekeringen vergelijken en direct overstappen. Maar wij hebben ook collectieven zoals ons Energiecollectief, ons Autolease-collectief en ons E-bike collectief.

Vanaf onze website kun je doorklikken naar webwinkels, waar je meteen het product kunt kopen dat wij hebben getest. Bijvoorbeeld een smartphone of een wasmachine.

Uit al deze diensten ontvangen wij directe inkomsten van bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van overstapvergoedingen of kortingen. Ook die inkomsten gebruiken wij voor onderzoek, publicaties, adviezen en belangenbehartiging.

Spelregels

Voor de vergoeding die wij krijgen van overstapdiensten en doorkliks naar webwinkels hanteren wij een aantal spelregels. Uitgangspunt is dat we van elk bedrijf binnen een service dezelfde (redelijke) vergoeding per overstapper/deelnemer ontvangen. Op die manier hebben bepaalde aanbieders geen commercieel voordeel boven anderen .

Bij iedere dienst of service vermelden wij de omvang van die vergoeding. Zo leggen wij verantwoordelijkheid af over onze inkomsten tegenover onze leden, klanten en iedereen die hier meer over wil weten. De Raad van Toezicht controleert periodiek de afspraken die hierover zijn gemaakt.

Vertrouwen van bedrijven en consumenten

Wij krijgen ook geld van bedrijven die wij kritisch volgen en waarvan wij de producten en diensten onafhankelijk willen beoordelen. Wij bestaan dankzij het vertrouwen dat consumenten, maar ook bedrijven en overheden, hebben in onze onafhankelijkheid.

Leden kunnen en mogen erop vertrouwen dat die inkomsten die wij krijgen onze adviezen, standpunten en onderzoeken op geen enkele manier onze onderzoeken beïnvloeden. We zullen inkomsten die onze onafhankelijkheid in gevaar brengen nooit accepteren. Daarom zullen we altijd transparant en open zijn over onze inkomsten.

