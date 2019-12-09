Wie zijn we

We doen er alles aan om oneerlijk gedrag te doorzien, te corrigeren en te voorkomen. Dat doen wij door overal aan tafel te zitten. Bij bedrijven en instellingen, maar ook bij de overheid. Zo zien we van dichtbij wat er speelt.

Consument centraal

Als consument sta je bij ons altijd centraal. Wij zorgen ervoor dat je de beste keuzes kunt maken en krijgt waar je recht op hebt. Dat doen wij met 100% onafhankelijke tests van duizenden producten en diensten. En met betrouwbare hulp bij je geldzaken en advies bij juridische problemen.

100% onafhankelijk

Wij maken geen winst en ontvangen geen structurele subsidie van de overheid. We laten ons dus op geen enkele manier beïnvloeden door politieke en commerciële belangen.

Al onze inkomsten investeren wij in betere dienstverlening aan consumenten en onze leden in het bijzonder.

Kom erbij

We hebben altijd een lidmaatschap dat bij je past. Of je nu de Beste uit de Test wilt bekijken, financiële vragen hebt of collectief voordeel wilt.