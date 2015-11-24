Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Welke cookies gebruiken wij?

Standaard en bij niet akkoord Bij akkoord Functionele cookies ja ja Analytische cookies ja ja Cookies om te optimaliseren nee ja YouTube-cookies nee ja Advertentie-cookies nee ja Personalisatie-cookies nee ja

Functionele cookies

Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online dienstverlening uitvoeren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wilt. Met de cookies van Live Chat van Salesforce zorgen wij ervoor dat je ons via de chatfunctie een vraag kunt stellen.

Niet-functionele cookies

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dat zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken.

Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo gebruiken we cookies om op onze website online survey’s te tonen, verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites.

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt.

Adobe Target

We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook verbeteringen zijn. Hiervoor gebruiken we Adobe Target. We voeren met deze tool verbeteringen uit in een A/B-test: bezoekers zien dan op hetzelfde moment een aangepaste versie van de website. Cookies zorgen ervoor dat de bezoekers de juiste versie van een pagina ziet en meten de resultaten. Zo optimaliseren we steeds de website.

Adobe Analytics en Google Analytics

Met Adobe Analytics en Google Analytics kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

Het aantal bezoekers op onze webpagina’s.

Hoelang een bezoeker op onze site is.

Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten).

Welke versie van de website aangeboden moet worden (A/B testen).

Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.

Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat je op een advertentie van ons hebt geklikt, of op een link in een e-mail).

Anonieme gegevens die je invult in een formulier, zoals het type auto of type dekking.

Producten die je hebt gekocht of toegevoegd aan het winkelwagentje op onze webshop.

De snelheid van onze website om je browser te kunnen meten. Met deze informatie kunnen we mogelijke problemen met de prestaties van onze website op tijd ontdekken en oplossen.

Privacy

Adobe en Google verzamelen met analytische cookies jouw IP-adres maar deze wordt direct geanonimiseerd. Meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, lees je in de privacyverklaring van Adobe en de privacyverklaring van Google. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

ContentSquare Analytics

Met de tool ContentSquare meten wij hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website. ContentSquare registreert:

Klikgedrag

Muisbewegingen

Scrollgedrag

Gebruik van onze formulieren

Technische fouten bij gebruik van onze website

Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte

Geolocatie (stad) op basis van jouw IP-adres

De geregistreerde data gebruiken wij om gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit van onze website en online diensten en producten te analyseren, beheren en verbeteren. Dit doen we onder andere doormiddel van heatmaps, web-analyse, formulieren-analyse en error-analyse. Zonder deze data krijgen we geen goed beeld van de werking van de site en kunnen we minder goed inspelen op de behoeften van onze websitebezoekers en leden.

Privacy

We zorgen ervoor dat plaatsen van deze analytische cookies zeer beperkt tot geen impact heeft op jouw privacy. Je persoonsgegevens worden niet geregistreerd. Na bepaling van geoloactie wordt je IP-adres door ContentSquare onomkeerbaar verwijderd. Gegevens die je invult in formulieren, worden direct gemaskeerd of geanonimiseerd. Op basis van de gegevens die geregistreerd worden, kunnen we jou niet herleiden en kunnen wij ook geen persoonlijk profiel van je opbouwen.

Meer informatie over wat ContentSquare met de verzamelde gegevens doet, lees je in de privacyverklaring van ContentSquare. Deze kan regelmatig wijzigen. Wij hebben ContentSquare geen toestemming gegeven om om data die zij verwerken te gebruiken voor andere diensten van ContentSquare.

In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Optimalisatie cookies

GetFeedback

Met de tool GetFeedback doen we onderzoek op de website. Zo kun je altijd feedback achterlaten op de website. Ook vragen we op bepaalde pagina’s of we je goed hebben geholpen met de content die daar op staat. Daarnaast gebruiken we ook een online survey waarin we vragen om jouw mening over onze website. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds te verbeteren. De cookie zorgt ervoor dat je niet onnodig vaak de survey krijgt te zien. Ook geeft de cookie informatie door over jouw besturingssysteem en de browser waarmee je de website bezoekt. Meer informatie over wat GetFeedback met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van SurveyMonkey (eigenaar van GetFeedback). Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben SurveyMonkey en GetFeedback geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere GetFeedback diensten.

ContentSquare Session Recordings

Met de tool ContentSquare meten wij hoe bezoekers onze website gebruiken. Met de functionaliteit Session Recordings maken wij een opname van hoe jij je muis beweegt over onze website. Gegevens die je invult in formulieren, worden altijd direct gemaskeerd of geanonimiseerd. Deze opnames gebruiken wij om de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en kwaliteit van onze website en online diensten en producten te analyseren en te verbeteren.

Meer informatie over wat ContentSquare met de verzamelde gegevens doet, lees je in de privacyverklaring van ContentSquare. Deze kan regelmatig wijzigen. Wij hebben ContentSquare geen toestemming gegeven om data die zij verwerken te gebruiken voor andere diensten van ContentSquare.

YouTube-cookies

Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via social media. Om deze video’s te kunnen bekijken, plaatsen we YouTube en Google cookies, zodat ze jou herkennen wanneer je bent ingelogd. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt en bezoekt.

Privacy

Voor meer informatie over de gegevens die YouTube verzamelt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van YouTube.

Advertentie-cookies

Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Hiervoor gebruiken wij: Google Adwords, Google Consent Mode, Google Dynamic Remarketing, Facebook Custom Audiences (wij delen ons klantenbestand niet met Facebook), DPG Media, Microsoft Bing Ads en DoubleClick (van Google).

Met deze cookies kunnen wij:

Bijhouden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.

Bijhouden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.

Bijhouden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Zo kunnen we analyseren hoe effectief onze advertenties zijn.

Bijhouden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je ziet dan geen onnodige advertenties.

Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Met cookies kunnen we je wel advertenties tonen die voor jou relevant zijn.

Privacy

Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Meer informatie over wat Adobe met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Adobe. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Adobe geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Adobe-diensten.

Meer informatie over wat Microsoft met Clarity en Bing Ads en de opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Microsoft. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Microsoft geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Microsoft-diensten.

Meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Facebook. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook-diensten.

Meer informatie over wat Salesforce met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Salesforce. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Salesforce geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Salesforce-diensten.

Meer informatie over wat DPG Media met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van DPG Media. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben DPG Media geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere DPG Media-diensten.

Meer informatie over wat Seedtag met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Seedtag. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Seedtag geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Seedtag-diensten.

Meer informatie over wat Amplitude Analytics met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Amplitude Analytics. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Amplitude Analytics geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Amplitude Analytics -diensten.

Personalisatie-cookies

Met jouw toestemming kunnen wij gegevens combineren om jou gepersonaliseerde content (bijvoorbeeld de website, onze apps en/of nieuw sbrieven) aan te bieden die aansluit bij jouw interesses. Dit doen wij door jouw surf- en klikgedrag te registreren en te koppelen aan jouw profiel.

Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn. Wij zullen je op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Als je e-mails van de Consumentenbond ontvangt, kunnen wij met behulp van een techniek (pixel) het klikgedrag in e-mails opslaan. Dit doen we om je een goede service te kunnen verlenen en de communicatie voor jou persoonlijker en dus relevanter te maken.

Samenwerkende partijen

Voor sommige diensten werken wij samen met andere partijen. Een aantal van deze partijen projecteert in opdracht van de Consumentenbond-diensten op de website van de Consumentenbond, zoals RISK. De partij kan ook een subdomein van onze website beheren of mediacampagnes voor ons uitvoeren. Onze samenwerkingspartners kunnen in het kader van onze samenwerking cookies inladen. We hebben daarover contractuele afspraken gemaakt en het plaatsen van cookies gebeurt pas nadat deze door ons zijn gecontroleerd. Deze partijen plaatsen alleen functionele en analytische cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Met deze gegevens meten wij de kwaliteit en effectiviteit van de website of dienst. Daarnaast kunnen we (als je daar toestemming voor geeft) advertentiecookies plaatsen. Hiermee kunnen wij bijhouden of je bepaalde diensten al van ons hebt afgenomen en kunnen we onze diensten zo efficiënt mogelijk aanbieden.

Er worden alleen cookies geplaatst die wij zelf ook plaatsen en die overeenkomen met het ons cookiebeleid en onze privacyverklaring. Onze samenwerkingspartners mogen alleen analytische cookies met Google Analytics gebruiken volgens de privacy-vriendelijke handreiking van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo blijft je privacy gewaarborgd.

Cookies aanpassen

Je kunt onderaan iedere webpagina je cookie-instellingen aanpassen en cookies uitzetten.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt ook via je browser je cookies blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken. Daarom kun je beter alleen de ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van je browser. Zo blokkeer je meteen ook cookies van andere websites.

Wil je geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om onze cookies niet te accepteren. Deze melding zie je als je onze site voor het eerst bezoekt. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en moet je eerst onze cookies verwijderen.

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