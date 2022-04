Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met cookies kan een website je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek. Dat is handig als je niet telkens opnieuw wilt inloggen.

Welke cookies gebruiken wij?

Standaard en bij niet akkoord Bij akkoord Functionele cookies ja ja Analytische cookies ja ja Cookies om te optimaliseren nee ja YouTube-cookies nee ja Advertentie-cookies nee ja Personalisatie-cookies nee ja

Functionele cookies

Functionele cookies plaatsen we altijd en zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy en worden anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online dienstverlening uitvoeren. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wilt. Met de cookies van Live Chat en Zendesk zorgen wij ervoor dat je ons via de chatfunctie een vraag kunt stellen.

Niet-functionele cookies

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dat zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken.

Pas wanneer je akkoord gaat met het plaatsen van cookies, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben allemaal verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Zo gebruiken we cookies om op onze website online survey's te tonen, verbeteringen op onze website te testen, social media buttons te tonen of om relevante advertenties voor onze diensten te kunnen tonen op andere websites.

Analytische cookies

Met analytische cookies kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website kunnen verbeteren. De statistieken die we verzamelen kunnen we niet herleiden naar personen. Deze gegevens worden na verzameling anoniem gemaakt.

We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook verbeteringen zijn. Daarom voeren we verbeteringen vaak eerst uit in een A/B-test: bezoekers zien dan op hetzelfde moment een aangepaste versie van de website. Cookies zorgen ervoor dat je de juiste versie van een pagina ziet en meten de resultaten. Zo optimaliseren we steeds de website. Hiervoor gebruiken we Adobe Target.

Met Adobe Analytics, Google Analytics en mPulse kunnen we de data beter begrijpen. De analytische cookies plaatsen we altijd bij een bezoek aan onze website.

Met analytische cookies verzamelen we onder andere de volgende gegevens:

Het aantal bezoekers op onze webpagina's.

Hoelang een bezoeker op onze site is.

Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten).

Welke versie van de website aangeboden moet worden (A/B-testen).

Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.

Hoe je op onze website terecht bent gekomen (bijvoorbeeld omdat je op een advertentie van ons hebt geklikt, of op een link in een e-mail).

Anonieme gegevens die je invult in een formulier, zoals het type auto of type dekking.

Producten die je hebt gekocht of toegevoegd aan het winkelwagentje op onze webshop.

De snelheid van onze website om je browser te kunnen meten. Met deze informatie kunnen we mogelijke problemen met de prestaties van onze website op tijd ontdekken en oplossen.

Privacy

Meer informatie over wat Adobe en Google met de verzamelde gegevens doen, lees je in de privacyverklaring van Adobe, de privacyverklaring van Google en de privacyverklaring van mPulse. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

Wij geven met analytische cookies nooit jouw persoonsgegevens (zoals naam, adres, BSN en telefoonnummer) door aan Adobe of Google. In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Optimalisatie cookies

Met de tool Usabilla doen we onderzoek op de website. Zo kun je altijd feedback achterlaten op de website. Ook vragen we op bepaalde pagina's of we je goed hebben geholpen met dat artikel. Daarnaast gebruiken we ook een online survey waarin we vragen om jouw mening over onze website. Deze informatie gebruiken we om onze website steeds te verbeteren. De cookie zorgt ervoor dat je niet onnodig vaak de survey krijgt te zien. Ook geeft de cookie informatie door over jouw besturingssysteem en de browser waarmee je de website bezoekt.

De tool Hotjar registreert muisklikken, muisbewegingen en scrollgedrag van bezoekers op onze website. Hotjar verzamelt informatie over bezochte pagina’s, de browser die je gebruikt en het gebruikte type apparaat en besturingssysteem. Deze gegevens gebruiken we om de website te verbeteren.

YouTube-cookies

Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten en delen via social media. Hiervoor plaatsen we YouTube en Google cookies, zodat ze jou herkennen wanneer je bent ingelogd. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt en bezoekt.

Privacy

Voor meer informatie over de gegevens die YouTube verzamelt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van YouTube.

Advertentie-cookies

Wij gebruiken online advertenties om onze diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk, om kosten laag te houden en je geen onnodige advertenties te tonen. Hiervoor gebruiken wij: Google Adwords, Google Dynamic Remarketing, Adobe Audience Manager en Retargeting Lists for Search Ads (RLSA), integratie met Adobe Advertising Cloud, Facebook Custom Audiences (wij delen ons klantenbestand niet met Facebook) Microsoft Bing Ads en DoubleClick (van Google).

Met deze cookies kunnen wij:

Bijhouden welke advertenties je al hebt gezien. Hiermee voorkomen we dat je te vaak dezelfde advertenties te zien krijgt.

Bijhouden hoeveel bezoekers op onze advertenties klikken.

Bijhouden hoeveel bezoekers een dienst van ons afnemen nadat ze hebben geklikt op een advertentie. Zo kunnen we analyseren hoe effectief onze advertenties zijn.

Bijhouden of je al bepaalde diensten van ons hebt afgenomen. Je ziet dan geen onnodige advertenties.

Ook als je cookies niet accepteert kun je nog advertenties van ons online tegenkomen. Niet al onze advertenties gebruiken namelijk cookies. Met cookies kunnen we je wel advertenties tonen die voor jou relevant zijn.

Privacy

Meer informatie over wat Google met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Google. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Meer informatie over wat Adobe met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Adobe. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Meer informatie over wat Microsoft met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Microsoft. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Microsoft geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Microsoft-diensten.

Meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, lees je in de privacyverklaring van Facebook. Deze kan regelmatig wijzigen. We hebben Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebook-diensten.

Personalisatie-cookies

Met jouw toestemming kunnen wij gegevens combineren om jou gepersonaliseerde content (bijvoorbeeld de website, onze apps en/of nieuwsbrieven) aan te bieden die aansluit bij jouw interesses. Dit doen wij door jouw surf- en klikgedrag te registreren en te koppelen aan jouw profiel.

Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen krijgt die voor jou minder interessant zijn. Wij zullen je op basis hiervan echter nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.

Samenwerkende partijen

Voor sommige diensten werken wij samen met andere partijen. Een aantal van deze partijen projecteert in opdracht van de Consumentenbond-diensten op de website van de Consumentenbond, zoals Pricewise. De partij kan ook een subdomein van onze website beheren of mediacampagnes voor ons uitvoeren. Dit zijn alle domeinen van de Consumentenbond:

Deze samenwerkingspartners kunnen in het kader van onze samenwerking cookies inladen. We hebben daarover contractuele afspraken gemaakt en het plaatsen van cookies gebeurt pas nadat deze door ons zijn gecontroleerd. Deze partijen plaatsen alleen functionele en analytische cookies. Deze cookies zijn anoniem en dus niet tot op de persoon herleidbaar. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Met de anonieme gegevens meten wij de kwaliteit en effectiviteit van de website of dienst. Daarnaast kunnen we (als je daar toestemming voor geeft) advertentiecookies plaatsen. Hiermee kunnen wij bijhouden of je bepaalde diensten al van ons hebt afgenomen. En we kunnen onze diensten zo efficiënt mogelijk aanbieden.

Er worden alleen cookies geplaatst die wij zelf ook plaatsen en die overeenkomen met het ons cookiebeleid en onze privacyverklaring. Onze samenwerkingspartners mogen alleen analytische cookies met Google Analytics gebruiken volgens de privacy-vriendelijke handreiking van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zo blijft je privacy gewaarborgd.

Cookies aanpassen

Je kunt onderaan iedere webpagina je cookie-instellingen aanpassen en cookies uitzetten.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt ook via je browser je cookies blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan kunnen websites minder goed werken. Daarom kun je beter alleen de ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van je browser. Zo blokkeer je meteen ook cookies van andere websites.

Wil je geen cookies van onze website geplaatst hebben? Kies er dan in onze cookiemelding voor om onze cookies niet te accepteren. Deze melding zie je als je onze site voor het eerst bezoekt. Heb je onze cookies eerder geaccepteerd, dan krijg je deze melding niet meer te zien en moet je eerst onze cookies verwijderen.

