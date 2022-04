Voorwaarden

Onze producten en diensten kun je op verschillende manieren gebruiken. In onze algemene voorwaarden staan de regels voor deze producten en diensten.

Lees ook de voorwaarden die speciaal gelden voor:

Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Lees ook het aparte privacybeleid van onze e-mailnieuwsbrieven. Of bekijk de disclaimer van onze website.

Cookiebeleid

Voor onze website gebruiken wij verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy. Daarom zijn we duidelijk over welke cookies we gebruiken en waarvoor we ze gebruiken.