Disclaimer

Wij willen onze leden en lezers zo goed mogelijk informeren en van advies dienen. Onze websites, bladen, boeken, digitale producten en andere uitgaven zijn dan ook met de uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de daarin opgenomen testgegevens, adviezen en verdere informatie.

Toch kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie door onze leden en klanten. Al was het maar vanwege de (soms razendsnelle) veranderingen die zich kunnen voordoen in de kwaliteit en/of de prijs van het grote aanbod van producten en diensten dat wij onderzoeken en waarover wij publiceren.

Het opvolgen van onze adviezen en de aanschaf van de in onze publicaties beschreven producten en diensten geschiedt dan ook altijd en volledig voor jouw eigen rekening en risico. Wij raden aan om altijd goed te letten op de datum van het blad dat je leest, dan wel van de test of prijspeiling die je gebruikt.

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