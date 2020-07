Sparen op een spaarrekening of -deposito is veilig, maar momenteel weinig rendabel. Er zijn alternatieven die gepaard gaan met meer risico, maar ook kunnen zorgen voor meer rendement op je geld.

Zorg voor een financiële buffer

Voor onverwachte kosten is het noodzakelijk om voldoende geld achter de hand te hebben. Welk bedrag jij hiervoor het beste kunt reserveren, bereken je met de BufferBerekenaar van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Over deze financiële buffer moet je snel kunnen beschikken. Zet dit bedrag dus bij voorkeur op een vrij opneembare spaarrekening met een zo hoog mogelijke rente.

Voor kinderen loont sparen nog wél

Voor kinderen valt er met sparen nog best wat te verdienen. Drie jeugdspaarrekeningen springen eruit qua rente:

Zilvervloot Sparen van RegioBank en SNS

ASN Bank Jeugdsparen

Triodos Kinder Toekomst Plan

Ook andere banken geven hun jeugdige spaarders meer rente dan volwassenen. Zo’n kinderspaarrekening staat op naam van het (klein)kind. Daar zitten fiscaal gezien voor- en nadelen aan.

Zet geld vast tegen een hogere rente

Heb je meer geld dan je als buffer achter de hand zou moeten hebben, dan zou je kunnen kijken naar alternatieven met dit geld. Dit gaat echter altijd gepaard met minder flexibiliteit en/of meer risico dan een gewone, vrij opneembare spaarrekening.

Het veiligste alternatief is een spaardeposito, waarbij je geld voor een bepaalde tijd ‘vast’ staat, tegen een vooraf overeengekomen rente. Geld op een spaarrekening of -deposito valt tot €100.000 per klant per bank onder de bescherming van het depositogarantiestelsel.

Alternatieven voor sparen

Je kunt ‘overtollig’ spaargeld ook in je huis steken, bijvoorbeeld door af te lossen op de hypotheek of te investeren in zonnepanelen. Dit kan leiden tot lagere maandlasten. Dat is plezierig, maar het geld zit dan wel ‘vast in stenen' en krijg je daar niet snel meer uit. Doe dit dus alleen met geld dat je echt nergens anders voor nodig hebt. Wie beschikt over sterke zenuwen, kan overwegen met een deel van zijn geld te gaan beleggen.

Belasting over je spaargeld

Eén van de meest omstreden belastingen is de zogeheten vermogensrendementsheffing. Het voelt voor veel consumenten vooral onrechtvaardig dat zij belasting betalen over een rendement dat ze in de praktijk allang niet meer kunnen halen, door de lage spaarrentes. In politiek Den Haag wordt druk gesleuteld aan een nieuwe, ‘eerlijkere’ vermogensbelasting.

