Zorg voor een financiële buffer

Zorg dat je voldoende geld achter de hand hebt voor onverwachte kosten. Bereken met de BufferBerekenaar van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) welk bedrag je hiervoor het beste kunt reserveren. Over deze financiële buffer moet je snel kunnen beschikken. Zet dit bedrag dus op een vrij opneembare spaarrekening met een zo hoog mogelijke rente.

Sparen voor kinderen

Drie jeugdspaarrekeningen springen eruit qua rente:

ASN Bank Jeugdsparen

Triodos Kinder Toekomst Plan

Argenta Jongerenspaarrekening

Ook andere banken geven hun jeugdige spaarders meer rente dan volwassenen. Zo’n kinderspaarrekening staat op naam van het (klein)kind. Daar zitten voor- en nadelen aan.

Zet geld vast tegen een hogere rente

Heb je meer geld dan je als buffer achter de hand zou moeten hebben? Kijk dan eens naar alternatieven. Dit geeft altijd minder flexibiliteit en/of meer risico dan een gewone, vrij opneembare spaarrekening.

Het veiligste alternatief is een spaardeposito. Je geld staat dan voor een bepaalde tijd ‘vast’ tegen een vooraf overeengekomen rente. Geld op een spaarrekening of spaardeposito valt tot €100.000 per klant per bank onder de bescherming van het depositogarantiestelsel.

Alternatieven voor sparen

Je kunt ‘overtollig’ spaargeld ook in je huis steken, bijvoorbeeld door af te lossen op de hypotheek. Dit kan leiden tot lagere maandlasten. Dat is fijn, maar het geld zit dan wel ‘vast in stenen'. Je krijgt het daar niet meer snel uit. Doe dit dus alleen met geld dat je echt nergens anders voor nodig hebt. Je kunt ook een deel van je geld beleggen.

Lees ook: besparen door extra aflossen op je hypotheek.

Belasting over je spaargeld

Eén van de meest omstreden belastingen is de zogeheten vermogensrendementsheffing. Je betaalt deze belasting over het box 3-vermogen bóven de heffingsvrije som. In 2026 is dat €59.357 en voor fiscale partners €118.714. De politiek in Den Haag werkt intussen al jarenlang aan een nieuwe, 'eerlijke' vermogensbelasting.