Met een BEM-clausule of schenking onder bewind zet je als het ware een hek om het (spaar)geld van kinderen of kleinkinderen.

Wat is een BEM-clausule?

BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Met een BEM-clausule kan een minderjarige niet aan het geld op zijn rekening komen. Ook ouders mogen geen geld opnemen van de rekening. Alleen met toestemming van de kantonrechter kunnen ouders geld opnemen. Bijvoorbeeld om een dure medische behandeling van een kind te betalen. Zodra het kind 18 jaar wordt, vervalt de clausule.

Je kunt een BEM-clausule zetten op een (kinder)spaarrekening of deposito van Allianz, Van Lanschot, Rabobank, Regiobank en SNS Bank. Bij ABN Amro kan dit alleen op een Vermogens Spaarrekening of een deposito, bij ING uitsluitend op een Groei Groter Rekening. Deze kun je alleen openen als je zelf een ING-betaalrekening hebt. Geen van de genoemde banken brengt extra kosten in rekening.

Een BEM-clausule plaatsen

Bij de meeste banken heb je een beschikking van de kantonrechter nodig om een BEM-clausule te plaatsen op een rekening. Dit kun je schriftelijk aanvragen bij de kantonrechter in de buurt. Bij ING kan het door het formulier ‘Groei Groter Rekening met BEM-clausule’ in te vullen en op te sturen. Bij Van Lanschot is het ‘in theorie’ ook mogelijk een BEM-clausule te plaatsen zonder kantonrechterverklaring.

Soms is een rekening met BEM-clausule verplicht. Bijvoorbeeld als je kind een schadevergoeding van een verzekeringsmaatschappij ontvangt. De verzekeraar zorgt er op die manier voor dat niemand zomaar bij het geld kan vóór je kind 18 is. Maar je kunt ook zelf voor een rekening met BEM-clausule kiezen om een flinke erfenis of schenking te beschermen. Of om te voorkomen dat je (klein)kinderen hun spaargeld al vóór hun achttiende verjaardag uitgeven.

Financiële gevolgen

Ook als grootouder kun je een spaarrekening met een BEM-clausule openen op naam van je kleinkind, maar minstens 1 van de ouders of wettelijk vertegenwoordigers moet ook tekenen. Voor de ouders kunnen er dan ook flink wat financiële gevolgen zijn. Het spaargeld valt namelijk onder het belastbaar vermogen voor de vermogensrendementsheffing. Je moet er dus gewoon belasting over betalen zodra je totale vermogen boven de heffingsvrije grens van €30.846 (2020) uitkomt. Voor fiscale partners ligt die grens op €61.692.

Daar staat tegenover dat je de rente van een rekening met BEM-clausule wél tussentijds mag opnemen. Die rente is volgens het 'ouderlijk vruchtgebruik' wettelijk gezien voor de ouders of vertegenwoordigers. Het spaargeld op een rekening met BEM-clausule telt niet mee bij de vermogenstoetsen voor toeslagen. Dat betekent dat het spaargeld geen invloed heeft op de hoogte van bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag. Een BEM-clausule kan er dus voor zorgen dat ouders recht hebben op een toeslag die ze zónder de clausule niet zouden krijgen, of dat de toeslag hierdoor hoger uitvalt.

Schenken of nalaten onder bewind

Wil je als (groot)ouders controle houden over je schenking of erfenis? Dan heb je meer aan schenken of nalaten onder bewind. Het vermogen van de rekeninghouder (de begunstigde) wordt dan beheerd. De voorwaarden van het bewind staan in een akte of in een testament. Het is fiscaal gunstiger om na te laten dan om te schenken. Bij nalaten geldt in 2020 een belastingvrijstelling van €20.946 en bij schenken een vrijstelling van €5.514 (kinderen) respectievelijk €2.207 (kleinkinderen) per jaar.

Net als met een BEM-clausule kan de rekeninghouder niet tussentijds aan het geld komen. Maar er zijn 2 belangrijke verschillen met een BEM-clausule. De bewindvoerder van de rekening kan zonder goedkeuring van de kantonrechter en dus zelfstandig geld opnemen van de spaarrekening. En de bewindvoering van de rekening hoeft niet te eindigen als de rekeninghouder 18 wordt. Het beheer kan ook doorlopen tot bijvoorbeeld 23 jaar of zelfs langer.

De Rabobank heeft met GeneratieSparenPlus een geschikt, gratis product voor schenken onder bewind. ABN Amro had de vergelijkbare Royaal Rekening, maar is daar eind 2018 helaas mee gestopt. Sparen onder bewind voor een kind jonger dan 11 jaar kan bij ABN Amro nu op een KinderToekomst Spaarrekening. En voor iemand boven de 11 op een Vermogens Spaarrekening. De spaarrente daarop is echter véél lager dan op de afgeschafte Royaal Rekening.

Ook Van Lanschot biedt bij zijn spaarproducten de mogelijkheid een bewindvoerder aan te wijzen via een gratis onderhandse akte. Bij een eenmalige inleg van meer dan €50.000 is een notariële akte nodig, die al snel een paar honderd euro kost. Van Lanschot richt zich met sparen - en beleggen - onder bewind uitsluitend op bestaande bankrelaties.

