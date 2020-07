Sparen voor je kinderen

Als je wilt sparen voor je (klein)kind zijn er nogal wat opties. Kies je voor maximale vrijheid, of voor de hoogste spaarrente? Wij helpen je bij de keuze.

Eigen box 3 vermogen

Een spaarrekening openen op naam van je minderjarige kind en daar geld op storten, heeft gevolgen voor de belastingaangifte. Het op die rekening opgebouwde vermogen moeten ouders in de aangifte inkomstenbelasting optellen bij hun eigen vermogen in box 3.

Ook geld dat grootouders storten op die rekening van het kind wordt belast in box 3 bij de ouders.

Welkomstgeschenk en hogere rente

De meeste kinderspaarrekeningen onderscheiden zich nauwelijks van 'gewone' spaarrekeningen. De verschillen zijn:

papieren rekeningafschriften

een welkomstgeschenk bij het openen

een rente die meestal nét wat hoger is dan op een gewone spaarrekening van dezelfde bank

Meestal geldt: hoe hoger de rente, hoe minder flexibiliteit je krijgt voor het tussentijds opnemen en storten van geld.

Kinderspaarrekening met hoogste rente

Ga je voor de hoogste spaarrente, dan kom je waarschijnlijk bij één van de onderstaande kinderspaarrekeningen uit. De hoge rente gaat gepaard met voorwaarden die de flexibiliteit beperken:

Triodos Bank Kinder Toekomst Plan

Let op: Bij opname vóór de 18de verjaardag van het kind rekent Triodos 3% opnamekosten. Uitzondering is als het kind 12 jaar of ouder is én het geld voor de opleiding bestemd is.

Let op: Bij opname vóór de 18de verjaardag van het kind rekent Triodos 3% opnamekosten. Uitzondering is als het kind 12 jaar of ouder is én het geld voor de opleiding bestemd is. ASN Bank Jeugdsparen

Let op: Opname is niet mogelijk tot je kind 18 wordt. Het kan wel worden opgenomen als je het geld gebruikt voor 'aantoonbare studiekosten vanaf het voortgezet onderwijs'.

Let op: Opname is niet mogelijk tot je kind 18 wordt. Het kan wel worden opgenomen als je het geld gebruikt voor 'aantoonbare studiekosten vanaf het voortgezet onderwijs'. Zilvervloot Sparen

Let op: Elk afgerond spaarjaar levert 1% bonusrente op, tot een maximum van 10%. Deze bonus wordt uitgekeerd op de 18de verjaardag van het kind.

Zilvervloot Sparen geeft extra rente. Dat wordt gerekend over het bedrag dat aan het einde van een kalenderjaar op de rekening staat.

ABN deed dat ook bij de ABN Amro KinderToekomst Spaarrekening. De bank is echter op 1 november 2019 tot nader order gestopt met de bonusrente.

Depositoconstructie kan lonen

Heb je niet de bedoeling is om tussentijds spaargeld op te nemen? In dat geval kan een slimme constructie met meerdere spaardeposito's de moeite waard zijn. Hierbij zet je elk jaar een bedrag vast op een nieuw, langlopend spaardeposito. Je zorgt er daarbij voor dat alle deposito's vrijkomen op of rond de 18e verjaardag van het kind.

Bij een bedrag van €600 per jaar (€50 per maand) kan dit uiteindelijk duizenden euro's meer opleveren dan met een kinderspaarrekening. Denk daarbij aan kinderspaarrekeningen als de Rabo Regenboogrekening of de Groei Groter Rekening van ING.

Let op: Gedurende de looptijd kun je in principe niet (boetevrij) bij het geld komen.

Lees meer over de verschillen tussen een kinderspaarrekening en een spaardeposito.

Sparen is veilig, maar weinig rendabel. Alternatieven gaan met meer risico gepaard, maar kúnnen ook meer opleveren.

BEM-clausule

Wil je nóg minder flexibiliteit? dat kan door een BEM-clausule op een (kinder)spaarrekening te vestigen. Daarmee zorg je ervoor dat zowel kind als ouders niet aan het geld kunnen komen.

De ouders mogen in uitzonderlijke gevallen met toestemming van de kantonrechter het geld tóch opnemen. Bijvoorbeeld als het geld nodig is voor een dure medische behandeling voor het kind.

Zodra het kind 18 jaar wordt, vervalt de BEM-clausule.

Schenking onder bewind

Ouders (of grootouders) die de controle willen houden over het geld dat zij voor hun (klein)kind sparen, kunnen dat ook anders doen. Bijvoorbeeld met een schenking onder bewind. Hierbij stel je een bewindvoerder aan (bijvoorbeeld jezelf) die zelfstandig geld kan opnemen van de rekening.

De bewindvoering hoeft niet te eindigen als de rekeninghouder 18 jaar wordt, maar kan doorlopen tot 23 jaar of langer. Schenken/sparen onder bewind kan bijvoorbeeld met Rabo GeneratieSparenPlus.

Sparen op een kinderbetaalrekening

De meeste banken geven naast rente over de kinderspaarrekening ook rente over het geld op de kinderbetaalrekening. Voor de hoogte van die rente hoef je dat echter niet te doen.

