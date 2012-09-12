Sparen voor je kinderen

Belasting

Er zijn gevolgen voor je belastingaangifte als je een spaarrekening opent op naam van je minderjarige kind en daar geld op stort. Het vermogen op de kinderspaarrekening moeten ouders in de aangifte inkomstenbelasting optellen bij hun eigen vermogen in box 3.

Grootouders

Het geld dat grootouders storten op de kinderspaarrekening wordt ook belast in box 3 bij de ouders.

Verschillen in kinderspaarrekeningen

De meeste kinderspaarrekeningen onderscheiden zich bijna niet van 'gewone' spaarrekeningen.

De verschillen zijn bij een aantal banken:

Papieren rekeningafschriften mogelijk.

Een welkomstgeschenk bij het openen.

Een rente die meestal net wat hoger is dan op een gewone spaarrekening van dezelfde bank.

Meestal geldt: hoe hoger de rente, hoe minder flexibel je bent wat betreft het tussentijds opnemen en storten van geld.

Depositoconstructie

Ben je niet van plan om tussentijds spaargeld op te nemen? In dat geval kan een slimme constructie met meerdere spaardeposito's de moeite waard zijn. Hierbij zet je elk jaar een bedrag vast op een nieuw, langlopend spaardeposito. Zo zorg je ervoor dat alle deposito's vrijkomen op of rond de 18e verjaardag van je kind.

Bij een bedrag van €600 per jaar (€50 per maand) kan dit uiteindelijk veel meer opleveren dan bijvoorbeeld met een KindSparen of Groei Groter rekening van ING.

Let op: tijdens de looptijd kun je in principe niet (boetevrij) bij het geld komen.

Lees meer over de verschillen tussen een kinderspaarrekening en een spaardeposito.

Schenking onder bewind

Ouders of grootouders die de controle willen houden over het geld dat zij voor hun (klein)kind sparen, kunnen dat ook anders doen. Bijvoorbeeld met een schenking onder bewind. Hierbij stel je een bewindvoerder aan (bijvoorbeeld jezelf) die zelfstandig geld kan opnemen van de rekening.

De bewindvoering hoeft niet te eindigen als de rekeninghouder 18 jaar wordt. Het kan doorlopen tot 23 jaar of langer. Schenken of sparen onder bewind kan bijvoorbeeld met de ABN AMRO Schenken met Beheer Spaarrekening of de Rabo Beheerd Schenken spaarrekening.

Bekijk ook de andere mogelijkheden voor een schenking met controle over het geld.

Sparen op een kinderbetaalrekening

De meeste banken geven naast rente over de kinderspaarrekening ook rente over het geld op de kinderbetaalrekening.