Overige spaarvormen

Klimrenterekening

Een klimrenterekening is een rekening die meer rente geeft naarmate het geld er langer op staat. Alleen Garantibank en de Volksbank-labels SNS en RegioBank bieden zo’n product aan.

De klimrenterekeningen van RegioBank en SNS kennen min of meer dezelfde rente-opbouw en effectieve rente.

Het zogenoemde Fix Flex Deposito van de Garantibank biedt sinds 20 december 2019 een duidelijk lagere rente.

Bij klimrenterekeningen geldt hetzelfde als bij spaardeposito's: je kunt het geld beter niet tussentijds opnemen, want dan betaal je indirect een boete. Een gewone 5-jaars deposito is vaak rendabeler.

Banksparen

Met banksparen kun je sinds 2008 fiscaal voordelig sparen voor je pensioen of hypotheekaflossing. Het geld telt dan niet mee als vermogen in box 3 en is dus vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Aanvankelijk was het de bedoeling dat je ook zou kunnen banksparen voor je uitvaart, maar nadat geen enkele bank bereid bleek hiervoor een product te lanceren, werd door deze mogelijkheid een streep gezet.

Uitvaartdeposito

Sparen voor de uitvaart op een geblokkeerde rekening kan wel op uitvaartdeposito's. Die worden aangeboden door partijen als

Dela

Monuta

PC Depositofonds

Hiervoor is geen gezondheidsverklaring nodig. Dit is een voordeel voor mensen met een chronische ziekte of mensen die te oud zijn voor een normale uitvaartverzekering. Met een uitvaartdeposito krijg je een behoorlijke rente en weet je zeker dat het geld, na je overlijden, ook echt wordt gebruikt voor de uitvaart. Het fonds keert alleen daarvoor uit.

Met deze vorm van geblokkeerd sparen kom je echter, anders dan bij banksparen, niet in aanmerking voor vrijstelling van de vermogensrendementsheffing. Deze deposito's vallen ook niet onder het depositogarantiestelsel. Deze regeling beschermt spaarders bij banken tot €100.000 als de bank failliet gaat.

Dit is iets om rekening mee te houden. Zeker na de financiële problemen waar uitvaartverzekeraars Yarden en Nuvema recentelijk mee te maken kregen. Nuvema bood tot voor kort ook uitvaartdeposito's aan. Maar na de overname door de Lifetri Group (in 2018) is Nuvema hiermee gestopt. Bestaande depositohouders kunnen geen geld meer bijstorten.

Spaarverzekering

Wil je geld sparen en is het geen probleem dat het geld minstens 10 jaar vast moet staan? Dan biedt Dela met het CoörporatiespaarPlan een relatief hoge rente van gegarandeerd 2,0% per jaar (peildatum: 30 december 2019). Je kunt dit product afsluiten voor jezelf, je kind of kleinkind (de begunstigde).

In tegenstelling tot (jeugd)spaarrekeningen en spaardeposito's is het CoöperatiespaarPlan een levensverzekering. Deze kent uitsluitend 1 verzekerde per polis. Bij tussentijds overlijden van de verzekerde keert Dela het opgebouwde tegoed in 1 keer uit.

Sparen met valutarisico

De rente op een spaarrekening in vreemde valuta is vaak hoog. Maar met een spaarrekening of deposito in Turkse lira, Amerikaanse dollars of Britse ponden loop je wel het risico dat je renteopbrengst - en zelfs je oorspronkelijke inleg - daalt, als de valutakoersen dalen. Andersom kan je inleg ook meer waard worden. Eigenlijk is dit dus meer beleggen dan sparen!

Lees meer over sparen met valutarisico.

