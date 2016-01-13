Nieuwe spaarrekening openen of overstappen

De banken met de hoogste spaarrentes zijn meestal niet de banken waar een betaalrekening verplicht is. Sterker: veel banken met hoge rentes bieden helemaal geen betaalrekeningen aan.

Nieuwe spaarrekening openen

Een spaarrekening openen is bij de meeste banken gratis. Het is heel makkelijk om een nieuwe spaarrekening of een nieuw spaardeposito te openen naast de betaalrekening bij je 'huisbank'. Beantwoord een paar vragen, verifieer je identiteit en doe een proefoverboeking vanaf je betaalrekening. Meer is vaak niet nodig.

Overboeken van en naar je nieuwe rekening

Geld van en naar de nieuwe rekening overboeken is geen probleem. Al loopt dat altijd via je opgegeven tegenrekening. Dit is de vaste betaalrekening waarmee je geld over kunt maken naar je spaarrekening.

Instant Payment

Met Instant Payment duurt zo'n overboeking maar een paar seconden. Steeds meer Europese banken voeren dit systeem in.

Depositogarantiestelsel

Misschien heb je een minder veilig gevoel bij namen als Anadolubank, Bigbank of Yapi Kredi dan de vertrouwde Rabobank, ING of ABN AMRO. Maar zolang je als rekeninghouder niet meer dan €100.000 per Europese bank onderbrengt, is je spaargeld gegarandeerd onder het depositogarantiestelsel van het betreffende land.

Veel spaargeld? Spreiden!

Heb je meer dan €100.000 aan spaargeld? Dan is het een goed idee spaarrekeningen of spaardeposito's te openen bij meerdere banken. Zo spreid je het risico.

Overstapservice banken

Helemaal overstappen naar een andere bank, met betaalrekening en al, kan natuurlijk ook. Al heeft dat wel wat meer voeten in de aarde.

Daarom is er de Overstapservice. Dit is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. De Overstapservice maakt het makkelijker om te veranderen van betaalrekening. Hiermee kun je betalingsverkeer van je ‘oude’ betaalrekening 13 maanden lang doorleiden naar een nieuwe of bestaande betaalrekening bij een andere bank. Vraag de Overstapservice aan bij je nieuwe bank.