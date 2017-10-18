Wij geven spaarrekeningen geen Testoordelen zoals Beste uit de Test en Beste Koop. Wat ‘de beste spaarrekening’ is, hangt daarvoor te veel af van persoonlijke voorkeuren.

Spaarrekening bij dezelfde bank

Ongeveer de helft van de spaarders heeft een spaarrekening bij dezelfde bank als waar de betaalrekening loopt. In veel gevallen is dat 1 van de 3 grote banken: ABN AMRO, ING of Rabobank. Dit blijkt uit ons eigen onderzoek.

Deze spaarders kiezen vaak voor gemak. Voor een hoge rente moet je niet bij de grote banken zijn. Vaak is het een kleine moeite om een nieuwe spaarrekening te openen en je spaargeld te verhuizen. Bij de meeste banken buiten de 3 grootste banken kun je gratis een spaarrekening openen. Je bent dan niet verplicht om bij dezelfde bank ook een betaalrekening te hebben.

De hoogste rente

Anderen kiezen de spaarrekening vanwege de (hogere) rente. Je kunt kiezen uit:

Een vrij-opneembare spaarrekening. Met een variabele rente, onbepaalde looptijd en geen minimale inleg.

Een (spaar- of termijn-)deposito. Je zet een bepaald bedrag vast bij een bank voor een vooraf besproken periode met een vaste rente.

Flexibiliteit

De meeste spaarrekeningen met een hoge rente hebben beperkende voorwaarden. Het gaat bijvoorbeeld om een:

Overboeking (een) maand(en) van tevoren aankondigen. Bijvoorbeeld bij een DHB CombiSpaarrekening.

Minimale eerste storting. Bijvoorbeeld €5000 bij Advanzia Bank.

Bonusrente alleen over geld dat een complete periode op de rekening heeft gestaan. Bijvoorbeeld op de NIBC Kwartaalspaarrekening.

Wil je maximale flexibiliteit, kies dan een spaarrekening zónder beperkende voorwaarden. Dan heb je vaak wel een lagere rente.

Kosten van een spaarrekening

Een spaarrekening aanhouden is meestal gratis. Bij ABN AMRO, ING, Knab en Rabobank betaal je wel voor de verplichte betaalrekening.

Veiligheid

Zolang er bij een Nederlandse bank niet meer dan €100.000 per rekeninghouder is gestald, staat toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) garant. Zo is je geld 100% veilig. Ook als de bank failliet gaat. Heb je meer dan €100.000 aan spaargeld, dan kun je het beter spreiden over meerdere banken.

Buitenlandse banken

Let op: een aantal buitenlandse banken valt onder een ander, vergelijkbaar depositogarantiestelsel. Dit geldt bijvoorbeeld voor Advanzia Bank (Luxemburg), Argenta (België), Lloyds Bank (Duitsland) en BigBank (Estland).

Idealen

Natuurlijk zijn er nog meer redenen te bedenken om voor een bepaalde spaarrekening te kiezen. Zoals de idealen van een bank. Zo kun je kiezen voor een duurzame bank, bijvoorbeeld ASN of Triodos Bank.

De beste bank

We peilen regelmatig de prestaties van de banken volgens hun klanten. Bekijk in onze bankenmonitor welke bank het beste uit dit jaarlijkse, onafhankelijke klanttevredenheidsonderzoek komt.