Beleid van banken

Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer onderzoekt en beoordeelt het investeringsbeleid van banken op verschillende thema's. Denk aan klimaatverandering, dierenwelzijn en natuur. Voor deze beleidsonderzoeken wordt naar het investeringsbeleid van banken gekeken. Wat staat er in hun beleid over de criteria voor het verlenen van krediet aan bedrijven? En aan welke criteria moeten bedrijven waarin banken beleggen voldoen?

De Eerlijke Bankwijzer voert naast het beleidsonderzoek ook vaak praktijkonderzoeken uit. Er zijn namelijk ook verschillen tussen het beleid en de uitvoering ervan in de praktijk.

De Eerlijke Bankwijzer is onderdeel van de Eerlijke Geldwijzer. Die bestaat daarnaast ook nog uit de eerlijke Verzekerings- en Pensioenwijzer.

Vergelijk banken op duurzaamheid

In onze vergelijker kun je banken op een aantal belangrijke thema's vergelijken:

Belastingen

Biodiversiteit (voorheen Natuur)

Dierenwelzijn

Gendergelijkheid

Klimaatverandering

Mensenrechten

Wapens

Eerlijke Bankwijzer rekent ook een gemiddeld score per bank uit voor het beleid (laatst beoordeeld in 2026) en de praktijk. Dit is op basis van 7 thema's.

Beleidscore Praktijkscore Triodos Bank 9 9 ASN Bank 9 10 Bunq 8 8 ABN AMRO 5 4 ING 5 4 Rabobank 5 6

* Knab, Nationale Nederlanden en Revolut zijn niet opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer.