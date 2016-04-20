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De goedkoopste betaalrekening

Bankieren is voor veel mensen het goedkoopst met de gratis rekening van Revolut (Standard) en Rabo Standaard. De betaalrekening van Nationale Nederlanden en ING Go (was ING OranjePakket) zijn ook vaak een voordelige keuze. Welke andere betaalrekeningen zijn ook voordelig?
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Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:19 juni 2026

De goedkoopste betaalrekening 2022

Goedkoopste betaalpakket

Bankieren is voor veel mensen het goedkoopst met de gratis rekening van Revolut (Standard) en RaboBank Standaard. Maar ook de nieuwe betaalrekening van Nationale Nederlanden, het nieuwe pakket ING Go (voorheen ING OranjePakket), Rabo Compleet en Revolut Plus zijn vaak voordelig.

Naast Revolut kunnen andere buitenlandse banken zoals N26, Openbank en Wise ook voordelig zijn.

Aantal passen en vakanties

Wat voor jou een goedkope, of juist dure, betaalrekening is, hangt onder meer af van:

Soms juist duur

Deze betaalrekeningen zijn vaak juist het duurst:

  • Bunq Pro
  • ING Extra en Max
  • Rabobank RiantPakket
  • Revolut Premium
  • Triodos Internetbetaalrekening

In sommige van deze pakketten zitten allerlei extra's zoals een (extra) creditcard met korting op betalen buiten eurolanden, reiisverzekering, extra spaarrente of een streamingsdienst. 

Deze extra’s nemen wij nu niet mee in onze berekeningen. Wil je weten of zo’n pakket voor jou voordelig is? Zet dan alle kosten en voordelen op een rij. Vergelijk ook wat je betaalt als je alles bij andere aanbieders afneemt.

Vergelijken

In onze vergelijker zie je wat voor jou de voordeligste optie is. Bij de resultaten krijg je per bank een overzicht van alle kosten.

Het OranjePakket en korting en het Basis-, Betaal- en RoyaalPakket van ING zijn alleen voor bestaande klanten en dus niet opgenomen in de vergelijker.

Studenten en kinderen

Wil je een rekening openen voor je kind, ben je student of jonger dan 27? Betaalrekeningen voor kinderen en studenten zijn bijna altijd gratis.

Onderzoek goedkope betaalpakketten

Wij onderzoeken welke pakketten goed scoren aan de hand van 7 gezinssituaties. We letten onder meer op:

  • De kosten van de betaalrekeningen en -pakketten.
  • De rente bij rood staan.
  • De creditrente op het positieve saldo op je betaalrekening.
  • De kosten buiten de eurozone met een betaalpas en creditcard.

De kosten berekenden we op basis van de huidige tarieven en aangekondigde tariefswijzigingen.

Lees meer over:
Hoe wij de kosten van betaalrekeningen testen

Actuele prijsstijgingen bij banken

Het verandert nogal eens welke bankrekening het goedkoopste is. Banken kunnen het hele jaar door prijswijzigingen aankondigen en doorvoeren. Wij houden deze wijzigingen constant in de gaten.

Veel klanten zijn het niet eens met de prijsstijgingen, maar banken mogen dit wel doen. Ben je het niet eens met de verhoging? Dan kun je op zoek naar een andere betaalrekening en overstappen.

Banken praten veel over het toegankelijk houden van de bankdiensten, maar verhogen bijna allemaal jaarlijks de kosten. Hierdoor komt die toegankelijkheid voor een steeds grotere groep onder druk te staan. Banken noemen de toenemende kosten van de Wwft als reden, maar die horen eigenlijk te dalen. De gestegen rente zou ook een dempend effect moeten hebben op de tarieven. 

En/of-rekening (gezamenlijke rekening)

Bespaar geld door een gezamenlijk rekening voor jezelf én je partner af te sluiten. Dit is bijna altijd goedkoper dan 2 losse pakketten of rekeningen. Als je besluit voortaan samen 1 creditcard te gebruiken, bespaar je nog meer.

Betaalpassen

Gebruik je de en/of-rekening alleen om gezamenlijke lasten, zoals de hypotheek te laten afschrijven? Dan kun je ook besparen door maar 1 betaalpas te nemen. Dit kan niet bij alle banken. Soms is een 2e betaalpas verplicht of is deze 'gratis' onderdeel van het pakket.

Bekijk de verschillen per bank:

  • Je kunt een gezamenlijke rekening met 1 betaalpas openen bij ABN AMRO en ASN Bank. Bij deze banken betaal je geen kosten voor een 2e rekeninghouder, maar voor een tweede betaalpas. Zo bespaar je door maar 1 betaalpas te nemen.
  • Bij ING en Rabobank betaal je een bedrag per rekeninghouder, inclusief betaalpas.
  • Bij Knab, NN en Tridos betaal je een vast bedrag voor een gezamenlijke rekening. Je kunt bij deze banken niet besparen door maar 1 betaalpas te nemen. 
  • Bij Bunq kun je gebruikmaken van Bunq Joint als je een gezamenlijke rekening wilt. De tweede rekeninghouder moet ook een Bunq-abonnement hebben.
  • Bij Openbank kun je (nog) geen gezamenlijke rekening openen, bij N26 en Revolut wel.

 

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