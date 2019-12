De goedkoopste betaalrekening

Bankieren is voor veel mensen het goedkoopst met het ING OranjePakket mét korting , Knab Plus en het Rabobank TotaalPakket. Maar let op: het hangt van je pingedrag en het aantal passen af of dat ook voor jou geldt. Je kunt misschien ook geld besparen door een en/of-rekening af te sluiten voor jou en je partner. Dat is meestal goedkoper dan 2 losse pakketten of rekeningen.

Goedkoopste bank

De meeste mensen zijn het goedkoopst uit met het ING OranjePakket mét korting, Knab Plus en Rabobank TotaalPakket. In sommige gevallen zijn andere betaalrekeningen of -pakketten goedkoper, zoals Bunq, Moneyou Go Plus en SNS Betalen.

Let op: of dit ook voor jou geldt, hangt onder meer af van je pingedrag buiten eurolanden en het aantal betaalpassen en creditcards. Veel vakanties buiten de eurozone zijn van invloed op de uiteindelijke kosten.

Wij onderzochten welke pakketten goed scoren aan de hand van 7 gezinssituaties. We letten onder meer op:

De kosten van de betaalrekeningen en -pakketten.

De rente bij rood staan.

De creditrente op het positieve saldo op je betaalrekening.

De kosten buiten de eurozone met een betaalpas en een creditcard.

De kosten zijn berekend op basis van de tarieven per 1 november 2019. De tariefsverhogingen van de Volksbank per 1 november 2019 en die van ING per 1 maart 2020 zijn meegenomen.

Let op: wil je een rekening openen voor je kind, ben je student of jonger dan 27? Betaalrekeningen voor kinderen en studenten zijn bijna altijd gratis.

ING: korting op OranjePakket

Klanten van ING kunnen sinds 1 oktober 2019 kiezen voor een korting op hun OranjePakket. Ze betalen vanaf 1 maart €16,20 per jaar in plaats van €20,40. In ruil voor deze korting betalen ze €0,80 voor een geldopname uit een geldautomaat (binnen Nederland en andere eurolanden). Zonder de korting blijven geldopnames gratis.

Wie maximaal 5 keer per jaar geld opneemt is goedkoper uit met de korting. De kosten liggen tussen de €16,20 (bij 0 geldopnames per jaar) en €20,20 (bij 5 geldopnames per jaar).

Ben je al ING-klant met een OranjePakket en weet je zeker dat je niet meer dan 5 keer per jaar contant geld opneemt (of heb je nog een rekening bij een andere bank waar je wel gratis contant geld kunt opnemen), dan kun je gerust voor de korting kiezen.

Uitkomsten per situatie

Wij berekenen de kosten van een betaalrekening op basis van 7 profielen en bekijken per profiel wat de 3 goedkoopste en 3 duurste opties zijn:

Profiel 1 : een gezin waarbij de partners ieder een eigen betaalpas en creditcard hebben en ook regelmatig buiten eurolanden betalen met een pinpas of creditcard. Zij zijn het voordeligst uit met Bunq Premium of Bunq Joint, Knab Plus en Rabo TotaalPakket.



: een gezin waarbij de partners ieder een eigen betaalpas en creditcard hebben en ook regelmatig buiten eurolanden betalen met een pinpas of creditcard. Zij zijn het voordeligst uit met Bunq Premium of Bunq Joint, Knab Plus en Rabo TotaalPakket. Profiel 2 : een stel heeft 2 betaalpassen, 1 creditcard en gaat regelmatig buiten de Eurozone op vakantie. Zij zijn het goedkoopst uit met Knab Plus, Rabobank TotaalPakket en SNS Betalen.



: een stel heeft 2 betaalpassen, 1 creditcard en gaat regelmatig buiten de Eurozone op vakantie. Zij zijn het goedkoopst uit met Knab Plus, Rabobank TotaalPakket en SNS Betalen. Profiel 3 : voor degene die juist bankiert zonder internet is het ING OranjePakket (met en zonder korting) of Plus Betalen van de RegioBank vaak het goedkoopst.



: voor degene die juist bankiert zonder internet is het ING OranjePakket (met en zonder korting) of Plus Betalen van de RegioBank vaak het goedkoopst. Profiel 4 : een echtpaar met ieder een betaalpas en creditcard, weleens een reis naar een niet-Euroland maakt, maar nooit rood staat en maandelijks een papieren afschrift wil ontvangen. Zij zijn het goedkoopste uit met Knab Plus, Rabobank TotaalPakket en SNS Betalen.



: een echtpaar met ieder een betaalpas en creditcard, weleens een reis naar een niet-Euroland maakt, maar nooit rood staat en maandelijks een papieren afschrift wil ontvangen. Zij zijn het goedkoopste uit met Knab Plus, Rabobank TotaalPakket en SNS Betalen. Profiel 5 : een stel dat alleen binnen de EU reist en samen 1 creditcard heeft, is het beste af met ABN Amro BetaalGemak Extra, het ING OranjePakket (met korting) en het Rabobank BasisPakket.



: een stel dat alleen binnen de EU reist en samen 1 creditcard heeft, is het beste af met ABN Amro BetaalGemak Extra, het ING OranjePakket (met korting) en het Rabobank BasisPakket. Profiel 6 : wie genoeg heeft aan een betaalrekening met 1 betaalpas en zijn bankzaken via internet regelt, is het goedkoopst uit met ABN Amro BetaalGemak Standaard, ING OranjePakket (met korting), Moneyou Go Plus en Rabobank DirectPakket.



: wie genoeg heeft aan een betaalrekening met 1 betaalpas en zijn bankzaken via internet regelt, is het goedkoopst uit met ABN Amro BetaalGemak Standaard, ING OranjePakket (met korting), Moneyou Go Plus en Rabobank DirectPakket. Profiel 7: een alleenstaande met een betaalpas en een creditcard, die regelmatig reist buiten de Eurozone en weleens rood staat is het voordeligst uit met de Bunq Premium, Moneyou Go Plus en Knab Plus.

BetaalGemak Max van ABN Amro, het ING RoyaalPakket (alleen voor bestaande klanten) en de Triodos Internetbetaalrekening behoren vaak tot de duurste mogelijkheden.

Lees ook waar je nog meer op kunt letten als je een bankrekening wilt openen of vergelijk betaalrekeningen. Bekijk welke betaalrekening in jouw situatie het goedkoopst is.

Kostenstijging per bank

Veel banken verhogen jaarlijks hun tarieven. Vaak zijn die stijgingen veel meer dan alleen de inflatie. De Consumentenbond berekent jaarlijks de kostenstijging per bank op basis van de 7 profielen.

In 12 maanden (november 2019 ten opzichte van november 2018) stijgen de gemiddelde kosten het meest bij de Volksbank (ASN Bank, RegioBank en SNS, 10 tot 13%), Triodos Bank (12%) en ING (8%).

Knab en Bunq verhoogden hun kosten niet in de afgelopen 12 maanden.

Betalen in het buitenland In het buitenland kun je vaak gewoon betalen en geld opnemen met je betaalpas. Maar buiten eurolanden hangt daar een prijskaartje aan. Bij de ene bank is dat hoger dan bij de andere.

En/of-rekening (gezamenlijke rekening)

Je kunt ook veel geld besparen door een rekening voor jezelf én je partner af te sluiten. Dit is vrijwel altijd goedkoper dan 2 losse pakketten of rekeningen. Wie besluit een gezamenlijke rekening af te sluiten en voortaan 1 creditcard te gebruiken, bespaart vaak nog meer.

Bij de bankrekening van Triodos Bank en ASN Bank zijn de vaste kosten voor 1 rekeninghouder. Bij het ING OranjePakket is een tweede betaalpas verplicht bij een gezamenlijke rekening. Je betaalt daar ook extra voor.

Bij ABN Amro, Rabobank, RegioBank en SNS is het wel mogelijk een gezamenlijke rekening te hebben met 1 betaalpas. Handig als je de rekening bijvoorbeeld alleen gebruikt om gezamenlijke lasten - zoals de hypotheek - te laten afschrijven. Het Rabobank DirectPakket en het ABN Amro BetaalGemak Standaard zijn dan voordelige opties.

Bij Bunq kun je sinds april 2019 ook samen met je partner een gezamenlijke rekening openen. Het abonnement heet Bunq Joint en kost €9,99 per maand. Het abonnement kost €2 meer dan het reguliere abonnement. Je krijgt daarvoor 4 betaalpassen of creditcards (debit Mastercard). Als je allebei een betaalpas en een creditcard wil en vaak buiten eurolanden reist is, dit abonnement een van de goedkope opties.

Tip: duurdere pakketten vallen niet per definitie af. Vaak is een tweede betaalpas en een (tweede) creditcard bij de prijs inbegrepen. En de creditcard is vaak een zogenaamde 'goldcard'. Je hebt dan bijvoorbeeld een hoger bestedingslimiet en je aankopen zijn langer verzekerd.

