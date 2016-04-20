De goedkoopste betaalrekening

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:19 juni 2026
Bankieren is voor veel mensen het goedkoopst met de gratis rekening van Revolut (Standard) en RaboBank Standaard. Maar ook de nieuwe betaalrekening van Nationale Nederlanden, het nieuwe pakket ING Go (voorheen ING OranjePakket), Rabo Compleet en Revolut Plus zijn vaak voordelig.
Naast Revolut kunnen andere buitenlandse banken zoals N26, Openbank en Wise ook voordelig zijn.
Wat voor jou een goedkope, of juist dure, betaalrekening is, hangt onder meer af van:
Deze betaalrekeningen zijn vaak juist het duurst:
In sommige van deze pakketten zitten allerlei extra's zoals een (extra) creditcard met korting op betalen buiten eurolanden, reiisverzekering, extra spaarrente of een streamingsdienst.
Deze extra’s nemen wij nu niet mee in onze berekeningen. Wil je weten of zo’n pakket voor jou voordelig is? Zet dan alle kosten en voordelen op een rij. Vergelijk ook wat je betaalt als je alles bij andere aanbieders afneemt.
In onze vergelijker zie je wat voor jou de voordeligste optie is. Bij de resultaten krijg je per bank een overzicht van alle kosten.
Het OranjePakket en korting en het Basis-, Betaal- en RoyaalPakket van ING zijn alleen voor bestaande klanten en dus niet opgenomen in de vergelijker.
Wil je een rekening openen voor je kind, ben je student of jonger dan 27? Betaalrekeningen voor kinderen en studenten zijn bijna altijd gratis.
Wij onderzoeken welke pakketten goed scoren aan de hand van 7 gezinssituaties. We letten onder meer op:
De kosten berekenden we op basis van de huidige tarieven en aangekondigde tariefswijzigingen.
Lees meer over:
Hoe wij de kosten van betaalrekeningen testen
Het verandert nogal eens welke bankrekening het goedkoopste is. Banken kunnen het hele jaar door prijswijzigingen aankondigen en doorvoeren. Wij houden deze wijzigingen constant in de gaten.
Veel klanten zijn het niet eens met de prijsstijgingen, maar banken mogen dit wel doen. Ben je het niet eens met de verhoging? Dan kun je op zoek naar een andere betaalrekening en overstappen.
Banken praten veel over het toegankelijk houden van de bankdiensten, maar verhogen bijna allemaal jaarlijks de kosten. Hierdoor komt die toegankelijkheid voor een steeds grotere groep onder druk te staan. Banken noemen de toenemende kosten van de Wwft als reden, maar die horen eigenlijk te dalen. De gestegen rente zou ook een dempend effect moeten hebben op de tarieven.
Bespaar geld door een gezamenlijk rekening voor jezelf én je partner af te sluiten. Dit is bijna altijd goedkoper dan 2 losse pakketten of rekeningen. Als je besluit voortaan samen 1 creditcard te gebruiken, bespaar je nog meer.
Gebruik je de en/of-rekening alleen om gezamenlijke lasten, zoals de hypotheek te laten afschrijven? Dan kun je ook besparen door maar 1 betaalpas te nemen. Dit kan niet bij alle banken. Soms is een 2e betaalpas verplicht of is deze 'gratis' onderdeel van het pakket.
Bekijk de verschillen per bank: