Gebruikstips voor je betaalrekening

Ga je naar een euroland op vakantie? Dan is betalen en geld opnemen met je betaalpas in principe gratis. Dit geldt ook voor betalen met je creditcard. Geld opnemen met je creditcard is altijd duur, ook in Nederland.

Buiten de eurolanden betaal je extra kosten. Betalen met je betaalpas is meestal het goedkoopst. De kosten verschillen per bank; bij de meeste banken betaal je een koersopslag. Dit is een percentage van 0,5% tot 1,2% dat boven op de wisselkoers komt. ASN Bank, RegioBank en SNS rekenen geen koersopslag, maar vragen €0,15 per betaling. Voor een geldopname met je betaalpas, betaal je naast de koersopslag vaak een vast bedrag per opname.

Tips:

Op vakantie naar een land buiten Europa? Zet je betaalpas aan voor betalen buiten Europa.

Buiten eurolanden is het meestal voordeliger om te betalen en geld op te nemen in de lokale munteenheid in plaats van in euro's. Kies bij een geldautomaat en in winkels daarom zo mogelijk voor 'withdrawal without conversion'.

Van tevoren in Nederland dollars, ponden of andere vreemde valuta bestellen is een stuk duurder dan ter plekke geld opnemen.

