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gebruikstips

Gebruikstips voor je betaalrekening

Wil je weten hoe je veilig kunt bankieren? Hoe contactloos betalen werkt? En wat je moet doen als je bankpas gestolen is? Met onze gebruikstips haal je het meeste uit je betaalrekening.

Snel naar:

  1. Mobiel en contactloos betalen
  2. Bankpas kwijt of gestolen
  3. Betalen in het buitenland
  4. Veilig bankieren
  5. Betalen per automatische incasso
  6. Bankrekening en overlijden
  7. Banken en jouw privacy betaalgegevens
  8. Rood staan op je betaalrekening

1

Mobiel en contactloos betalen

Bij contactloos betalen reken je af door je mobiele telefoon, smartwatch of bankpas tegen de betaalautomaat te houden. Met je betaalpas kun je tot €50 per keer afrekenen zonder je pincode. Je kunt in totaal tot €100 achtereenvolgend betalen zonder pincode. Met je mobiele telefoon is de limiet meestal gelijk aan die van je fysieke betaalpas, vaak €1.500 of €2.500. 

Tips om veilig contactloos te betalen

  • Schakel contactloos betalen uit als je dit niet gebruikt. Dit kan niet bij alle banken.
  • Blokkeer de NFC-chip in de betaalpas door een speciaal hoesje of aluminiumfolie.
  • Verlaag het daglimiet van je betaalpas en/of mobiel betalen als dit kan bij je bank.

Lees meer over:
Contactloos betalen

Gebruikstips_mobielencontactloosbetalen

2

Bankpas kwijt of gestolen

Ben je jouw bankpas kwijt of is die gestolen? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden aan je bank. Doe in geval van diefstal ook altijd aangifte bij de politie. De bank vergoedt de schade, als je je aan de veiligheidsregels hebt gehouden. 

Lees meer:
Bankpas kwijt of gestolen?

Bankpas kwijt of gestolen

3

Betalen in het buitenland

Binnen Europa

In een euroland is betalen en geld opnemen met je betaalpas in principe gratis. Dit geldt ook voor betalen met je creditcard. Geld opnemen met je creditcard is altijd duur, ook in Nederland.

Buiten Europa

Buiten de eurolanden betaal je extra kosten. Betalen met je betaalpas is meestal het goedkoopst. De kosten verschillen per bank. Bij de meeste banken betaal je een koersopslag. Een percentage dat boven op de wisselkoers komt. Voor een geldopname met je betaalpas, betaal je naast de koersopslag vaak een vast bedrag per opname.

Denk ook hieraan:

  • Zet je betaalpas aan voor betalen buiten Europa.
  • Buiten eurolanden is het meestal voordeliger om te betalen en geld op te nemen in de lokale munteenheid in plaats van in euro's. Kies bij een geldautomaat en in winkels daarom zo mogelijk voor 'withdrawal without conversion'.
  • Van tevoren in Nederland dollars, ponden of andere vreemde valuta bestellen is vaak een stuk duurder dan ter plekke geld opnemen.

Lees meer over:
Betalen in het buitenland

Betalen in het buitenland

4

Veilig bankieren

5 regels voor veilig bankieren

Banken hebben 5 voorwaarden opgesteld voor veilig betalen, internetbankieren en mobiel bankieren. Als je je aan deze regels hebt gehouden, vergoeden banken de schade als je slachtoffer bent van fraude.

  1. Houd je beveiligingscodes geheim.
  2. Zorg ervoor dat je bankpas nooit door een ander gebruikt wordt.
  3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die je voor bankzaken gebruikt.
  4. Controleer je bankrekening eens per 2 weken.
  5. Meld incidenten direct aan de bank en volg de aanwijzingen op.

Let op: dit geldt niet voor niet-bancaire fraude: dat is fraude waarbij je zelf het geld hebt overgeboekt, zoals bankhelpdeskfraude en WhatsAppfraude.

Lees meer over:
Tips voor veilig bankieren via internet
De 5 bankregels voor veilig bankieren

Artikel_incassomaatregelen

5

Betalen per automatische incasso

Betalen per automatische incasso

Veel rekeningen betaal je per automatische incasso, zoals die van je hypotheek, telefoon en verzekeringen. Dat is makkelijk, maar wat doe je als een bedrijf onterecht een bedrag incasseert?

Je kunt een incasso altijd binnen 8 weken terugboeken (storneren) zonder opgave van reden. Een onterechte incasso kun je tot 13 maanden terug laten terugboeken via de procedure ‘Melding Onterechte Incasso.’

Je kunt ook nog andere maatregelen nemen. Zoals een bepaald bedrijf blokkeren, een ingeplande incasso vooraf weigeren of een goedkeuringslijst gebruiken.

Lees meer over:
Betalen per automatische incasso

Gebruikstips_incassomaatregelenNW

6

Bankrekening en overlijden

Bankzaken regelen van een overledene

Als iemand overlijdt, moet je als nabestaande van alles regelen, ook de bankzaken. Als nabestaande heb je niet zomaar toegang tot de betaalrekening. Je moet vaak allerlei documenten opsturen naar de bank.

Een van die documenten is een verklaring van erfrecht. Een notaris moet deze verklaring opstellen. Een bank kan altijd om een verklaring van erfrecht vragen. Banken hebben wel afgesproken wanneer ze er niet om vragen.

Lees meer over:
Bankrekening en overlijden

Bankrekening en overlijden

7

Banken en jouw privacy betaalgegevens

Het is belangrijk dat een bank verantwoordelijk omgaat met betaal- en klantgegevens. 

Een bank hoort betaal- en klantgegevens niet te delen met derden. Dit geldt ook voor informatie in niet herleidbare vorm, gebaseerd op betaal- of klantgegevens. Alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoeringen van de plichten van een bank, zoals:

  • Wettelijke verplichtingen
  • Zorgplicht
  • Fraudebestrijding
  • Beveiliging

Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw )identificeren van klanten en het controleren op witwassen.

De bank blijft altijd verantwoordelijk voor de gegevens en moet zich voor het juiste gebruik ervan kunnen verantwoorden.

Derde partijen toegang tot je betaalrekening

Door de Europese richtlijn PSD2 is het mogelijk voor derde partijen om toegang te krijgen tot je betaalrekening. Daarvoor moet je wel toestemming geven.

Gebruikstips_privacyenbetaalgegegevens

8

Rood staan op je betaalrekening

Tijdelijke oplossing

Rood staan op je betaalrekening is bedoeld als tijdelijke situatie. Bijvoorbeeld als je een grote uitgave hebt of onverwachte kosten. Als je langdurig of een groot bedrag rood staat, is het vaak goedkoper om een persoonlijke lening af te sluiten.

Vul het tekort aan

Veel mensen staan rood, terwijl ze tegelijkertijd ook spaartegoed hebben, vaak zelfs bij dezelfde bank. Dit is zonde van je geld. Dus sta je rood en heb je spaargeld? Vul het tekort op je betaalrekening dan aan. 

Lees meer over:
Rood staan bij de bank

Gebruikstip-Rekening - in rood
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