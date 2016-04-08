Gebruikstips voor je betaalrekening

Binnen Europa

In een euroland is betalen en geld opnemen met je betaalpas in principe gratis. Dit geldt ook voor betalen met je creditcard. Geld opnemen met je creditcard is altijd duur, ook in Nederland.

Buiten Europa

Buiten de eurolanden betaal je extra kosten. Betalen met je betaalpas is meestal het goedkoopst. De kosten verschillen per bank. Bij de meeste banken betaal je een koersopslag. Een percentage dat boven op de wisselkoers komt. Voor een geldopname met je betaalpas, betaal je naast de koersopslag vaak een vast bedrag per opname.

Denk ook hieraan:

Zet je betaalpas aan voor betalen buiten Europa.

Buiten eurolanden is het meestal voordeliger om te betalen en geld op te nemen in de lokale munteenheid in plaats van in euro's. Kies bij een geldautomaat en in winkels daarom zo mogelijk voor 'withdrawal without conversion'.

Van tevoren in Nederland dollars, ponden of andere vreemde valuta bestellen is vaak een stuk duurder dan ter plekke geld opnemen.

Lees meer over:

Betalen in het buitenland