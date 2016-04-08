Gebruikstips voor je betaalrekening

Wil je weten hoe je veilig kunt bankieren? Hoe contactloos betalen werkt? En wat je moet doen als je bankpas gestolen is? Met onze gebruikstips haal je het meeste uit je betaalrekening.
Bij contactloos betalen reken je af door je mobiele telefoon, smartwatch of bankpas tegen de betaalautomaat te houden. Met je betaalpas kun je tot €50 per keer afrekenen zonder je pincode. Je kunt in totaal tot €100 achtereenvolgend betalen zonder pincode. Met je mobiele telefoon is de limiet meestal gelijk aan die van je fysieke betaalpas, vaak €1.500 of €2.500.
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Contactloos betalen
Ben je jouw bankpas kwijt of is die gestolen? Dan is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden aan je bank. Doe in geval van diefstal ook altijd aangifte bij de politie. De bank vergoedt de schade, als je je aan de veiligheidsregels hebt gehouden.
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Bankpas kwijt of gestolen?
In een euroland is betalen en geld opnemen met je betaalpas in principe gratis. Dit geldt ook voor betalen met je creditcard. Geld opnemen met je creditcard is altijd duur, ook in Nederland.
Buiten de eurolanden betaal je extra kosten. Betalen met je betaalpas is meestal het goedkoopst. De kosten verschillen per bank. Bij de meeste banken betaal je een koersopslag. Een percentage dat boven op de wisselkoers komt. Voor een geldopname met je betaalpas, betaal je naast de koersopslag vaak een vast bedrag per opname.
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Betalen in het buitenland
Banken hebben 5 voorwaarden opgesteld voor veilig betalen, internetbankieren en mobiel bankieren. Als je je aan deze regels hebt gehouden, vergoeden banken de schade als je slachtoffer bent van fraude.
Let op: dit geldt niet voor niet-bancaire fraude: dat is fraude waarbij je zelf het geld hebt overgeboekt, zoals bankhelpdeskfraude en WhatsAppfraude.
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Tips voor veilig bankieren via internet
De 5 bankregels voor veilig bankieren
Veel rekeningen betaal je per automatische incasso, zoals die van je hypotheek, telefoon en verzekeringen. Dat is makkelijk, maar wat doe je als een bedrijf onterecht een bedrag incasseert?
Je kunt een incasso altijd binnen 8 weken terugboeken (storneren) zonder opgave van reden. Een onterechte incasso kun je tot 13 maanden terug laten terugboeken via de procedure ‘Melding Onterechte Incasso.’
Je kunt ook nog andere maatregelen nemen. Zoals een bepaald bedrijf blokkeren, een ingeplande incasso vooraf weigeren of een goedkeuringslijst gebruiken.
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Betalen per automatische incasso
Als iemand overlijdt, moet je als nabestaande van alles regelen, ook de bankzaken. Als nabestaande heb je niet zomaar toegang tot de betaalrekening. Je moet vaak allerlei documenten opsturen naar de bank.
Een van die documenten is een verklaring van erfrecht. Een notaris moet deze verklaring opstellen. Een bank kan altijd om een verklaring van erfrecht vragen. Banken hebben wel afgesproken wanneer ze er niet om vragen.
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Bankrekening en overlijden
Het is belangrijk dat een bank verantwoordelijk omgaat met betaal- en klantgegevens.
Een bank hoort betaal- en klantgegevens niet te delen met derden. Dit geldt ook voor informatie in niet herleidbare vorm, gebaseerd op betaal- of klantgegevens. Alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoeringen van de plichten van een bank, zoals:
Denk bijvoorbeeld aan het opnieuw )identificeren van klanten en het controleren op witwassen.
De bank blijft altijd verantwoordelijk voor de gegevens en moet zich voor het juiste gebruik ervan kunnen verantwoorden.
Door de Europese richtlijn PSD2 is het mogelijk voor derde partijen om toegang te krijgen tot je betaalrekening. Daarvoor moet je wel toestemming geven.
Rood staan op je betaalrekening is bedoeld als tijdelijke situatie. Bijvoorbeeld als je een grote uitgave hebt of onverwachte kosten. Als je langdurig of een groot bedrag rood staat, is het vaak goedkoper om een persoonlijke lening af te sluiten.
Veel mensen staan rood, terwijl ze tegelijkertijd ook spaartegoed hebben, vaak zelfs bij dezelfde bank. Dit is zonde van je geld. Dus sta je rood en heb je spaargeld? Vul het tekort op je betaalrekening dan aan.
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Rood staan bij de bank