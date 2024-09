Persoonlijke hulp bij je bankzaken is belangrijk voor veel mensen. Niet iedereen kan of wil digitaal bankieren. Een bankkantoor bezoeken is bijna niet meer mogelijk. Gelukkig werken de banken gezamelijk en afzonderlijk aan alternatieven.

Hulp op locatie

Bibliotheken

In 18 bibliotheken kun je terecht voor algemene voorlichting of hulp bij de dagelijkse bankzaken. Deze bankinformatiepunten zijn een onderdeel van het programma Toegankelijk Bankieren. Het is een gezamenlijke test van de banken. Op een bankinformatiepunt krijg je hulp van vrijwilligers. Die hebben geen toegang tot de banksystemen. Als het nodig is, brengt het bankinformatiepunt je in contact met een bankmedewerker.

In de deelnemende bibliotheken is ook altijd een Informatiepunt Digitale Overheid aanwezig. Daar kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld je DigiD, belastingen, toeslagen en gemeentelijke regelingen.

Locatie in de buurt

Vanuit het programma zijn er ook informatie-bijeenkomsten. Die bijeenkomsten vinden lokaal plaats in bijvoorbeeld de bibliotheek of in een buurtcentrum. De bijeenkomsten zijn voor iedereen die graag zelf wil leren bankieren.

Bruna, Primera of The Readshop

Hulp nodig bij het opnemen of storten van contant geld? Ga hiervoor naar een Bruna, Primera of The Readshop die Geldmaat Plus Assistentie hebben. De winkelmedewerkers beantwoorden graag je vragen en helpen bij het bedienen van de geldautomaat.

Bankkantoren

Bankier je bij de RegioBank of SNS? Deze banken doen niet mee aan de trend om kantoren te sluiten. Er zijn in Nederland 443 RegioBank kantoren en 204 SNS winkels. Het Consumentenbond panel beoordeelt ieder jaar de RegioBank als beste bank van Nederland.

Telefonisch

Voor vragen over online bankieren of het gebruik van je computer, mobiel of e-reader, is er de gratis DigiHulplijn. Het telefoonnummer is 0800 - 1508. Je kunt ook een mail sturen of je vraag stellen via WhatsApp.

De banken werken ook aan de telefonische bereikbaarheid. Ze zorgen ervoor dat het makkelijker is om snel een medewerker te spreken.

ABN AMRO is bereikbaar op 0900 - 0024 (of 088 - 226 26 12 zonder keuzemenu), vraag naar de Hulp bij Bankzaken Adviseur.

ING is bereikbaar op 020 - 22 888 88.

Rabobank is bereikbaar op 088 - 722 66 00.

SNS is bereikbaar op 030 - 633 30 00.

Heb je een smartphone, dan is het slim om de bank-app te installeren. Bellen vanuit de app gaat sneller en is makkelijker. De bank weet al wie je bent en hierdoor kun je het keuzemenu vaak overslaan.

Hulp online

Veel mensen zouden graag online of mobiel bankieren, maar weten niet hoe. Er zijn diverse websites die je daarbij op weg helpen: