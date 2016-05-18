Bankrekening en overlijden

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:26 januari 2026
Als iemand overlijdt, moet je dit melden aan de bank. Je kunt als nabestaande niet altijd zomaar de bankzaken regelen. Je moet eerst verschillende documenten opsturen om toegang te krijgen tot de rekening. Dit is niet anders te regelen voor de nabestaanden, ook niet in een levenstestament.
Let op: Als je betaalrekening van een overledene gebruikt, kun je onbewust of per ongeluk de erfenis aanvaarden.
Documenten waar de bank bijvoorbeeld om kan vragen:
Voor een spaarrekening gelden ook soortgelijke regels bij overlijden. Naast de uitvaart en bankzaken zijn er nog een hoop andere zaken die je moet regelen.
Een bank kan altijd om een verklaring van erfrecht vragen. Banken hebben wel afgesproken wanneer ze er niet om vragen.
In 2011 maakten de banken afspraken voor echtgenoten en partners. Begin 2022 maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ook afspraken voor andere erfgenamen. De regels voor andere erfgenamen verschilden namelijk nogal per bank.
Op de website van de NVB vind je een checklist. Met de checklist kun je nagaan wanneer je waarschijnlijk wel en niet een verklaring van erfrecht nodig hebt.
In sommige gevallen zal de bank in principe altijd om een verklaring van erfrecht vragen. Als voor de persoon die overleden is 1 of meer van de volgende situaties geldt:
Zijn deze situaties niet van toepassing op de overledene? Dan heb je in deze gevallen geen verklaring van erfrecht nodig:
Echtgenoten en partners
Banken hebben eind 2011 afgesproken niet altijd om een verklaring van erfrecht te vragen. Deze prijzige erfrechtverklaring is in principe niet nodig als:
Verder moet ook aan een aantal randvoorwaarden voldaan worden. Zo mogen de partners niet van tafel en bed gescheiden zijn geweest ten tijde van overlijden. Ze moeten beiden langer dan 5 jaar in Nederland gewoond hebben. En er mag geen sprake zijn van een faillissement of curatele.
De meeste banken hebben aangegeven zich aan deze regels te houden. Als de overleden partner een buitenlandse nationaliteit had, is altijd een verklaring van erfrecht nodig. Ook al woonde deze partner langer dan 5 jaar in Nederland.
Andere erfgenamen
Begin 2022 maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ook afspraken voor andere erfgenamen. Bijvoorbeeld de kinderen van een overledene of de ongehuwde/niet-geregistreerde partner. Je kunt op de website van de NVB een check doen of je wel of geen verklaring van erfrecht nodig hebt.
Banken hebben een ondergrens van €10.000 afgesproken. Is het saldo lager dan €10.000? Dan zal de bank niet om een verklaring van erfrecht vragen. De bank zal dan ook niet om een testament vragen. De bank zal wel om een vrijwaring vragen. Hierin staat dat je de bank vrijwaart voor claims van eventuele andere erfgenamen.
Let op: Banken kunnen alsnog van de omschreven regels afwijken. Neem contact op met de bank van de overledene voor de regels in jouw situatie. Banken hebben vaak een nabestaandenservice of -loket om te helpen met het afwikkelen van bankzaken van een overleden klant.
Andere situaties en erfrechtverklaring
Er zijn nog andere situaties waarbij in principe altijd een verklaring van erfrecht nodig is. Denk aan:
Een bankrekening op 1 naam wordt na het overlijden van de rekeninghouder meestal geblokkeerd. Vaak kunnen er dan geen betalingen meer gedaan worden. Ook automatische incasso's en periodieke overboekingen lopen niet door. Houd hier dus rekening mee als je zaken regelt voor de overledene. Sommige betalingsverplichtingen lopen door totdat je ze opzegt. Denk aan de huur, het telefoonabonnement en de verzekeringen.
Bij sommige banken lopen de automatische incasso's wel een aantal maanden door. Vraag dit na bij de bank van de overledene.
Bij een gezamenlijke rekening, zoals een en/of-rekening, heb je als mederekeninghouder wel toegang tot de rekening na het overlijden van de ander. Het kan gebeuren dat de erfgenamen bezwaar maken. Soms blokkeert de bank dan de rekening. Betalingen lopen meestal gewoon door, zoals periodieke overboekingen en automatische incasso's.
Een gezamenlijke rekening kan na een overlijden op 1 naam worden gezet. Alleen bij Bunq en Knab is dit niet mogelijk. Ook niet na het overlijden van 1 van de rekeninghouders. De overgebleven rekeninghouder moet de Knab-rekening dan opzeggen en incasso’s handmatig omzetten. Want je kunt geen gebruik maken van de overstapservice. Niet heel klantvriendelijk dus.
Veel mensen denken dat ze dit papierwerk voor hun nabestaanden kunnen voorkomen door iemand te machtigen om hun rekening te beheren. Maar een machtiging vervalt bij overlijden. Dit geldt ook voor een volmacht die wordt vastgelegd in een levenstestament.
Als je iemand als executeur wilt aanwijzen om na jouw overlijden je bankzaken te regelen, moet je een testament laten opstellen. Deze executeur kan juist weer geen zaken regelen vóór het overlijden. Een executeur heeft een verklaring van executele nodig om toegang tot een betaalrekening te krijgen.
Een gezamenlijke rekening is ook niet de oplossing om de bankzaken van een ouder makkelijker te regelen. De bank kan deze rekening bij overlijden van de ouder blokkeren. Bijvoorbeeld als het saldo hoger is dan een bepaald bedrag. Of als andere kinderen bezwaar maken tegen het feit dat hun broer of zus nog opnamen kan doen uit de nalatenschap.