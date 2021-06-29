Wat is een digitale euro?

De digitale euro is de digitale tegenhanger van contant geld. Dat zijn de door de overheid uitgegeven bankbiljetten en euromunten. Maar dan dus als digitaal geld. De Europese Centrale Bank (ECB) is de uitgever van dit geld.

Het geld dat nu op je bankrekening staat is ook digitaal, maar geen digitaal overheidsgeld. Dit is privaat geld, waarvoor de bank verantwoordelijk is.

Wat is CBDC?

Central Bank Digital Currency, afgekort CBDC, is een technische naam voor digitaal geld dat is uitgegeven door een centrale bank, zoals de ECB.

Digitale euro aanvulling op contant geld

We gebruiken steeds minder contant geld. Maar in tijden van crisis (bijvoorbeeld bij een grote storing van het pinverkeer) grijpen we er wel op terug. Met de komst van de digitale euro komt er een extra terugvalmogelijkheid. De digitale euro is bedoeld als een betrouwbare, anonieme, stabiele en risicovrije aanvulling op contant geld.

Marktontwikkelingen en Europese autonomie

Een andere drijfveer is de rol van Bigtechs (zoals Facebook/Meta) en andere partijen met plannen voor een eigen niet-publieke digitale munt. Een groot deel van de huidige private betalingssystemen is in handen van Mastercard en Visa. De ECB maakt zich zorgen dat deze bedrijven teveel macht krijgen binnen het financiële systeem. De centrale bank zoekt naar een onafhankelijke eigen Europese betaaloplossing.

Geen crypto

De digitale euro is bedoeld als aanvulling op contant geld. Het is geen stablecoin of cryptocurrency, zoals de Bitcoin. Het zou wel kunnen dat de werking van van de CBDC in de toekomst is gebaseerd op een vergelijkbare (blockchain-)technologie.

Geen datum of bestemming koppelen

De digitale euro zal geen programmeerbaar geld zijn. Dat betekent dat je er geen geldigheidsdatum of bestemming aan kunt koppelen, zoals bij een cadeaubon of een boekenbon. Het is wel de bedoeling dat er een programmeerbare transactiemogelijkheid komt. Je kunt dan bijvoorbeeld opgeven dat je op een bepaalde datum een betaling wil doen in digitale euro's.

Wanneer is de digitale euro er?

Dat zal waarschijnlijk niet voor 2030 zijn. Op dit moment doet de ECB onderzoek naar de haalbaarheid en technische invulling. De politiek is nog bezig met de benodigde wetgeving.

Of de digitale euro er daadwerkelijk komt, is een besluit van het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Die moeten hiervoor eerst een wet aannemen die de digitale euro tot een wettig betaalmiddel maakt. Daarna moet het systeem nog worden gebouwd.

Waar laat ik straks mijn digitale euro's?

Op een digitale euro-rekening of in een digitale wallet. De digitale euro-rekening open je naar keuze bij je eigen bank, een andere bank of bij een betaaldienstverlener. De digitale euro-rekening krijgt een koppeling met je bankrekening.

Banken zijn straks verplicht om kosteloos een digitale euro-rekening aan te bieden aan iedereen die daarom vraagt. Je mag meerdere digitale euro-rekeningen openen, zolang de limieten per rekening niet de saldolimiet per gebruiker overschrijden. Die saldolimiet is nog niet bekend. Je ontvangt geen rente over het saldo.

Voor de digitale wallet gaat de ECB een eigen app aanbieden. De wallet laad je op vanaf je 'gewone' bankrekening of digitale euro-rekening.

Wat kan ik doen?

Op dit moment kun je nog weinig doen. We houden je op deze pagina op de hoogte. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft ook een informatiepagina op de website.

We horen graag wat je vindt van de digitale euro. Ga je hem gebruiken zodra dat kan of absoluut niet? We voeren regelmatig gesprekken met toezichthouders en de overkoepelende Europese consumentenorganisatie BEUC over de invoering van de digitale euro. Jouw mening is belangrijk en nemen we mee in de gesprekken.