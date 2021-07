Wat is een digitale euro?

De digitale euro is een Central Bank Digital Currency (CBDC), dus digitaal centralebankgeld. Het is digitaal overheidsgeld dat wordt uitgegeven door de centrale bank. Het idee is dat de digitale euro toegankelijk wordt voor alle burgers en bedrijven, vergelijkbaar met bankbiljetten. Het geld dat op dit moment op je bankrekening staat, is geen digitaal overheidsgeld, maar 'privaat' geld. De bank is daarvoor verantwoordelijk.

De digitale euro bestaat al wel, maar alleen banken en instanties als pensioenfondsen, hebben er toegang toe. Centrale banken, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) onderzoeken nu de mogelijkheden om een breder publiek toegang te geven.

Let op: Een digitale euro is geen nieuwe crypto, zoals de Bitcoin.

Waarom een digitale euro?

Centrale banken geven geld uit. In de Eurozone doet de ECB dit. Voor consumenten is dat alleen het contante geld dat zij op zak hebben. Het geld op je betaalrekening bij een commerciële bank is niet uitgegegeven door de ECB.

Een digitale euro zou een manier kunnen zijn om dat contante geld aan te vullen. Dat is nodig omdat we steeds minder contant geld gebruiken, maar er in tijden van crisis wel op teruggrijpen. Met de digitale euro blijft die mogelijkheid bestaan, maar dan óók in digitale vorm.

De digitale euro moet een betrouwbare, stabiele en risicovrije aanvulling op contant geld zijn.

Waar kan ik mijn digitale euro's bewaren?

Dat zal waarschijnlijk op een CBDC-rekening bij de ECB zijn. Die open je bij een intermediair (dat kan een bank zijn of een ander bedrijf). De inleg is waarschijnlijk gemaximeerd tot enkele duizenden euro's. Het is nu nog niet mogelijk een dergelijke rekening te openen.

Wat kan ik doen?

Op dit moment kun je nog niets doen. DNB doet nog onderzoek. DNB houdt daarbij rekening met de volgende aspecten:

Privacy moet geborgd zijn

Veiligheid

Lage kosten

Gebruiksgemak