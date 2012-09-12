Pinpasfraude en skimming voorkomen doe je zo

Vormen van pinpasfraude

De afgelopen jaren komt skimming steeds minder voor. Bij skimming worden je gegevens van je betaalpas of creditcard gekopieerd. Helaas betekent dit niet dat er geen pinpasfraude meer voorkomt. Criminelen bedenken steeds nieuwe manieren. Denk bijvoorbeeld aan:

Betaalpas-phishing: criminelen proberen een nieuwe betaalpas aan te vragen en deze te onderscheppen voordat deze bij je in de brievenbus ligt.

Pas-opstuurfraude: criminelen proberen je te verleiden een betaalpas of creditcard op te sturen.

Cash trapping: bij cash trapping manipuleren dieven de geldautomaat zodat er geen geld uitkomt. Bijvoorbeeld door een afdekplaatje te plaatsen. Zodra je wegloopt halen ze je geld uit de automaat.

Bank-aan-huis-oplichting: een oplichter belt je en doet alsof hij voor de bank werkt. Hij vertelt dat er een probleem is met de betaalrekening en dat er iemand langskomt om onder andere je betaalpas (en pincode) op te halen. Een echte bank(medewerker) zou zoiets nooit doen.

Tips voor veilig pinnen

Houd je pincode strikt geheim en exclusief voor je betaalpas.

Berg je pas goed op in een afgesloten gedeelte in je jas of tas.

Ziet je vaste pinautomaat er anders uit? Gebruik hem niet. Criminelen kunnen bijvoorbeeld een opzetstuk op de uitgiftegleuf of kaartlezer plaatsen. Daarmee vangen ze het geld ('cash trapping') of de betaalpas (card trapping') op. Komt er niets uit de automaat? Bel dan de bank en de politie.

Dek met je hand je pincode af en laat je niet afleiden. Meelezers maken zo geen kans ('shouldering') om je code af te kijken en vervolgens je pas te stelen.

Houd je afschrijvingen in de gaten.

Stel indien mogelijk een opname- en kredietlimiet in. Hoe meer je kunt rood staan, des te groter de kans op meer schade.

Meld onterechte afschrijvingen zo snel mogelijk bij de bank.

Bedenk dat je bank je nooit zal vragen je betaalpas op te sturen. Ook niet om deze af te geven aan iemand die bij je langskomt.

Bankpas kwijt of gestolen? Blokkeer hem meteen.

Bij contactloos betalen kan het gebeuren dat je slachtoffer wordt van contactloos zakkenrollen. Zonder pincode kan de schade nooit hoger zijn dan €100, tenzij een dief je pincode weet.

Tips voor een schadevergoeding

Bankklanten die zich aan de 5 veiligheidsregels houden, lopen géén risico om op te draaien voor schade bij fraude. Heeft iemand zich niet aan de regels gehouden? Dan ben je niet meteen schuldig. De bank kijkt dan eerst naar de omstandigheden en bepaalt per individueel geval of er sprake is van grove nalatigheid.

Meld dit direct bij je bank en volg de aanwijzingen van de bank op.

Doe aangifte bij de politie, ook in het buitenland.

Claim allereerst een schadevergoeding bij de bank bij pinpasmisbruik. Beschrijf de situatie en hoe je je aan de veiligheidsvoorschriften hebt gehouden.

Geef zoveel mogelijk inzicht in de situatie, zoals op welke wijze criminelen mogelijk je pincode en pas hebben ontfutseld. Bijvoorbeeld met behulp van camerabeelden en gegevens van getuigen.

Heb je je niet aan alle veiligheidsregels gehouden? Dan kan je alsnog in aanmerking komen voor een schadevergoeding. De bank moet bewijzen dat je 'grof nalatigheid' bent geweest. Laat je niet te makkelijk hiervan beschuldigen.

Bekijk ook voorbeelduitspraken van het Kifid van bankklanten die succesvol bezwaar maakten tegen een afgewezen schadevergoeding door de bank.

Als je bank de schadevergoeding afwijst, moet je eerst de interne klachtenprocedure (IKP) van je bank volgen. Vervolgens kun je terecht bij de Financiële Ombudsman. En vervolgens bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Je kunt ook de eventuele rechtsbijstandsverzekeraar inschakelen of andere juridische hulp. Let wel op: met klachten die al door een ander klachtenloket of de rechter zijn behandeld, kun je niet meer bij het Kifid terecht.

Pinpasfraude in het buitenland

Ook in het buitenland zijn pinpasfraudeurs actief. Bovenstaande punten gelden uiteraard ook in het buitenland. Lees meer over pinnen in het buitenland.