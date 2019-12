Pinpasfraude en skimming voorkomen doe je zo

Pinpasfraude voorkomen is lastig. Criminelen bewerken geld- en betaalautomaten steeds vaker om de magneetcode van pinpassen te skimmen, ofwel kopiëren. Deze gegevens brengen ze over op een andere pas en de pincode kijken ze af. Daarna plunderen ze de rekening. Aangepaste automaten zijn moeilijk te herkennen, maar het is zeker niet onmogelijk. Wil je pinpasfraude voorkomen? Snijd skimmers dan de pas af en weet waarop je moet letten als je een geld- of betaalautomaat gebruikt.

Wat is skimming?

Bij skimming worden je betaalgegevens van je bankpas of creditcard gekopieerd, bijvoorbeeld als je geld opneemt bij een bank. Skimmers kunnen via een opzetstuk op een pinautomaat of betaalautomaat de magneetstrip van de betaalpas aflezen of ze achterhalen gegevens via een verborgen camera.

Vermoedt de bank dat jouw bankpas is geskimd, dan wordt hij automatisch geblokkeerd. Banken vergoeden schade door skimming vrijwel altijd. Bij vermoeden van skimming wordt de bankpas automatisch geblokkeerd. Je kan dan bij een bankfiliaal geld opnemen of noodgeld krijgen als je in het buitenland bent.

Pinpasfraude voorkomen

Let op de volgende punten die kunnen leiden tot pinpasfraude:

Camera - kan bijvoorbeeld geplaatst zijn in de lichtbak of in een folderbakje.

- kan bijvoorbeeld geplaatst zijn in de lichtbak of in een folderbakje. Toetsenlogger - over de toetsen van de automaat zit een neptoetsenbord met een chip die de toetsaanslagen registreert.

- over de toetsen van de automaat zit een neptoetsenbord met een chip die de toetsaanslagen registreert. Invoermondje - een opzetstuk op de uitgiftegleuf of kaartlezer dat het geld ('cash trapping') of de betaalpas (card trapping') opvangt. Komt er niets uit de automaat, bel dan de bank en de politie.

- een opzetstuk op de uitgiftegleuf of kaartlezer dat het geld ('cash trapping') of de betaalpas (card trapping') opvangt. Komt er niets uit de automaat, bel dan de bank en de politie. Afkijken - de pincode wordt tijdens het invoeren afgekeken, zoals over je schouder ('shouldering'). Handlangers proberen vervolgens je bankpas te stelen.

Veilig pinnen doe je zo:

Houd je pincode strikt geheim en exclusief voor je betaalpas.

Berg je pas goed op in een afgesloten gedeelte in je jas of tas.

Ziet je vaste pinautomaat er anders uit? Gebruik hem niet.

Dek met je hand je pincode af en laat je niet afleiden. Meelezers maken zo geen kans.

Houd je afschrijvingen in de gaten.

Stel indien mogelijk een opname- en kredietlimiet in. Hoe meer je kunt 'roodstaan', des te groter de kans op meer schade.

Meld onterechte afschrijvingen zo snel mogelijk bij de bank.

Bankpas kwijt of gestolen? Blokkeer hem meteen.

Bij contactloos betalen kan het gebeuren dat je slachtoffer wordt van contactloos zakkenrollen. Zonder pincode kan de schade nooit hoger zijn dan €50, tenzij een dief je pincode weet. Dan weet je dat er ook hogere bedragen gepind kunnen worden.

Veiligheidsregels en pinpasfraude

Pinpas misbruikt? Verzamel bewijsmateriaal, zoals camerabeelden, gegevens van getuigen en details van de situatie. Volg verder de aangegeven procedure van de bank en doe zo nodig ter plekke (ook in het buitenland) aangifte bij de politie. De bank zal hiernaar vragen voor een schadevergoeding.

Er gelden veiligheidsregels voor veilig betalen, internetbankieren en mobiel bankieren. Als je betaalpas is gestolen, kan een dief je rekening plunderen als hij je pincode weet. Schrijf deze dus nooit op of alleen op een onherkenbare manier. Je pincode tussentijds wijzigen kan overigens alleen bij ABN Amro (via de geldautomaat) en Bunq (via de app).

De bank kan een schadevergoeding afwijzen als je 'grof nalatig' bent door je niet aan de veiligheidsvoorschriften van je bank te houden. Je moet bijvoorbeeld je pas goed opbergen (in een afgesloten ruimte in jas of tas), je pincode niet op een papiertje bij je pas bewaren en je pincode afschermen bij pinnen of betalen in een winkel.

Pinpasfraude in het buitenland

Ook in het buitenland zijn pinpasfraudeurs actief. Bovenstaande punten gelden uiteraard ook in het buitenland.

Tips voor een schadevergoeding

Claim allereerst een schadevergoeding bij de bank bij pinpasmisbruik. Check de bankvoorwaarden, beschrijf de situatie en hoe je de veiligheidsvoorschriften hebt nageleefd.

Geef zoveel mogelijk inzicht in de situatie, zoals op welke wijze criminelen mogelijk je pincode en pas hebben ontfutseld. Kun je geen inzicht geven, dan kan een schadevergoeding op basis hiervan worden afgewezen.

Kan de bank 'grove nalatigheid' niet bewijzen, dan moet hij de schade volledig vergoeden. Laat je dus niet te snel afschepen. De bank moet het verband (oorzaak/ gevolg) kunnen aantonen tussen het niet naleven van een veiligheidsregel en misbruik van de pas.

Bekijk ook voorbeelduitspraken van het Kifid van bankklanten die succesvol bezwaar maakten tegen een afgewezen schadevergoeding door de bank: voorbeelduitspraak.

Als je bank de schadevergoeding afwijst, moet je allereerst de interne klachtenprocedure (IKP) van je bank volgen. Vervolgens kun je terecht bij de Financiële Ombudsman en vervolgens bij de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dreigen met het Kifid kan ook al helpen. Je kunt ook de eventuele rechtsbijstandsverzekeraar inschakelen of andere juridische hulp. Let wel, met klachten die al door een ander klachtenloket of de rechter zijn behandeld, kun je niet meer bij het Kifid terecht.

