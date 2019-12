Veilig internetbankieren

Bankieren via internet is in Nederland behoorlijk veilig. Toch komt fraude met internetbankieren helaas nog voor. Consumenten zijn redelijk goed beschermd als het toch fout gaat. Wat kun je doen om veilig gebruik te maken van internetbankieren? Bekijk onze tips.

1. Zorg voor een veilige computer

Internetbankieren doe je bij voorkeur op je eigen computer. Doe dit nooit op computers in internetcafés of op je werkcomputer, omdat je niet weet of die computer goed beveiligd is. Ben je een zelfstandig ondernemer of beheer je grote sommen geld? Overweeg dan om je bankzaken te regelen op een speciale computer die je nergens anders voor gebruikt.

Voor internetbankieren kun je ook een virtuele machine (VM) gebruiken op je eigen computer. Dat is een soort extra veilige pc-in-een-pc. Veel internetbeveiligingsprogramma's bieden ook een zogenaamde 'sandbox'-browser: een speciale, dichtgetimmerde, browser die bedoeld is voor internetbankieren.

2. Wees voorzichtig met je gegevens

Ga voorzichtig om met je bankgegevens. Denk bijvoorbeeld aan inlogcodes, bankpasnummers, pincodes en TAN-codes. Geef deze nooit aan iemand door en vul ze alleen in bij het internetbankieren als je alles vertrouwt.

Als je zelf een wachtwoord moet verzinnen, zorg dan dat deze complex is en niet makkelijk te raden. Of nog beter: gebruik een wachtwoordmanager.

3. Ga niet in op e-mail of telefoontjes van de bank

Phishing is het hengelen naar je bankgegevens, bijvoorbeeld via e-mails of door telefoontjes. Phishing speelt nog steeds een rol bij veel fraudegevallen. Jezelf beschermen tegen phishing is eenvoudig. Krijg je een e-mail of telefoontje van ‘de bank’ of een ander bedrijf? Klik de e-mail weg en hang op. Twijfel je? Bel dan de bank zelf op.

Fraudehelpdesk

Heb je een phishingmail binnengekregen? Klik vooral niet op de links in de mail en open geen bijlagen. De links leiden vaak naar sites met malware waardoor je computer besmet raakt. Meld Phishingmails aan de Fraudehelpdesk via: valse-email@fraudehelpdesk.nl. Op de website van de Fraudehelpdesk vind je een actueel overzicht van phishingmails die in omloop zijn.

4. Zorg voor een 'groene' https-verbinding

Je bank moet je altijd een speciale 'Extended Validation' https-verbinding bieden bij het internetbankieren. De certificaten voor zo'n verbinding zijn moeilijk te krijgen. Bij een beveiligde verbinding krijgt je browser een slotje. Controleer ook of de naam van de bank klopt.

5. Bij mobiel bankieren: let op pottenkijkers

Bankieren op de tablet of smartphone kan bij alle banken met een speciale app. Dat is niet per se onveilig, maar houd wel rekening met speciale omstandigheden:

Bij mobiel bankieren ontbreekt de extra beveiliging door een random reader of scanner die een extra code generen. Een pincode is meestal al genoeg om geld over te maken.

Maximaal bedrag en bekende rekeningnummers

De maximale bedragen die je kunt overmaken via de app zijn meestal lager dan bij normaal internetbankieren en je kunt soms instellen dat je alleen kunt overboeken naar rekeningnummers die je al eerder hebt gebruikt. Vooral die laatste optie is veilig zonder in te leveren op gebruiksgemak.

In het openbaar bankieren

Houd er ook rekening mee dat criminelen je inlogcodes kunnen afkijken als je in het openbaar bankiert. Of nog erger: ze zouden je apparatuur kunnen stelen, om je codes vervolgens onder dwang te bemachtigen. Nog een paar tips voor mobiel bankieren:

Zorg dat je altijd de nieuwste en officiële versie van de bankier-app hebt.

Kies een 'slimme' pincode die niet makkelijk te raden is en houd die geheim.

Beveilig ook je smartphone of tablet zelf met een pincode.

Log uit en sluit de sessie altijd af als je klaar bent.

Installeer nooit apps buiten de officiële appwinkels om.

6. Gebruik een vertrouwd netwerk

Internetbankier bij voorkeur niet als je verbonden bent met een netwerk waarvan je zelf niet de eigenaar bent. Dat geldt voor beveiligd en onbeveiligd openbaar wifi, internet in een hotel en zelfs ook internet op het werk.

Lees meer over de veiligheidsvoorschriften voor internetbankieren.

