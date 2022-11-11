Onduidelijke namen op je bankafschrift

Onduidelijke namen

Soms zijn namen op je afschriften niet of moeilijk te herkennen. De meest voorkomende situaties:

Het bedrijf of de (web)winkel waar je iets hebt gekocht, gebruikt een andere bedrijfsnaam op het afschrift. Bijvoorbeeld de naam waarmee het staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Terwijl die naam niet of minder bekend is bij consumenten.

Op je afschrift staat bijvoorbeeld Mollie, Ayden, Bukaroo of Multisafepay. Dit is de naam van de betaaldienstverlener in plaats van de (web)winkel waar je iets hebt gekocht. Veel bedrijven schakelen zo'n partij in om hun betalingen te regelen.

Als je iets hebt teruggestuurd en je krijgt geld terug, staat er soms de naam van de betaaldienstverlener en niet die van de webwinkel.

Je koopt iets op een evenement, zoals een festival of braderie. Op dit soort evenementen gebruiken bedrijven vaak tijdelijke, mobiele pinapparaten. Je ziet dan ook niet de naam van het evenement, maar die van verhuurder van het mobiel pinapparaat.

Tips

Zo achterhaal je aan wie je hebt betaald:

Via online bankieren. Kijk of de naam van de (web)winkel in de uitgebreidere omschrijving op je bankafschrift staat. Hiervoor moet je bij de meeste banken op de details van je afschrijving klikken.

Google de naam als er een onbekende naam op je afschrift ziet. Vaak is dat de naam van het bedrijf dat achter de winkel zit waar jij iets hebt gekocht. Je ziet bijvoorbeeld 'Progress Requiers Willpower' op je afschrift. Als je dit googlet komt je er snel achter dat dit de BV achter Dagknaller.nl is.

Veel betaaldienstverleners voor webwinkels hebben een tool (Ayden, Buckaroo, Mollie, MultisafePay, Pay.nl, Stripe) waarmee je kunt navragen aan welk bedrijf je hebt betaald. Net als betaaldienstverleners die betalingen in winkels afwikkelen. Zie je bijvoorbeeld CM* of CM*PinDirect op je afschrift, dan kun je bij PinDirect nagaan bij wie je betaald hebt.

Voor iDeal-betalingen: als de webwinkel en betaaldienstverleners niet (gepast) reageren of niet bekend zijn, kan je een klacht bij iDeal indienen. Je moet dan een goed leesbare kopie van het volledige bankafschrift meesturen, inclusief de uitgebreide omschrijving. Daarmee kan Currence (het bedrijf achter iDeal) de betrokken betaaldienstverlener opsporen en aanspreken op de ontbrekende of onherkenbare naam van de webwinkel.

Bij betaalmiddelen als Paypal, Klarna en Afterpay moet je vaak in de online omgeving of app van het betaalmiddel terugzoeken waar je betaald hebt.

Regels voor iDeal-betalingen

Er is de afgelopen jaren veel verbeterd. Betaaldienstverleners moeten ook aan regelgeving voldoen en staan onder toezicht van de De Nederlandsche Bank.

iDeal-betalingen

Webwinkels moeten bij iDeal-betalingen een handelsnaam doorgeven die voor de klant helder en herkenbaar is. Daar moeten betaaldienstverleners die iDeal aanbieden op toezien. Steeds vaker staat de naam van de webwinkel direct in de eerste regel van een bankafschrift. En anders staat die naam wel in de omschrijving van de betaling.

Kaartbetalingen

Voor kaartbetalingen online en aan de kassa gelden vergelijkbare regels als voor iDeal. Kaartmerken Mastercard en Visa eisen net als Currence duidelijke en herkenbare namen op bankafschriften. En net als bij iDeal moeten de betaaldienstverleners erop toezien dat hun zakelijke klanten zich daaraan houden. Bij betalingen met iDeal en creditcard, de meest gebruikte online betaalmiddelen, gaat het dus meestal goed.

Online betaalmiddelen

Bij online betaalmiddelen zoals Klarna en Riverty (voorheen Afterpay) zie je nu vaak niet bij welke winkel je hebt afgerekend. Daarvoor moet je naar de online omgeving of de app van Klarna of Riverty.

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