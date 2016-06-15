Online betalen: Welke methodes zijn er?

Ingrid Zuurmond Expert online kopenBijgewerkt op:20 februari 2026
In een webwinkel kun je vaak op verschillende manieren betalen. De bekendste manier is iDEAL (Wero). Maar de creditcard en PayPal worden ook vaak gebruikt. Ze hebben bepaalde voordelen ten op zichte van iDeal. Je krijgt bijvoorbeeld je geld terug als je pakketje niet bezorgd wordt. Maar als iDEAL is vervangen door Wero, geldt dat ook voor Wero. Achteraf betalen met bijvoorbeeld Klarna of Riverty is steeds populairder. Je betaalt dan pas als je je bestelling ontvangen hebt.
Voordat je afrekent of voor achteraf betalen kiest, is het belangrijk dat je hebt gecheckt of de webwinkel betrouwbaar is. Dat je kunt afrekenen met bijvoorbeeld iDEAL (Wero) of Klarna zegt niets over de betrouwbaarheid van een webwinkel. Ook nepshops en dropshippers bieden deze online betaalmethodes aan.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.