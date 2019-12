Online betalen: Welke methodes zijn er?

iDEAL

iDEAL is een betaalmethode, waarbij je je aankoop in een webwinkel afrekent via je eigen bank.

Als je iets koopt via een webwinkel, dan kies je 'bij de kassa' je eigen bank. Je belandt dan automatisch op het inlogscherm van de internetbankieromgeving of mobiel bankieren app van je bank. Als je bent ingelogd hoef je de betaling alleen nog maar te bevestigen.

Nadeel

Het nadeel van iDEAL is dat je meestal vooraf betaalt en geen aankoopbescherming hebt. Wettelijk gezien mag een webwinkel geen volledige vooruitbetaling eisen. De webwinkel moet altijd een alternatief aanbieden waarmee je na ontvangst van je bestelling kunt betalen. iDEAL wordt ook steeds vaker gebruikt om achteraf te betalen. Dan kies je in de webwinkel dus niet voor iDEAL, maar voor een manier om achteraf te betalen. De nota die je achteraf krijgt, meestal per e-mail, betaal je dan met iDEAL.

Mocht je met een nep-webwinkel te maken krijgen of je bestelling nooit ontvangen, dan ben je met iDEAL je geld kwijt.

Apple Pay

Sinds 11 juni 2019 kun je online betalen met Apple Pay als je bankiert bij ING. In de webwinkel kies je bij betaalmethode voor Apple Pay en bevestig je de betaling met Face ID of Touch ID.

Creditcard

Creditcards worden veel gebruikt voor online betalingen aan buitenlandse webwinkels. Ze kennen een zogeheten chargeback-regeling. Je kunt hier een beroep op doen als:

Je een bestelling niet geleverd hebt gekregen.

Een product beschadigd is bij aankomst.

Als je iets krijgt wat je niet besteld hebt.

De creditcardmaatschappij vordert het geld terug bij de verkoper en geeft het aan de kaarthouder terug.

Zowel PayPal (zie hieronder) als creditcardmaatschappijen leggen de bewijslast bij de verkoper. Als die bijvoorbeeld niet kan bewijzen dat hij een bepaald product geleverd heeft, kan de consument zijn geld terugkrijgen.

Aankopen die je met je creditcard of PayPal doet zijn bovendien vaak verzekerd tegen diefstal, vermissing of beschadiging.

PayPal

PayPal is een populair middel om online te betalen. Deze betaalmethode wordt ook veel gebruikt op veilingsites als eBay en Marktplaats. Anders dan iDEAL biedt PayPal aankoopbescherming. PayPal is in dat opzicht als betaalmethode te vergelijken met creditcards.

Heb je een product dat je met PayPal hebt betaald niet ontvangen, dan zorgt PayPal dat je je geld terugkrijgt. Ook als het product tijdens verzending beschadigt of sterk afwijkt van de beschrijving, kun je via PayPal je geld terugkrijgen. Je moet dan wel zelf een claim indienen.

Eenmalige machtiging

Bij diverse webwinkels kun je betalen door een eenmalige incassomachtiging af te geven. Dat kan door een formuliertje te printen, te ondertekenen en op te sturen. Maar in veel webwinkels kun je ook zonder handtekening online een eenmalige incassomachtiging afgeven.

Zo'n machtiging is niet rechtsgeldig, maar wordt door banken wel uitgevoerd. Iemand die kwaad wil, kan zo gemakkelijk op andermans kosten shoppen.

Sinds juni 2015 is het ook mogelijk een (eenmalige) digitale incassomachtiging af te geven. Deze online machtiging is wel rechtsgeldig. Het voordeel is dat je de betaling binnen 56 dagen kunt terugboeken, bijvoorbeeld als je een bestelling niet ontvangt.

Achteraf betalen

AfterPay

Bij sommige winkels kun je met AfterPay achteraf betalen. Na ontvangst van je bestelling ontvang je per mail een betaaloverzicht. Je kunt betalen via overschrijving of de iDEAL-knop in de digitale factuur.

Je hebt in principe 2 weken de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Je onvangt per e-mail een betaaloverzicht en kunt betalen via iDeal of een overschrijving. Als je een bestelling (deels) retourneert, kun je dit doorgeven via de app van Afterpay, Afterpay wacht dan tot je retour is verwerkt.

AfterPay bemoeit zich verder niet met het leveringsproces, dit is de verantwoordelijkheid van de webshop.

Sommige webshops brengen overigens kosten in rekening voor betalen via AfterPay. Dit is toegestaan, maar deze mogen nooit hoger zijn dan de werkelijke kosten die de webwinkel maakt. Eindeloos bestellen kan niet: bij de eerste aankoop word je geregistreerd en er geldt een maximaal bestelbedrag.

Klarna

Met Klarna kun je aankopen achteraf betalen. Na ontvangst van je bestelling moet je binnen 14 dagen betalen. Je ontvangt de Klarna-factuur tegelijk met je bestelling. Je kunt betalen via een bankoverschrijving of met iDEAL door in te loggen op 'Mijn Klarna'. Je kunt de eerste betaaltermijn van 14 dagen verschuiven naar 10 dagen later.

Als je een bestelling (deels) retourneert, dan kun je dit doorgeven via de website of de app van Klarna. Je betaling wordt dan gepauzeerd.

Je kunt niet eindeloos bestellen via Klarna. Klarna kan een aankoop afkeuren en kijkt naar verschillende factoren zoals adresgegevens en betaalgeschiedenis.

Digitale acceptgiro's

Veel bedrijven sturen een betaalverzoek per e-mail, een soort digitale acceptgiro (DigiAccept en AcceptEmail). Je betaalt dus achteraf, meestal via iDEAL. Veel bedrijven, zoals Bol.Com, Wehkamp en Zalando bieden deze mogelijkheid aan als de mogelijkheid om achteraf of 'op rekening' te betalen.

Rembours

Bij een webwinkel kun je soms kiezen voor 'betalen onder rembours'. Dan betaal je aan de deur bij de bezorger van je bestelling, bijvoorbeeld PostNL of een andere bezorgdienst. Je betaalt meestal via een betaalautomaat met je betaalpas aan de deur. De kosten voor een betaling onder rembours zijn vaak hoog (rond de €10).

Het voordeel van deze manier van betalen is dat je zeker weet dat je de bestelling hebt ontvangen. Helaas komt het regelmatig voor dat een nep-webwinkels iets anders (papier of een baksteen) in een rembourszending stoppen. Maak het pakket daarom altijd open waar de bezorger bij is, dan heb je een getuige.

Paysafecard

Paysafecard is een prepaidkaart waarmee je anoniem online kunt betalen. De kaart is te koop bij tankstations, kiosken, supermarkten etc. Hiermee kun je betalen op websites die onder meer muziek, film en games aanbieden. Afrekenen met Paysafecard doe je met een 16-cijferige pincode.

Voor de aanschaf van een Paysafecard is geen leeftijdsgrens. De kaarten zijn te koop met een krediet tot €100. Wanneer je na 1 jaar nog tegoed hebt worden administratiekosten op het tegoed in mindering gebracht.

Overige online betaalmethoden

Er zijn ook nieuwere online betaalmethoden, zoals:

Payconiq: je betaalt door met je mobieltje een QR-code te scannen, die verschijnt als je in de webwinkel voor Payconiq kiest.

Tikkie: met de populaire app om geld terug te vragen aan familie, collega’s en vrienden, kun je sinds 22 november 2018 ook online aankopen afrekenen. Je kunt kiezen voor een betaalverzoek van de webwinkel via sms, WhatsApp, e-mail of social media. De eerste 3 webwinkels waar je kunt kiezen voor Supersnel betalen met Tikkie zijn: Ivol.nl, Johnbeerens.com en MyJewelly.com.

In3: je betaalt de online aankoop in drie termijnen via iDeal. De eerste termijn direct, de tweede na dertig dagen en de derde na zestig dagen. In tegenstelling tot andere vormen van gespreid betalen, wordt er geen rente in rekening gebracht. In3 doet wel een kredietcheck.

Al deze nieuwe betaalmanieren hebben wel hetzelfde nadeel als iDeal: je betaalt vooraf (bij In3 deels) en de betaling is niet terug te draaien. Gebruik deze methoden dus alleen als je zeker weet dat de webwinkel betrouwbaar is.

