Online betalen: Welke methodes zijn er?

Betalen in een webwinkel

In een webwinkel kun je vaak op verschillende manieren betalen. De bekendste manier is iDEAL (Wero). Maar de creditcard en PayPal worden ook vaak gebruikt. Ze hebben bepaalde voordelen ten op zichte van iDeal. Je krijgt bijvoorbeeld je geld terug als je pakketje niet bezorgd wordt. Maar als iDEAL is vervangen door Wero, geldt dat ook voor Wero. Achteraf betalen met bijvoorbeeld Klarna of Riverty is steeds populairder. Je betaalt dan pas als je je bestelling ontvangen hebt.

Voordat je afrekent of voor achteraf betalen kiest, is het belangrijk dat je hebt gecheckt of de webwinkel betrouwbaar is. Dat je kunt afrekenen met bijvoorbeeld iDEAL (Wero) of Klarna zegt niets over de betrouwbaarheid van een webwinkel. Ook nepshops en dropshippers bieden deze online betaalmethodes aan.

Tips voor veilig online betalen