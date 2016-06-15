Online betalen: Welke methodes zijn er?

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Online betalen: waar moet je op letten?

In een webshop kun je vaak op verschillende manieren betalen. Waar moet je op letten als je online betaalt?
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Ingrid Zuurmond   Expert online kopenBijgewerkt op:20 februari 2026

Online betalen waar moet je op letten

Betalen in een webwinkel

In een webwinkel kun je vaak op verschillende manieren betalen. De bekendste manier is iDEAL (Wero). Maar de creditcard en PayPal worden ook vaak gebruikt. Ze hebben bepaalde voordelen ten op zichte van iDeal. Je krijgt bijvoorbeeld je geld terug als je pakketje niet bezorgd wordt. Maar als iDEAL is vervangen door Wero, geldt dat ook voor Wero. Achteraf betalen met bijvoorbeeld Klarna of Riverty is steeds populairder. Je betaalt dan pas als je je bestelling ontvangen hebt.

Voordat je afrekent of voor achteraf betalen kiest, is het belangrijk dat je hebt gecheckt of de webwinkel betrouwbaar is. Dat je kunt afrekenen met bijvoorbeeld iDEAL (Wero) of Klarna zegt niets over de betrouwbaarheid van een webwinkel. Ook nepshops en dropshippers bieden deze online betaalmethodes aan.

Tips voor veilig online betalen

  • Check reviews en ervaringen als je een webwinkel niet kent.
  • Check of de website een keurmerk heeft.
  • Kun je met PayPal, creditcard of achteraf betalen? Dan ben je vaak beter beschermd. Maar let op: dat je er mee kunt betalen zegt niets over de betrouwbaarheid van een webwinkel.
  • Controleer of je niet met een nepshop te maken hebt. Als je op een onveilige website betaalt, kunnen je gegevens in verkeerde handen vallen.
  • Gebruik geen openbare wifi-netwerken als je afrekent.
  • Controleer je bij- en afschrijvingen van je betaalrekening en creditcard regelmatig.
  • Geld overgeboekt naar een oplichter? Meld dit bij je bank. Die benadert de oplichter om het geld terug te storten. Gebeurt dat laatste niet binnen 21 dagen? Dan verstrekt de bank op verzoek van het slachtoffer de naam- en adresgegevens. Die kan dan met die gegevens een civiele procedure starten.

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