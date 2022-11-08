Wat is dropshipping?

Een dropshipper is een webwinkel zonder eigen voorraad. Als je er iets bestelt, stuurt die webshop je bestelling door naar een ander bedrijf. Dat is vaak gevestigd in China of een ander ver land. Dit bedrijf levert vervolgens direct aan jou.

Dropshipping is ontzettend populair bij beginnende webwinkels. Want ze hoeven niet in een assortiment te investeren en lopen geen risico om met producten te blijven zitten. Dropshippers verkopen vaak kleding, schoenen en allerlei gadgets.

Dropshipping is niet verboden. Het probleem is dat dropshippers zich bijna altijd voordoen als een ‘gewone’ Nederlandse webwinkel. Dropshippers wekken daarmee valse verwachtingen én houden zich vaak niet aan alle wettelijke regels voor online verkoop

Ze 'vergeten' nog wel eens dat er ook verantwoordelijkheden bij komen kijken. En dat er wetten en regels zijn waar ze zich aan moeten houden.

Nadelen dropshipping

Je denkt dat je bij een Nederlandse webwinkel hebt besteld en verwacht misschien een snelle levering. Maar veel dropshipping-leveranciers handelen vanuit het buitenland, vaak Azië. Het duurt dan soms weken of zelfs maanden voordat je je bestelling ontvangt.

De webwinkel wil er zelf ook iets aan verdienen en zal een winstmarge bij de prijs op tellen. En die zal de kosten die de leverancier rekent voor het inpakken en verzenden, aan de klanten doorberekenen. De prijs zal dus hoger liggen dan als je het zelf direct bij een leverancier bestelt.

De webwinkels hebben de producten die ze verkopen niet op voorraad en dus vaak zelf niet eens gezien. De kwaliteit is dus nog even afwachten en valt vaak in praktijk nogal tegen.

Het product terugsturen blijkt in praktijk nogal lastig. Veel dropshippers vermelden geen retouradres op hun website. En vaak moet je het op eigen kosten terug naar China sturen.

Dropshippers zijn vaak slecht bereikbaar en vermelden meestal alleen een e-mailadres op hun website.

Ook overtreden dropshippers massaal allerlei wettelijke regels. Dit blijkt uit ons onderzoek onder 100 dropshippers en ons onderzoek naar 20 dropshippers die veel klachten veroorzaken.

Garantie bij dropshipping

Hoe zit het met je bedenktermijn en garantie?

Met het plaatsen van een bestelling sluit je een overeenkomst met de webwinkel af. De webwinkel (de dropshipper dus) is daardoor verantwoordelijk en zal zich aan de wettelijke retour- en garantieregels moeten houden. Je kunt dus je bestelling binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan de webwinkel terugsturen.

De webshop (de dropshipper in dit geval) moet het retouradres duidelijk op de website vermelden. Het moet ook makkelijk te vinden zijn. Volgens de ACM moet er een Nederlands retouradres zijn als de dropshipper in Nederland zit. De dropshipper mag dan niet zeggen dat het je het product terug moet sturen naar de verzender in het buitenland.

De webwinkel (dropshipper) moet vooraf duidelijk aangeven wat de kosten zijn voor het terugsturen van een bestelling.

Als er iets mis is met het artikel, moet de webwinkel (de dropshipper dus) het oplossen. De webwinkel mag zich niet verschuilen achter de leverancier. Dus als de (buitenlandse) leverancier geen producten retour neemt, is dat voor de webwinkel geen reden om teruggestuurde artikelen niet te accepteren.

Als je iets bij een dropshipper hebt gekocht, heb je dezelfde rechten als bij een aankoop bij webwinkel.

Herken de dropshipper

Op het eerste gezicht zien websites van dropshippers er vaak best professioneel uit. Ze bouwen hun website vaak met Shopify. Daar staan al standaard algemene voorwaarden, retourbeleid en contactmogelijkheden in. En je kunt ook vaak gewoon afrekenen met betaalmiddelen als iDeal, creditcard en Klarna. Maar dit zegt dus niets over hoe betrouwbaar ze zijn.

Een webwinkel zal meestal niet op zijn website aangeven dat zij via dropshipping werken. Soms vermelden ze wel dat ze rechtstreeks bij de leverancier bestellen om de kosten laag te houden. Maar dan is het nog niet meteen duidelijk dat het om dropshipping gaat.

Waar kun je verder op letten voordat je gaat bestellen?