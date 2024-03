Achteraf betalen wettelijk verplicht

Webwinkels zijn wettelijk verplicht een betaalmogelijkheid aan te bieden waarmee je bij of na levering kunt betalen. Dat hoeft niet het hele bedrag te zijn, maar minstens de helft.

Ze kunnen dit uitbesteden aan een partij die achteraf betalen faciliteert, zoals Klarna en Riverty. Of een partij die gespreid betalen aanbiedt, zoals In3. Via die laatste betaal je je aankoop in 3 delen. Het eerste deel betaal je direct. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld een factuur per e-mail die je met iDeal betaalt, of een betaalverzoek.

Bescherming voor consumenten

De mogelijkheid om (een deel) achteraf te betalen biedt kopers zekerheid. Je betaalt pas na ontvangst van je bestelling. Komt je pakketje niet aan? Dan hoef je niet achter je geld aan. Dit geldt ook als je (een deel van) je bestelling terugstuurt. Het risico op gedoe is dus kleiner.

Onderzoek achteraf betalen

Wij deden onderzoek naar retourzendingen. Hierin namen we ook de betaalmogelijkheden mee. Tijdens het bestellen van de producten hielden we bij welke betaalopties we kregen. We onderzochten meer dan 200 webwinkels.

De helft van deze winkels heeft een keurmerk: Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk. Bij 15% van de webwinkels met keurmerk kregen we bgeen optie om (deels) achteraf te betalen. Bij 35% van de webwinkels zonder keurmerk ook niet.

We vroegen deze webwinkels of ze achteraf betalen inderdaad niet aanbieden. En als dat het geval is, of ze deze mogelijkheid willen toevoegen.

Verbeteringen bij webwinkels

Een aantal webwinkels heeft achteraf betalen toegevoegd naar aanleiding van ons onderzoek. Er zijn ook webwinkels die het al op de planning hadden staan. Dit laatste geldt ook voor enkele webwinkels met Thuiswinkel Waarborg, zoals ANWB, Kwantum en Leen Bakker.

Nog een paar webwinkels geven aan de mogelijkheden te zullen onderzoeken, bijvoorbeeld Kruidvat en Praxis. Een aantal webshops bleek wel de mogelijkheid te bieden, maar heeft die verstopt. Klanten moeten er bijvoorbeeld zelf om vragen. Deze webshops hebben we gevraagd de optie om achteraf te betalen duidelijker weer te geven.

Deze webwinkels hebben een grijs gebied

Sommige webwinkels bevinden zich met hun mogelijkheden om achteraf te betalen in een grijs gebied.

Bij een aantal kun je bijvoorbeeld alleen achteraf betalen als je je bestelling ophaalt. Maar veel kleine webwinkels hebben maar 1 ophaallocatie in Nederland. De wet zegt hier niets over. Maar wij vinden dat als je alleen achteraf kunt betalen als je het product afhaalt, er voor alle klanten een realistische ophaallocatie moet zijn.

Andere webwinkels bieden achteraf betalen alleen aan vanaf en/of tot een bepaald bedrag. Bijvoorbeeld voor aankopen van €15 tot €300. Ook hier zegt de wet niets over. Wij vinden dat achteraf betalen bij elk bedrag zou moeten kunnen, zeker bij grotere bedragen.

Achteraf betalen met creditcard

Een aantal webshops schuift de creditcard naar voren als achteraf-betaaloptie. Zo zegt Coolblue (lid van Thuiswinkel Waarborg): ‘Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om achteraf te betalen met de creditcard. Bij het plaatsen van een bestelling wordt het aankoopbedrag gereserveerd op de creditcard en niet direct afgeschreven.’

Op de website van Thuiswinkel Waarborg staat dat een creditcardbetaling in principe geen achterafbetaling is. Alleen als de webwinkel het bedrag pas afschrijft nadat je het product hebt ontvangen en dit expliciet vermeldt.

Niet gekoppeld aan levering

Maar volgens ICS, uitgever van de meeste creditcards in Nederland, is een reservering nooit gekoppeld aan de levering van een bestelling. Bij een online aankoop met een standaard creditcard wordt het bedrag gereserveerd op je bestedingslimiet. Je kunt dit bedrag dus niet nog een keer besteden. De webwinkel krijgt het op de creditcard gereserveerde bedrag direct uitbetaald.

Wel een geschikt betaalmiddel

Dit betekent niet dat wij de creditcard (en PayPal) geen geschikt betaalmiddel vinden. Een creditcard biedt goede bescherming. Je kunt je geld terugvragen als je je bestelling niet hebt ontvangen. Of als die beschadigd is of nep blijkt te zijn. Dat geldt ook voor PayPal. Maar het zijn geen achterafbetaalmethodes. Je moet dus wel achter je geld aan als er iets mis is.

Ons standpunt

Thuiswinkelwaarborg wil artikel 7:26 lid van het Burgerlijk Wetboek schrappen. Hierin staat dat webwinkels een betaalmogelijkheid moeten aanbieden waarmee je minstens de helft van het aankoopbedrag bij of na levering kunt voldoen.

Wij zijn tegen het schrappen van dit artikel. Consumenten lopen als kwetsbare partij een enorm risico als ze 100% vooraf moeten betalen als de bestelling nog niet geleverd is. Zeker bij een kostbare aankoop. Ook zou dan de wettelijke grondregel gelden van betalen bij afleveren. Terwijl webwinkels en pakketbezorgers daar helemaal niet op zijn ingericht. De huidige bepaling biedt webwinkels dus juist de zekerheid dat zij een deel van het aankoopbedrag van tevoren krijgen.

Wij staan achter het voorstel van de Europese Commissie om achteraf betalen onder de Europese Richtlijn Consumentenkrediet te laten vallen. Dat kan betalingsachterstanden en schulden voorkomen bij achteraf betalen.