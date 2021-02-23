Problemen bij pakketbezorging

Evelien MansensExpert online kopen
In 2025 hebben we opnieuw onderzoek gedaan naar pakketbezorging. Onze panelleden ervaren nog steeds veel problemen met pakketbezorging.
Onderstaande resultaten zijn afkomstig uit het onderzoek dat we in 2023 hebben uitgevoerd.
Vergeleken met tijdens de coronacrisis kopen consumenten nu minder online en er is een flinke daling van het aantal pakketten dat bezorgd moet worden. Dat zien we terug in het aantal klachten over pakketbezorging dat we in 2022 binnenkregen. Dit daalde van van 10.994 naar 8168.
PostNL heeft de meeste klachten. Op zich niet vreemd, want met een marktaandeel van 50% - 55% bezorgt PostNL de meeste pakketten. Het aantal klachten bij PostNL, DHL en DPD is gedaald. Bij UPS en GLS zien we juist een stijging. Het aantal klachten over GLS is met maar liefst 481% toegenomen. Volgens GLS komt dit onder andere door een structureel personeelstekort.
De meeste klachten gaan over:
Gaat er iets mis met de bezorging, dan kun je een klacht indienen bij de pakketdienst. De pakketdiensten geven aan dat je aan de verzender (vaak de webwinkel) moet vragen om contact met de pakketdienst op te nemen. Maar je moet als verzender én ontvanger een klacht kunnen indienen.
Alleen de verzender kan de pakketbezorger aansprakelijk stellen. Die heeft immers het contract met het postbedrijf gesloten voor de verzending. De verzender kan ook nog naar de Geschillencommissie of rechter stappen.
Wat kun je verder nog doen:
We vroegen aan ruim 20.000 panelleden wat hun ervaringen zijn met pakketbezorging in de afgelopen 6 maanden. Bij 30% van het panel is er (wel eens of vaker) iets misgegaan. DIt is een stijging vergeleken met eerdere jaren (27% in 2021 en 22% in 2020).
Bij DPD gaat het vaakst iets mis, bij PostNL het minst vaak:
Wat gaat er het vaakst mis:
Consumenten die zelf voor bezorging bij een afhaalpunt kiezen, zijn wel zeer tevreden. Ze geven deze service zelfs een 8,5.
DHL en PostNL hebben de meeste afhaalpunten:
Wacht niet te lang met ophalen: het pakket wordt na 1 week teruggestuurd naar de afzender. Bij GLS zelfs al na 5 werkdagen.
Je kunt van tevoren aangeven bij welk afhaalpunt het pakket wordt afgeleverd. Alleen bij PostNL kan dit nog niet. Dit is volgens PostNL in de toekomst wel de bedoeling, maar dit zal niet altijd bij het dichtsbijzijnde PostNL-punt zijn. Soms is het aantal pakketten in een wijk op een bepaald moment groter dan de capaciteit van het dichtsbijzijnde PostNL-punt.
11% van het panel kiest voor bezorging op een afgesproken plek rondom het huis, zoals tuin of schuur. Dat klinkt misschien handig, maar je neemt hiermee wel een risico. Door toestemming te geven, ga je ermee akkoord dat de pakketbezorger niet verantwoordelijk is voor schade, verlies of diefstal. Je verspeelt hiermee je rechten op het moment dat er iets misgaat met de bezorging van je pakket.
Panelleden zijn bij geen van de pakketvervoerders te spreken over de klantenservice.
De behulpzaamheid van de medewerkers krijgt een onvoldoende, een 5,4. Dit is een verslechtering vergeleken met vorige onderzoeken (6,2 in 2021 en 6,8 in 2020).
Panelleden vinden dat de medewerkers onvoldoende naar een oplossing zoeken. Pakketdiensten scoren hierop een 3,9. Dit is een flinke verslechtering vergeleken met eerdere jaren (4,7 en 5,9). DPD scoort het slechtst met een 3,3 en UPS nog het ‘hoogst’ met een 4,2.
Ze geven de bereikbaarheid gemiddeld een 4,9 als rapportcijfer. Dat is een daling vergeleken met de vorige onderzoeken (5,6 in 2021 en 6,6 in 2020).
Klantenservices zijn slecht bereikbaar:
Het achterhalen van het telefoonnummer is bij sommige pakketdiensten een hele uitdaging. En PostNL verandert regelmatig zijn telefoonnummer. Voor het gemak zetten wij ze alvast op een rij:
|Pakketbezorger
|Telefoonnummer
|PostNL
|088-8681021*
|DHL
|niet telefonisch bereikbaar
|DPD
|085 - 002 22 22
|UPS
|020 - 504 05 00
|GLS
|085 - 3016015
update februari 2026
*PostNL wijzigt dit nummer regelmatig
Sinds kort hoef je niet meer extra te betalen om de klantenservice te bellen. Je betaalt alleen de gebruikelijke belkosten.
Uit onze onderzoeken komen 5 punten naar voren die panelleden belangrijk vinden bij pakketbezorging:
We vinden dat pakketdiensten de klachten over hun service zelf moeten oppakken. En niet afschuiven naar de webwinkels.
Na onze vorige publicatie (Consumentengids maart 2021) erkenden de pakketdiensten de problemen en het gestegen aantal klachten. Die werden volgens de pakketdiensten vooral veroorzaakt door corona. Inmiddels is de coronacrisis (grotendeels) achter de rug, maar er is nog niet veel verbeterd. De tevredenheid over de klantenservice is zelfs nog verder afgenomen.
We vinden dat het aantal ontevreden consumenten omlaag moet. Daarom zullen we de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op de hoogte stellen van de uitkomsten van ons onderzoek.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.