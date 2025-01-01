Brieventool postbezorging

Je hebt een klacht over postbezorging, bijvoorbeeld omdat je pakket of brief is kwijtgeraakt. Een goede juridische brief helpt je bij het indienen van je klacht. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.
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Ik ben de ontvanger
Ik heb een klacht over de bezorgdienst
Ik ben de ontvanger
Ik heb een klacht over de verkoper of (web)winkel
Ik ben de verzender
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