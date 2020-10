Gebruiksduur

Hoelang je met een accu doet, hangt af van de stand die je gebruikt. Sommige steelstofzuigers kunnen in de hoogste stand nog geen 10 minuten zuigen. Andere houden het ruim een halfuur vol.

Je kunt een stuk langer zuigen als je een lagere stand gebruikt, maar dan zuigt de stofzuiger minder goed. Vooral met tapijt hebben de meeste dan echt moeite. Staat er in de productinformatie een accuduur van 3 kwartier of langer? Houd er dan rekening mee dat dit hoogstwaarschijnlijk in de laagste zuigstand is.

Bekijk steelstofzuigers waarmee je minstens 20 minuten op de hoogste stand kunt zuigen.

Opladen

Bij de geteste steelstofzuigers loopt de oplaadtijd van de accu flink uiteen. Bij de snelste heb je een lege accu in minder dan een uur weer vol, bij de langzaamste duurt dit ruim 5,5 uur. De meeste steelstofzuigers hebben een laadstation waar je het apparaat in hangt of er bovenop zet. Sommige steelstofzuigers laad je op met een los snoertje.

Tips om de levensduur van de accu te verlengen.