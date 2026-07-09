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Rowenta-steelstofzuigers

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Met Rowenta stofzuig je draadloos met gemak je huis. Maar welke Rowenta-steelstofzuiger doet dat het best? Wij helpen je.

Keuzehulp

  • Rowenta RH1833 X-force 8.80
    RowentaRH1833 X-force 8.80
    2,1 kg|13 tot 35 minuten|0,47 liter
  • Rowenta RH1831 X-force 8.80
    RowentaRH1831 X-force 8.80
    2,1 kg|13 tot 35 minuten|0,47 liter
  • Rowenta RH1871 X-force 8.80
    RowentaRH1871 X-force 8.80
    2,1 kg|13 tot 35 minuten|0,47 liter

    € 230,-

    Richtprijs

  • Rowenta RH9A55 X-Force Flex 13.60
    RowentaRH9A55 X-Force Flex 13.60
    2,9 kg|13 tot 40 minuten|0,72 liter

    € 250,-

    Richtprijs

  • Rowenta RH9A93 X-Force Flex 13.60 Animal Complete
    RowentaRH9A93 X-Force Flex 13.60 Animal Complete
    2,9 kg|13 tot 40 minuten|0,72 liter

    € 350,-

    Richtprijs

  • Rowenta RH9CD9 X-Force Flex 16.60 Aqua
    RowentaRH9CD9 X-Force Flex 16.60 Aqua
    3,2 kg|21 tot 52 minuten|0,73 liter
  • Rowenta RH9C71 X-Force Flex 16.60 Animal
    RowentaRH9C71 X-Force Flex 16.60 Animal
    3,2 kg|22 tot 55 minuten|0,71 liter
  • Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2036
    RowentaX-Force Flex 9.60 RH2036
    2,2 kg|9 tot 43 minuten|0,45 liter
  • Rowenta X-Force Flex 14.80 RH9BC1
    RowentaX-Force Flex 14.80 RH9BC1
    3,1 kg|21 tot 62 minuten|0,71 liter
  • Rowenta X-Force Flex 9.60 Animal + Parket RH2087
    RowentaX-Force Flex 9.60 Animal + Parket RH2087
    2,2 kg|9 tot 43 minuten|0,45 liter
  • Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2099
    RowentaX-Force Flex 9.60 RH2099
    2,2 kg|9 tot 45 minuten|0,46 liter
  • Rowenta X-Force Flex 9.60 RH2098
    RowentaX-Force Flex 9.60 RH2098
    2,2 kg|9 tot 45 minuten|0,46 liter

    € 350,-

    Richtprijs

  • Rowenta X-Force Flex 14.80 Kit Animal RH9B74
    RowentaX-Force Flex 14.80 Kit Animal RH9B74
    3,1 kg|22 tot 63 minuten|0,66 liter
  • Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo RH9L42
    RowentaX-Force Flex 12.60 Neo RH9L42
    3,1 kg|13 tot 37 minuten|0,7 liter
  • Rowenta X-Force Flex 13.60 RH9A73
    RowentaX-Force Flex 13.60 RH9A73
    3,1 kg|13 tot 37 minuten|0,7 liter
  • Rowenta X-Force flex 13.60 Animal Aerospin Aqua RH9AD1
    RowentaX-Force flex 13.60 Animal Aerospin Aqua RH9AD1
    3,1 kg|13 tot 36 minuten|0,74 liter
  • Rowenta X-Force Flex 12.60 Neo Allergy Aqua RH9LC1
    RowentaX-Force Flex 12.60 Neo Allergy Aqua RH9LC1
    3,1 kg|13 tot 35 minuten|0,74 liter
  • Rowenta RH6A33 X-Pert 7.60
    RowentaRH6A33 X-Pert 7.60
    3,1 kg|16 tot 28 minuten|0,46 liter

Rowenta-steelstofzuigers getest

In onze test van steelstofzuigers zit een groot aantal modellen van Rowenta. Ze zijn onder meer getest op hoe goed en handig ze zuigen en met hoeveel of weinig lawaai ze dat doen. 

De testresultaten van de Rowenta-steelstofzuigers lopen erg uiteen. Het is dus belangrijk om goed uit te zoeken welke draadloze stofzuiger van Rowenta je het best kunt nemen.

Rowenta-steelstofzuiger kopen

Een steelstofzuiger met accu van Rowenta kan voor veel gemak zorgen. En de verscheidene snufjes op de accustofzuigers kunnen daarbij helpen. Met een afneembare kruimeldief, of een tot kruimeldief om te bouwen steelstofzuiger zuig je ook snel en makkelijk wat kruimels van de bank of tafel. Met de verschillende mondstukken zuig je meubels, gordijnen en meer. Rowenta modellen herken je aan de knikbare buis, waardoor je makkelijk onder de meubels kunt stofzuigen.

Bedenk dus eerst welke eigenschappen je belangrijk vindt en kies daarna een Rowenta steelstofzuiger.

Rowenta-steelstofzuigers vergelijken

Wil je draadloos stofzuigen met een steelstofzuiger van Rowenta, maar je weet nog niet welke precies? In onze vergelijker vind je de informatie die je nodig hebt om de draadloze stofzuiger te vinden die bij jou past.

Filter op de eigenschappen die jij belangrijk vindt en vergelijk ze dan op testresultaten en specificaties. Denk bijvoorbeeld aan:

Een lichte steelstofzuiger van maximaal 3 kg: handig als je veel trappen in huis hebt.

Een verwisselbare accu: met een extra accu die je snel kunt wisselen, kun je langer stofzuigen als je een groot huis hebt.

Verlichting op het mondstuk: om beter het stof te zien in hoekjes en onder meubels.

Een mini-turboborstel: helpt om huisdierharen van je bank te stofzuigen.

Ook kun je vergelijken op prijs. En de steelstofzuiger die je kiest kun je meteen bij een webwinkel bestellen.

Vergelijk alle Rowenta steelstofzuigers en vind het model dat bij jouw huishouden past.

Steelstofzuigers per merk