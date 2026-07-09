Met Rowenta stofzuig je draadloos met gemak je huis. Maar welke Rowenta-steelstofzuiger doet dat het best? Wij helpen je.

Rowenta-steelstofzuigers getest

In onze test van steelstofzuigers zit een groot aantal modellen van Rowenta. Ze zijn onder meer getest op hoe goed en handig ze zuigen en met hoeveel of weinig lawaai ze dat doen.

De testresultaten van de Rowenta-steelstofzuigers lopen erg uiteen. Het is dus belangrijk om goed uit te zoeken welke draadloze stofzuiger van Rowenta je het best kunt nemen.

Rowenta-steelstofzuiger kopen

Een steelstofzuiger met accu van Rowenta kan voor veel gemak zorgen. En de verscheidene snufjes op de accustofzuigers kunnen daarbij helpen. Met een afneembare kruimeldief, of een tot kruimeldief om te bouwen steelstofzuiger zuig je ook snel en makkelijk wat kruimels van de bank of tafel. Met de verschillende mondstukken zuig je meubels, gordijnen en meer. Rowenta modellen herken je aan de knikbare buis, waardoor je makkelijk onder de meubels kunt stofzuigen.

Bedenk dus eerst welke eigenschappen je belangrijk vindt en kies daarna een Rowenta steelstofzuiger.

Rowenta-steelstofzuigers vergelijken

Wil je draadloos stofzuigen met een steelstofzuiger van Rowenta, maar je weet nog niet welke precies? In onze vergelijker vind je de informatie die je nodig hebt om de draadloze stofzuiger te vinden die bij jou past.

Filter op de eigenschappen die jij belangrijk vindt en vergelijk ze dan op testresultaten en specificaties. Denk bijvoorbeeld aan:

Een lichte steelstofzuiger van maximaal 3 kg: handig als je veel trappen in huis hebt.

Een verwisselbare accu: met een extra accu die je snel kunt wisselen, kun je langer stofzuigen als je een groot huis hebt.

Verlichting op het mondstuk: om beter het stof te zien in hoekjes en onder meubels.

Een mini-turboborstel: helpt om huisdierharen van je bank te stofzuigen.

Ook kun je vergelijken op prijs. En de steelstofzuiger die je kiest kun je meteen bij een webwinkel bestellen.

Vergelijk alle Rowenta steelstofzuigers en vind het model dat bij jouw huishouden past.