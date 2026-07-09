icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bosch-steelstofzuigers

Laatste update van de test: 9 juli 2026|

Even snel wat kruimels opzuigen, of de hele woonkamer stofzuigen? Met een Bosch oplaadbare steelstofzuiger doe je dat in een handomdraai.

Keuzehulp

  • Bosch BCS711PET Unlimited 7 ProAnimal
    BoschBCS711PET Unlimited 7 ProAnimal
    2,9 kg|12 tot 42 minuten|0,52 liter
  • Bosch BBS931WBA Unlimited 9
    BoschBBS931WBA Unlimited 9
    3,3 kg|12 tot 58 minuten|0,5 liter
  • Bosch BCS931WBA Unlimited 9
    BoschBCS931WBA Unlimited 9
    3,3 kg|12 tot 58 minuten|0,5 liter
  • Bosch BBS931PET Unlimited 9
    BoschBBS931PET Unlimited 9
    3,3 kg|12 tot 58 minuten|0,5 liter
  • Bosch BXS931WQC Unlimited 9
    BoschBXS931WQC Unlimited 9
    3,3 kg|10 tot 52 minuten|0,49 liter
  • Bosch BBS1041RBA Unlimited 10
    BoschBBS1041RBA Unlimited 10
    3,7 kg|11 tot 73 minuten|0,52 liter
    Expert review
  • Bosch BXS1041BQC Unlimited 10
    BoschBXS1041BQC Unlimited 10
    3,8 kg|13 tot 93 minuten|0,51 liter
    Expert review
  • Bosch BBS1041GQC Unlimited 10
    BoschBBS1041GQC Unlimited 10
    3,8 kg|13 tot 93 minuten|0,51 liter
    Expert review
  • Bosch BCS1041PET Unlimited 10
    BoschBCS1041PET Unlimited 10
    3,7 kg|11 tot 73 minuten|0,52 liter
    Expert review
  • Bosch BKS1041RHF Unlimited 10
    BoschBKS1041RHF Unlimited 10
    3,7 kg|11 tot 73 minuten|0,52 liter
    Expert review
  • Bosch BCS71HYG1 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
    BoschBCS71HYG1 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
    2,9 kg|9 tot 43 minuten|0,52 liter
  • Bosch BCS71HYG2 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
    BoschBCS71HYG2 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
    2,9 kg|9 tot 43 minuten|0,52 liter
  • Bosch BCS712HYG5 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
    BoschBCS712HYG5 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
    2,9 kg|9 tot 43 minuten|0,52 liter
  • Bosch BCS71HYG4 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
    BoschBCS71HYG4 Unlimited 7 ProHygienic Aqua
    2,9 kg|9 tot 43 minuten|0,52 liter
  • Bosch BBH3ALL28 Flexxo 2en1
    BoschBBH3ALL28 Flexxo 2en1
    3,2 kg|23 tot 59 minuten|0,6 liter
  • Bosch BBS711W Unlimited 7
    BoschBBS711W Unlimited 7
    3 kg|12 tot 42 minuten|0,5 liter
  • Bosch BCS711XXL Unlimited 7
    BoschBCS711XXL Unlimited 7
    3 kg|12 tot 42 minuten|0,5 liter
  • Bosch BBS712A Unlimited 7
    BoschBBS712A Unlimited 7
    3 kg|12 tot 42 minuten|0,5 liter

Bosch-steelstofzuigers getest

We hebben meerdere steelstofzuigers met accu van Bosch getest. We testen alle steelstofzuigers op meerdere punten. Daaronder vallen natuurlijk de prestaties (hoe goed zuigt hij nou eigenlijk). Maar ook het gebruiksgemak, de accu, het lawaai, en meer. Ook testen we de kruimeldief als die op het apparaat zit.

Bosch-steelstofzuiger kopen

De steelstofzuigers van Bosch hebben net als de andere steelstofzuigers geen snoer en geen zak, dus je bent lekker flexibel. En door de lithium-Ion-batterij gaat hij lang mee.

Bosch heeft meerdere series: de Unlimited 2, 4, 6, 7, 8, 9 en 10. Ze lopen op in prijs en functionaliteiten. Ook kun je niet elk model bij elke winkel vinden. Heb je een specifieke steelstofzuiger van Bosch op het oog, vergelijk dan goed waar het te koop is.

Draadloos stofzuigen met een Bosch met flexibele stang is handig als je makkelijk onder meubels wilt zuigen. En als er ook nog lampjes aan de voorkant zitten, zie je het vuil en stof goed liggen.

Er zijn dus meerdere dingen waar je op kunt letten als je een accustofzuiger van Bosch gaat kopen. 

Bosch-steelstofzuigers vergelijken

Wil je draadloos stofzuigen met een steelstofzuiger van Bosch, maar je weet nog niet welke precies? In onze vergelijker vind je de informatie die je nodig hebt om de draadloze stofzuiger te vinden die bij jou past.

Filter op de eigenschappen die jij belangrijk vindt en vergelijk ze dan op testresultaten en specificaties. Denk bijvoorbeeld aan:

Een lichte steelstofzuiger van maximaal 3 kg: handig als je veel trappen in huis hebt.

Een verwisselbare accu: met een extra accu die je snel kunt wisselen, kun je langer stofzuigen als je een groot huis hebt.

Verlichting op het mondstuk: om beter het stof te zien in hoekjes en onder meubels.

Een mini-turboborstel: helpt om huisdierharen van je bank te stofzuigen.

Ook kun je vergelijken op prijs. En de steelstofzuiger die je kiest kun je meteen bij een webwinkel bestellen.

Vergelijk alle Bosch steelstofzuigers en vind het model dat bij jouw huishouden past.

Steelstofzuigers per merk