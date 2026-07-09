Even snel wat kruimels opzuigen, of de hele woonkamer stofzuigen? Met een Bosch oplaadbare steelstofzuiger doe je dat in een handomdraai.

Bosch-steelstofzuigers getest

We hebben meerdere steelstofzuigers met accu van Bosch getest. We testen alle steelstofzuigers op meerdere punten. Daaronder vallen natuurlijk de prestaties (hoe goed zuigt hij nou eigenlijk). Maar ook het gebruiksgemak, de accu, het lawaai, en meer. Ook testen we de kruimeldief als die op het apparaat zit.

Bosch-steelstofzuiger kopen

De steelstofzuigers van Bosch hebben net als de andere steelstofzuigers geen snoer en geen zak, dus je bent lekker flexibel. En door de lithium-Ion-batterij gaat hij lang mee.

Bosch heeft meerdere series: de Unlimited 2, 4, 6, 7, 8, 9 en 10. Ze lopen op in prijs en functionaliteiten. Ook kun je niet elk model bij elke winkel vinden. Heb je een specifieke steelstofzuiger van Bosch op het oog, vergelijk dan goed waar het te koop is.

Draadloos stofzuigen met een Bosch met flexibele stang is handig als je makkelijk onder meubels wilt zuigen. En als er ook nog lampjes aan de voorkant zitten, zie je het vuil en stof goed liggen.

Er zijn dus meerdere dingen waar je op kunt letten als je een accustofzuiger van Bosch gaat kopen.

Bosch-steelstofzuigers vergelijken

Wil je draadloos stofzuigen met een steelstofzuiger van Bosch, maar je weet nog niet welke precies? In onze vergelijker vind je de informatie die je nodig hebt om de draadloze stofzuiger te vinden die bij jou past.

Filter op de eigenschappen die jij belangrijk vindt en vergelijk ze dan op testresultaten en specificaties. Denk bijvoorbeeld aan:

Een lichte steelstofzuiger van maximaal 3 kg: handig als je veel trappen in huis hebt.

Een verwisselbare accu: met een extra accu die je snel kunt wisselen, kun je langer stofzuigen als je een groot huis hebt.

Verlichting op het mondstuk: om beter het stof te zien in hoekjes en onder meubels.

Een mini-turboborstel: helpt om huisdierharen van je bank te stofzuigen.

Ook kun je vergelijken op prijs. En de steelstofzuiger die je kiest kun je meteen bij een webwinkel bestellen.

Vergelijk alle Bosch steelstofzuigers en vind het model dat bij jouw huishouden past.