Steelstofzuiger kopen: waar let je op?

Draadloze steelstofzuigers zijn snoerloos, wendbaar en makkelijk erbij te pakken. En ze krijgen je huis goed stofvrij. Met onze tips koop je de juiste steelstofzuiger.
Expert steelstofzuigers
Wil je weten welke draadloze steelstofzuiger het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste steelstofzuiger.
Bij een draadloze steelstofzuiger zitten de motor en stofbak aan de steel. Je duwt dus de hele stofzuiger vooruit, in plaats van een 'karretje' achter je aan te trekken. Dat maakt een steelstofzuiger wendbaarder en makkelijker hanteerbaar dan een gewone stofzuiger.
Een steelstofzuiger is snel te gebruiken. Je draagt hem makkelijk door het hele huis. Handig om snel vuil op te zuigen rondom de eettafel. Of vuil dat je van buiten naar binnen hebt gelopen. Hij is ook simpel om te bouwen tot kruimeldief voor klusjes op lastige plekken.
De prijzen van de goed geteste steelstofzuigers liggen een stuk hoger dan die van goede gewone stofzuigers. Vergelijk alle gewone stofzuigers.
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Voordelen van een steelstofzuiger
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Geen snoer, dus makkelijk hanteerbaar
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Geen losse kruimeldief nodig
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Makkelijk te gebruiken op trappen
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Nadelen van een steelstofzuiger
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Hoge prijs
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Korte gebruiksduur
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Altijd hele gewicht duwen en tillen
Zit je nog te twijfelen welke stofzuiger het beste bij jou past? Bekijk onze video. Daarin nemen we je mee langs de verschillende soorten stofzuigers en laten we de belangrijkste verschillen zien.
Bij deze veelverkochte snoerloze steelstofzuiger zitten het stofreservoir, de accu en de motor meestal bovenaan de steel, bij de handgreep. Het zwaartepunt ligt hoog, waardoor je er makkelijker mee boven je hoofd kunt zuigen.
Deze steelstofzuigers bouw je eenvoudig om tot kruimeldief door de handgreep los te klikken. Met de meegeleverde mondstukken kun je de stofzuiger makkelijker op verschillende manieren gebruiken, zoals op de trap en voor meubels.
Bekijk en vergelijk:
Steelstofzuigers die je kunt ombouwen tot kruimeldief
Bij dit type steelstofzuiger zit de kruimeldief onderaan de steel. En daarmee dus ook het stofreservoir, de accu en de motor. Daardoor ligt het zwaartepunt van de stofzuiger laag. Dat maakt hem vooral prettig voor het stofzuigen van de vloer.
Je haalt de kruimeldief er in 1 handeling van af door een knop los te klikken. Met de kruimeldief kun je makkelijker vuil van kleinere oppervlaktes en op hoogte opzuigen. Steelstofzuigers met een losse kruimeldief worden niet zoveel meer gemaakt.
Bekijk onze test van losse kruimeldieven:
De beste kruimeldief
Een aantal steelstofzuigers kan ook dweilen met een speciaal meegeleverd dweilmondstuk. Ze zijn handig om je vloer wat op te frissen, maar echte vlekken krijgen ze niet goed schoon.
De meeste werken met dweiltjes die je zelf vochtig maakt onder de kraan. Sommige hebben een ingebouwd watertankje.
Er zijn ook echte vloerreinigers en dweilsystemen te koop. Deze testen we niet in de steelstofzuigertest, omdat ze niet zo veel verkocht worden in Nederland.
Bekijk en vergelijk:
Steelstofzuigers met dweilfunctie
Met onze tips weet je wat het best bij jou past. Waarvoor wil je de stofzuiger gebruiken? Is een draadloze steelstofzuiger wel een goede keus? En wat zegt de prijs eigenlijk? Bekijk de video.
Er zitten grote verschillen in hoe goed de steelstofzuigers stof en vuil opzuigen. Steelstofzuigers die goed uit onze test komen zijn vaak de duurdere modellen, vanaf zo'n €300. Goedkope draadloze steelstofzuigers van minder dan €100 zijn erg slecht. Die zuigen maar heel weinig stof en vuil op.
Lees meer:
Goedkope steelstofzuigers
Het vermogen dat bij steelstofzuigers wordt vermeld, is het vermogen van de accu, niet van de motor. Hoe hoger het accuvermogen, hoe meer stroom het opladen van de accu kost. Maar het accuvermogen zegt niets over hoe krachtig de steelstofzuiger zuigt.
Lees meer:
Hoe wij steelstofzuigers testen
Hoelang je met een accu doet, hangt af van de stand die je gebruikt. Sommige steelstofzuigers kunnen in de hoogste stand nog geen 10 minuten zuigen. Andere houden het ruim een halfuur vol. Je kunt een stuk langer zuigen als je een lagere stand gebruikt (gemiddeld zo'n 40 minuten). Maar dan zuigt de stofzuiger wel wat minder krachtig.
Bij de geteste steelstofzuigers loopt de oplaadtijd van de accu flink uiteen. Bij de snelste heb je een lege accu in minder dan een uur weer vol. Bij de langzaamste duurt dit ruim 5 uur. De meeste steelstofzuigers zet of hang je in een laadstation. Sommige steelstofzuigers laad je op met een losse oplader.
Lees meer:
Opladen en de levensduur van een accu
Een steelstofzuiger is geschikt voor harde vloeren én voor tapijt. Het opzuigen van stof gaat goed op harde vloeren. Ook kruimels neemt een steelstofzuiger gewoon mee.
Stof uit tapijt zuigen gaat goed, maar dan moet de stofopvangbak wel leeg zijn. Als die halfvol is, zuigt een steelstofzuiger vrijwel geen stof meer op. Dit geldt ook alleen voor laagpolige vloerbedekking. Met hoogpolige vloerbedekking hebben veel steelstofzuigers moeite.
Ook losse vloerkleden stofzuigen is lastig. Deze worden door de steelstofzuiger vaak verschoven.
Let op: lang niet alle draadloze steelstofzuigers presteren goed op álle vloertypes en met verschillende typen vuil. Zeker de goedkope modellen komen slecht uit onze test.
Bekijk en vergelijk (alleen voor leden):
Steelstofzuigers die goed stof én kruimels opzuigen van harde vloeren
Steelstofzuigers die goed stof opzuigen van tapijt
De meeste steelstofzuigers zuigen huisdierharen van tapijt goed op. Dat komt omdat elke steelstofzuigers werkt met een turbomondstuk met ronddraaiende borstel. Die pikt haren goed op.
In onze test testen we met korte huisdierharen. Lange huisdier- of mensenharen kunnen verstrikt raken in het mondstuk. En die moet je van tijd tot tijd losknippen.
Bij sommige steelstofzuigers wordt nog een extra mini-turbomondstuk meegeleverd. Dit is een kleine variant van het gewone mondstuk. Je kunt hem gebruiken voor het stofzuigen van de bank of van de auto.
Bekijk en vergelijk (alleen voor leden):
Steelstofzuigers die goed huisdierharen opzuigen van tapijt
Steelstofzuigers met een meegeleverde mini-turboborstel
Het stofreservoir van steelstofzuigers loopt uiteen van 0,4 tot 1 liter. Dat is een stuk kleiner dan dat van gewone stofzuigers (tussen de 2 en 3 liter). Hoe kleiner het stofbakje, des te vaker je het moet legen. Dat is een vies klusje en niet aan te raden als je allergisch bent voor huisstofmijt.
Een steelstofzuiger weegt tussen de 2 en 4 kg. Een gewone stofzuiger gemiddeld zo’n 6,5 kg. Maar bij een steelstofzuiger duw je steeds het hele gewicht van het apparaat vooruit. Lang stofzuigen met een steelstofzuiger kan daardoor best zwaar zijn, vooral voor je pols.
Houd er rekening mee dat de meeste steelstofzuigers behoorlijk wat herrie maken. Zeker in de hoogste stand. Lees hoe wij het geluid van steelstofzuigers beoordelen.
Deze 'gewone' stofzuiger met wielen en een snoer is het type stofzuiger dat het meest verkocht wordt. De meeste werken met een stofzuigerzak. We zien ook steeds meer zakloze stofzuigers, waar vuil en stof wordt opgevangen in een stofbak.
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De beste stofzuiger
Lees meer over:
Stofzuigers met en zonder stofzak
Een robotstofzuiger beweegt zelfstandig door je huis, dus je hebt er geen omkijken naar. Ideaal om zonder moeite de boel bij te houden. Maar om de trap en in hoekjes te zuigen, heb je nog een gewone of een steelstofzuiger nodig.
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De beste robotstofzuiger
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Robotstofzuigers
Deze snoerloze handstofzuiger is voor kleinere oppervlaktes of kleine schoonmaakklusjes. Handig om meubels en kieren mee te zuigen. De meeste snoerloze steelstofzuigers kun je ook gebruiken als kruimeldief.
Bekijk:
De beste kruimeldief
Met onze test zie je meteen welke steelstofzuigers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.