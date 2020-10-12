Steelstofzuiger kopen: waar let je op?

Heel wendbaar

Bij een draadloze steelstofzuiger zitten de motor en stofbak aan de steel. Je duwt dus de hele stofzuiger vooruit, in plaats van een 'karretje' achter je aan te trekken. Dat maakt een steelstofzuiger wendbaarder en makkelijker hanteerbaar dan een gewone stofzuiger.

Gemakkelijk in gebruik

Een steelstofzuiger is snel te gebruiken. Je draagt hem makkelijk door het hele huis. Handig om snel vuil op te zuigen rondom de eettafel. Of vuil dat je van buiten naar binnen hebt gelopen. Hij is ook simpel om te bouwen tot kruimeldief voor klusjes op lastige plekken.

Maar een stuk duurder

De prijzen van de goed geteste steelstofzuigers liggen een stuk hoger dan die van goede gewone stofzuigers. Vergelijk alle gewone stofzuigers.