Robotstofzuiger kopen: waar let je op?

Handig, zo'n robotstofzuiger die voor jou de vloer schoonhoudt. Maar werkt dat echt zo ideaal? Wij vertellen waar je rekening mee moet houden zodat je de juiste robotstofzuiger kiest.
Expert robotstofzuigers
Wil je weten welke robotstofzuiger het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste robotstofzuiger.
Een robotstofzuiger is handig om je vloer vrij te houden van dagelijkse ontbijtkruimels en binnengelopen zand. Maar hij kan niet alles wat een steelstofzuiger of gewone stofzuiger wél kan.
|
Voordelen
|
Nadelen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bij de meeste robotstofzuigers is het stofbakje zo klein dat je het na elke grote zuigbeurt moet legen. Er zijn daarom inmiddels veel robotstofzuigers die hun stofbakje zelf leegmaken bij het laadstation. In het laadstation zit een wegwerpstofzak waarin ongeveer 20 tot 30 volle stofbakjes leeggezogen kunnen worden.
Dat maakt de robotstofzuiger een stuk zelfstandiger. Maar er zijn ook nadelen:
Bekijk en vergelijk:
Robotstofzuigers die hun eigen stofbakje leegmaken
De navigatie bepaalt een groot deel van de kwaliteit van de robotstofzuiger. Er zijn een aantal navigatiehandigheidjes die gelukkig vrijwel alle robotstofzuigers hebben:
Lees meer over:
Slim navigeren
Bijna alle robotstofzuigers in onze test hebben een dweilfunctie. Hiermee kun je de vloer wat opfrissen. Het werkt niet bij elke robotstofzuiger hetzelfde. Deze opties zien we in onze test:
In onze test testen we hoe goed de dweilfunctie vlekken verwijdert en hoe makkelijk het werkt. Verwacht geen wonderen. Over het algemeen hebben de robots behoorlijke moeite om vlekken te verwijderen, op een enkeling na.
Bijna alle robotstofzuigers bedien je via een app op je smartphone. Met zo'n app kun je bijvoorbeeld:
Het aantal functies dat je via de app kunt bedienen of instellen verschilt per robotstofzuiger. Dus check voor de koop goed of de app aan je wensen voldoet.
Het is handig als je zelf de accu kunt vervangen van je robotstofzuiger. Het is beter voor het milieu en je portemonnee als je niet de hele robot hoeft weg te gooien als alleen de accu kapot is.
Bij alle robotstofzuigers is het technisch mogelijk om de accu te vervangen. Bij de meeste kun je dit zelf doen, soms heb je hier wel gereedschap voor nodig.
Wil je een robotstofzuiger kopen? Kijk dan van tevoren of er losse accu's te koop zijn via de website van de fabrikant. Zo weet je zeker dat je zelf de accu kunt vervangen.
Met onze test zie je meteen welke robotstofzuigers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.