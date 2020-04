Robotstofzuiger kopen: waar let je op?

Opladen

De meeste robotstofzuigers werken op een Li-ion-accu, die vervangen kan worden als hij 'op' is. De goedkoopste en oudere robots laden op aan een snoertje dat je in het apparaat moet prikken.

Veruit de meeste robotstofzuigers laden op via een laadstation. De robot keert hiernaar terug als het zuigen klaar is of wanneer de accu bijna leeg is.

Gebruiksduur

De gebruiksduur op 1 acculading loopt bij de geteste robotstofzuigers uiteen van ruim 25 minuten tot bijna 3 uur. Op een gladde ondergrond met weinig obstakels verbruikt de robot de minste energie. Met rijden over tapijt en om voorwerpen heen navigeren loopt de accu juist sneller leeg.

Oplaadtijd

Ook zitten er grote verschillen in de oplaadtijd. Die loopt uiteen van dik een uur nog geen uur tot ruim 4,5 uur.

