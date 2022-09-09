Robotstofzuiger kopen: waar let je op?

Bij de meeste robotstofzuigers is het stofbakje zo klein dat je het na elke grote zuigbeurt moet legen. Er zijn daarom inmiddels veel robotstofzuigers die hun stofbakje zelf leegmaken bij het laadstation. In het laadstation zit een wegwerpstofzak waarin ongeveer 20 tot 30 volle stofbakjes leeggezogen kunnen worden.

Dat maakt de robotstofzuiger een stuk zelfstandiger. Maar er zijn ook nadelen:

De stofzakken zijn vaak lastig verkrijgbaar.

Door de stofzak neemt het laadstation veel meer plaats in dan een gewoon laadstation.

Een robotstofzuiger met zo'n leegstation is duurder.

Bekijk en vergelijk:

Robotstofzuigers die hun eigen stofbakje leegmaken