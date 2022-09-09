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Robotstofzuiger kopen: waar let je op?

Handig, zo'n robotstofzuiger die voor jou de vloer schoonhoudt. Maar werkt dat echt zo ideaal? Wij vertellen waar je rekening mee moet houden zodat je de juiste robotstofzuiger kiest.

Snel naar:

  1. Keuzehulp robotstofzuigers
  2. Wat kan een robotstofzuiger wel en niet?
  3. Voor- en nadelen van een robotstofzuiger
  4. Stofreservoir automatisch legen
  5. Handig navigeren
  6. Robotstofzuigers die dweilen
  7. Makkelijk bedienen met een app
  8. Accu vervangen

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Keuzehulp robotstofzuigers

Wil je weten welke robotstofzuiger het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste robotstofzuiger.

Help mij kiezen

Keuzehulp Robotstofzuiger

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Wat kan een robotstofzuiger wel en niet?

Een robotstofzuiger is handig om je vloer vrij te houden van dagelijkse ontbijtkruimels en binnengelopen zand. Maar hij kan niet alles wat een steelstofzuiger of gewone stofzuiger wél kan.

Dit kan een robotstofzuiger wél:

  • Zelf de vloer van een grote ruimte stofzuigen.
  • Obstakels ontwijken.
  • Op afstand bestuurd worden.
  • Zelf zijn weg naar het oplaadstation vinden en zich opladen.

Dit kan een robotstofzuiger niet:

  • Trappen, kieren, meubels en hoogpolig tapijt zuigen.
  • In kleine ruimtes zuigen, zoals de badkamer of het toilet .
  • Goed zuigen in ruimtes waar veel meubels staan en veel voorwerpen op de vloer staan of liggen.
  • Over hoge drempels rijden.
  • Dicht langs randen en in hoekjes zuigen.

Video kooptips robotstofzuigers

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Voor- en nadelen van een robotstofzuiger

Voordelen

Nadelen
  • Doet het meeste werk voor je
  • Zuigt alleen de vloer
  • Houdt de boel bij
  • Komt niet overal in de kamer
  • Gaat onder laag meubilair
  • Zuigt niet alle ondergronden
  • Is op afstand te bedienen
  • Heeft redelijk wat onderhoud nodig
  • Stofzuigt volgens een vast schema je huis
  • Ruimte moet worden opgeruimd
Voor en nadelen robotstofuiger

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Stofreservoir automatisch legen

Bij de meeste robotstofzuigers is het stofbakje zo klein dat je het na elke grote zuigbeurt moet legen. Er zijn daarom inmiddels veel robotstofzuigers die hun stofbakje zelf leegmaken bij het laadstation. In het laadstation zit een wegwerpstofzak waarin ongeveer 20 tot 30 volle stofbakjes leeggezogen kunnen worden. 

Dat maakt de robotstofzuiger een stuk zelfstandiger. Maar er zijn ook nadelen:

  • De stofzakken zijn vaak lastig verkrijgbaar. 
  • Door de stofzak neemt het laadstation veel meer plaats in dan een gewoon laadstation. 
  • Een robotstofzuiger met zo'n leegstation is duurder.

Bekijk en vergelijk:
Robotstofzuigers die hun eigen stofbakje leegmaken

Vuil opzuigen

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Handig navigeren

De navigatie bepaalt een groot deel van de kwaliteit van de robotstofzuiger. Er zijn een aantal navigatiehandigheidjes die gelukkig vrijwel alle robotstofzuigers hebben:

Lees meer over:
Slim navigeren

Intelligent navigeren

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Robotstofzuigers die dweilen

Bijna alle robotstofzuigers in onze test hebben een dweilfunctie. Hiermee kun je de vloer wat opfrissen. Het werkt niet bij elke robotstofzuiger hetzelfde. Deze opties zien we in onze test:

  • Een dweil die je zelf nat maakt en onder de robotstofzuiger 'plakt' met klittenband.
  • Twee losse dweiltjes die je zelf nat maakt en die je met klittenband op een speciaal deel onder de robotstofzuiger plakt waardoor de dweiltjes kunnen ronddraaien.
  • Een dweil die nat gemaakt wordt met water uit een speciaal watertankje in de robotstofzuiger.

In onze test testen we hoe goed de dweilfunctie vlekken verwijdert en hoe makkelijk het werkt. Verwacht geen wonderen. Over het algemeen hebben de robots behoorlijke moeite om vlekken te verwijderen, op een enkeling na.

Bekijk alle geteste robotstofzuigers met een dweilfunctie.

Robotstofzuiger dweilfunctie

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Makkelijk bedienen met een app

Bijna alle robotstofzuigers bedien je via een app op je smartphone. Met zo'n app kun je bijvoorbeeld:

  • Schoonmaakschema's opstellen.
  • Schoonmaakroutes opstellen en volgen.
  • De robot aan en uit zetten.
  • Zien waar de robot wel en niet gezogen heeft.
  • Delen van de kamer afschermen met een virtuele muur.
  • De zuigkracht regelen.

Het aantal functies dat je via de app kunt bedienen of instellen verschilt per robotstofzuiger. Dus check voor de koop goed of de app aan je wensen voldoet. 

Op afstand bedienen

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Accu vervangen

Het is handig als je zelf de accu kunt vervangen van je robotstofzuiger. Het is beter voor het milieu en je portemonnee als je niet de hele robot hoeft weg te gooien als alleen de accu kapot is.

Bij alle robotstofzuigers is het technisch mogelijk om de accu te vervangen. Bij de meeste kun je dit zelf doen, soms heb je hier wel gereedschap voor nodig.

Wil je een robotstofzuiger kopen? Kijk dan van tevoren of er losse accu's te koop zijn via de website van de fabrikant. Zo weet je zeker dat je zelf de accu kunt vervangen.

Opladen-accu

Voorkom een miskoop

Met onze test zie je meteen welke robotstofzuigers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.

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