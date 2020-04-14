Gebruikstips voor je robotstofzuiger

Een robotstofzuiger lijkt het toppunt van gebruiksgemak. Maar is dat wel zo? De ene robotstofzuiger is een stuk zelfstandiger dan de andere. En in het onderhoud zijn er ook nogal wat verschillen.
Expert robotstofzuigers
De meeste robotstofzuigers werken met een app. Daarmee kun je op afstand je robot bedienen en kun je schema's instellen wanneer je huis schoongemaakt moet worden.
In zeldzame gevallen wordt er ook een afstandsbediening meegeleverd om de robot te bedienen. Daarmee bepaal je waar de robot heengaat en welk programma hij uitvoert. Maar je moet ervoor in dezelfde ruimte zijn als de robotstofzuiger.
Je kunt de robotstofzuiger ook bedienen met de knoppen op de stofzuiger zelf.
Bij elke robotstofzuiger moet je een account aanmaken om de app te kunnen gebruiken. Als je al meerdere slimme apparaten van hetzelfde merk hebt, is dat niet nodig. Dan hoef je de robotstofzuiger alleen toe te voegen aan de app die je al hebt.
Uit onze test blijkt dat alle apps de data die ze opslaan versleuteld versturen. Dit is een goede zaak, maar de beveiliging kan nog veel beter. Zo werken maar weinig apps met tweestaps-verificatie en maken ze niet allemaal gebruik van de nieuwste versleutelingstechnieken.
In de meeste apps krijg je weinig of geen tips over hoe je je account afschermt van de buitenwereld en hoe je de app veilig gebruikt. Kies als je een nieuw account aanmaakt in elk geval een moeilijk te raden wachtwoord en gebruik een beveiligd netwerk.
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Je robotstofzuiger bedienen via een app
Een robotstofzuiger zuigt de kamer zelfstandig, maar dat betekent niet dat je er helemaal geen omkijken meer naar hebt. Veelvoorkomende klusjes zijn:
Het stofbakje moet je na elke grote stofzuigbeurt legen. Bij robotstofzuigers die hun eigen stofbakje legen is dit niet nodig, daarin worden 20 tot 30 volle stofbakjes geleegd voordat je de stofzak in het leegreservoir moet vervangen.
Met een vol stofreservoir en vieze filters zuigt je robotstofzuiger minder goed. Met een vieze sensor kan hij de weg slechter of zelfs niet meer vinden. En vuil dat blijft zitten in de borstel of aan de wieltjes kan ervoor zorgen dat de stofzuiger vastloopt en zelfs kapot gaat.
In onze test beoordelen we hoe makkelijk het onderhoud van je robotstofzuiger is.