Gebruikstips voor je robotstofzuiger

Stofreservoir

De inhoud van het stofreservoir van een robotstofzuiger varieert van nog geen 0,2 liter groot (ongeveer een drinkglas) tot ongeveer 1 liter. Hoe kleiner het stofreservoir, des te vaker je het moet legen. Houd er rekening mee dat je het stofreservoir na elke grote zuigbeurt leeg moet maken. Voor mensen met een stofallergie kan dat een vervelend klusje zijn.

Borstels en wieltjes

In draaiende onderdelen zoals borstels en wieltjes kan vuil zich makkelijk ophopen. Controleer ze daar regelmatig op, liefst na elke grote zuigbeurt. Vooral lange haren kunnen borstels en wieltjes blokkeren. Als losknippen niet lukt, schroef dan het onderdeel los.

Vaak kun je nieuwe borstels los kopen. In elk geval via de fabrikant van de robotstofzuiger, vaak ook via de webshop waar de robot te koop is. Voor iRobot, AEG, Miele, Samsung, LG koop je dit soort onderdelen ook bij bijvoorbeeld de Handyman.

Filters

Fabrikanten raden aan om bij dagelijks gebruik van de robotstofzuiger het filter 1 keer per week schoon te maken. In de handleiding staat hoe dit moet.

Daarnaast raden fabrikanten aan om het filter bij dagelijks gebruik regelmatig te vervangen. Nieuwe filters zijn online te koop bij de fabrikant van de robot, en vaak bij online verkopers van de robotstofzuiger. Voor iRobot, AEG, Miele, Samsung zijn nieuwe filters ook te koop bij bijvoorbeeld Handyman.

Sensoren

Haal ook regelmatig een doekje over de sensoren van de robot. Als die vuil zijn, kan de robot minder goed navigeren of zelfs helemaal niets meer zien.