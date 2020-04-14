Gebruikstips voor je robotstofzuiger

App

De meeste robotstofzuigers werken met een app. Daarmee kun je op afstand je robot bedienen en kun je schema's instellen wanneer je huis schoongemaakt moet worden.

Afstandsbediening

In zeldzame gevallen wordt er ook een afstandsbediening meegeleverd om de robot te bedienen. Daarmee bepaal je waar de robot heengaat en welk programma hij uitvoert. Maar je moet ervoor in dezelfde ruimte zijn als de robotstofzuiger.

Knoppen op de robotstofzuiger

Je kunt de robotstofzuiger ook bedienen met de knoppen op de stofzuiger zelf.