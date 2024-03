We hebben 11 kruimeldieven uitgebreid getest. We selecteerden de kruimeldieven die het best verkocht worden en die je ook in alle grote winkelketens vindt.

We meten hoe krachtig de kruimeldief lucht opzuigt en laten vervolgens de kruimeldief confetti en houtschaafsel opzuigen. We meten hoeveel de kruimeldief heeft opgezogen na 1 keer en na 3 keer op en neer te gaan. Ook meten we wanneer de kracht van de kruimeldief afneemt. Als de kruimeldief meerdere standen heeft, testen we alleen op de hoogste stand.

We beoordelen hoe goed de kruimeldief in het gebruik. We kijken daarbij onder meer naar hoe makkelijk hij zuigt op een harde ondergrond en op tapijt, en hoe makkelijk je hem kunt opladen. Ook kijken we hoe makkelijk je hem kunt legen en of je eenvoudig het filter kunt vervangen. We kijken ook hoe snel de accu leeg is en hoe snel hij weer opgeladen is. En we beoordelen het geluid en berekenen het energiegebruik van de kruimeldief als je hem een jaar lang elke week 1 uur gebruikt. We houden hierbij rekening met het verbruik tijdens het opladen en het standby-verbruik.

