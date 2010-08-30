De Consumentenbond is een onafhankelijke vereniging zonder winstoogmerk, van en voor consumenten. Via onze websites bieden we verscheidene diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken we privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.
In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens, welke persoonsgegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Privacy is voor de Consumentenbond van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat we:
Bij het gebruik van onze lidmaatschappen, diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. We verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten jij kiest te gebruiken.
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je gebruikt, kunnen we de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
We verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
De Consumentenbond verwerkt jouw persoonsgegevens alleen als daar een rechtmatige grondslag voor is. Afhankelijk van het doel worden jouw gegevens verwerkt omdat:
De Consumentenbond deelt alleen jouw gegevens met derden wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of we daartoe wettelijk verplicht zijn, en nooit voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het valideren van een collectieve claim. De Consumentenbond zal niet meer persoonsgegevens verstrekken dan strikt noodzakelijk is.
Daarnaast kan de Consumentenbond verwerkers inschakelen omdat dat nodig is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Met deze verwerkers sluiten we een verwerkersovereenkomst af waarin afspraken worden gemaakt hoe met jouw persoonsgegevens om moet worden gegaan.
De Consumentenbond kan bijvoorbeeld gebruik maken van de volgende verwerkers:
We combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste ervaring te kunnen bieden. We combineren deze persoonsgegevens ook met de gegevens die jij hebt achtergelaten op, of via, een van de websites van de Consumentenbond.
Door al deze persoonsgegevens met elkaar te combineren kunnen we een persoonlijk profiel van jou opstellen, mits je hier uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven. Dit houdt in dat je wordt ingedeeld in een bepaald profiel. Dit profiel gebruiken we om onze diensten en content voor jou te personaliseren. We zullen je op basis van dit opgestelde profiel nooit voor een van onze diensten en/of producten uitsluiten.
We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te versturen of om je te informeren over nieuwe claims, acties en aanbiedingen. Je ontvangt alleen direct marketing van ons als je daar toestemming voor hebt gegeven en kunt je daar altijd weer voor afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief of door in te loggen bij Mijn Consumentenbond en je voorkeuren aan te passen. Het is ook mogelijk om je af te melden via het contactformulier op onze website.
Als je e-mails van de Consumentenbond ontvangt, kunnen we met behulp van een techniek (pixel) het klikgedrag in e-mails opslaan. Dit doen we om je een goede service te kunnen verlenen en de communicatie voor jou persoonlijker en dus relevanter te maken. Daarvoor hebben we een gerechtvaardigd belang.
We maken gebruik van Google Consent Mode. Dit is een tool die voor websitebeheerders bijhoudt of bezoekers toestemming hebben gegeven voor tracking tools van Google, waaronder Google Analytics en Google Ads. Als je toestemming geeft voor het gebruik van tracking tools, worden naast de gegevens die worden verzameld door de tools, ook gegevens verzameld over de toestemmingsstatus. Deze gegevens worden gedeeld met Google. Zo kunnen we een inschatting maken van het aantal bezoekers dat geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van tracking cookies, maar wel op een advertentie hebben geklikt en een aankoop hebben gedaan.
Op onze website maken we gebruik van cookies. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.
We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. We hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken we geregeld back-ups.
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. We hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat we jouw persoonsgegevens 2 jaar nadat je lid en/of voor het laatst actief bent geweest zullen verwijderen. Uitgezonderd hiervan zijn de persoonsgegevens die we langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst of persoonsgegevens die we korter kunnen bewaren, indien we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben.
Je kunt een verzoek bij de Consumentenbond indienen ter uitoefening van de volgende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens:
Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je basisgegevens in te zien en te wijzigen. Verzoeken tot inzage, correctie, wijzigen en verwijderen kun je telefonisch, via e-mail of per post bij ons indienen. Je vindt onze contactgegevens in deze privacyverklaring onder het kopje ‘Contact’. Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen we ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen? Dan brengen we je daarvan op de hoogte.
Om misbruik te voorkomen vragen we je om je bij een schriftelijk en telefonisch verzoek te identificeren. We proberen je identiteit zoveel mogelijk aan de hand van de al bij ons bekende persoonsgegevens vast te stellen. Dit doen we door je een aantal controlevragen te stellen en we vragen je om in te loggen in je account.
Heb je een vraag of klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neem dan contact op via het contactformulier.
Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
De Consumentenbond kan deze privacyverklaring wijzigen. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming en de daaruit voortvloeiende privacyregels.
Consumentenbond
Postbus 1000
2500BA Den Haag
Telefoon: 070 445 45 45
Inschrijvingsnummer KvK: 40409495 0000
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Hoewel we proberen enkel met betrouwbare partijen samen te werken, kunnen we niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.
Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens als je lid bent van het Consumentenbond Panel verwijzen we je graag door naar de privacyverklaring van het Consumentenbond Panel.
Voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een claim door Consumentenbond Claimservice verwijzen we je graag door naar de privacyverklaring van Consumentenbond Claimservice.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 juli 2025.