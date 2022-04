Privacyverklaring Energiecollectief

Inschrijven voor het Energiecollectief

Wanneer je je inschrijft voor het Energiecollectief, zullen de Consumentenbond en RISK uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Er zullen onder geen beding herleidbare persoonsgegevens met energieleveranciers gedeeld worden tijdens de inschrijffase. Wij houden je d.m.v. e-mailcommunicatie op de hoogte van het Energiecollectief en zullen op basis van de door jouw verstrekte gegevens een persoonlijk aanbod doen. Deelname is gratis en vrijblijvend en je kunt je op elk gewenst moment afmelden middels de afmeldlink onderaan elke e-mail of door contact op te nemen met onze klantenservice via 070-445 41 41 (ma t/m vrij, 8.30 tot 18.00 uur).

Gebruik van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij vragen alleen gegevens op die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten.

Afhankelijk van wat je zelf invult, verwerken we de volgende gegevens tijdens de inschrijffase van het Energiecollectief:

Persoonlijke gegevens:

Aanhef

Voorletters

Achternaam

E-mailadres

Optioneel telefoonnummer (dien je een aparte opt-in voor te geven)

Postcode

Huisnummer

Huisnummer toevoeging

Gegevens over je energiecontract en -verbruik:

Einddatum energiecontract

Gezinssamenstelling

Jaarverbruik elektriciteit

Huidige energieleverancier

Wel/geen zonnepanelen

Teruglevering zonnepanelen

Jaarverbruik gas

Huidige gasleverancier

Deze gegevens over je huidige situatie hebben wij nodig om je een persoonlijk aanbod te kunnen doen. De gegevens zijn niet verplicht om in te vullen. Wij vinden het echter wel belangrijk dat je een weloverwogen keuze kunt maken om wel of niet van het aanbod gebruik te maken. Daarvoor is het invullen van deze gegevens belangrijk.

Als je overstapt naar een andere energieleverancier via het Energiecollectief, dan verwerken we aanvullend op de eerdere gegevens de volgende gegevens die beveiligd worden doorgestuurd naar de nieuwe energieleverancier:

(Mobiel) telefoonnummer

Rekeningnummer of IBAN

Geboortedatum

Machtiging tot automatische incasso

Verstrekking aan derden

De Consumentenbond en RISK geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor aanvraag van je nieuwe contract of als de wet dat verplicht stelt. In dat geval geven we je gegevens door aan de nieuwe energieleverancier. De overdracht van deze gegevens gebeurt met de grootste zorg voor jouw privacy.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Wanneer je de pagina van het Energiecollectief voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies.

Er bestaat een onderscheid tussen functionele cookies (bijvoorbeeld een cookie voor het onthouden van inloggegevens) en niet-functionele cookies (bijvoorbeeld cookies ten behoeve van websitestatistieken).

Lees welke cookies we gebruiken en met welk doel.

Bewaartermijn en het recht op verwijdering van je persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens maximaal 2 jaar tot na je laatste contactmoment met het Energiecollectief of tot maximaal 2 jaar nadat je aangevraagde contract afloopt. Aangezien we je precieze einddatum niet weten hanteren wij als uiterste bewaardatum de volgende regel: Aanvraagdatum + 1 maand + looptijd contract + 2 jaar. Zo kun je er ook na je overstap zeker van zijn dat we je kunnen helpen. Mocht je je gegevens eerder willen verwijderen dan kun je je beroepen op je “recht om vergeten te worden”. Wij zullen dan al je gegevens direct verwijderen. Geef hierbij duidelijk aan of je wilt dat je gegevens alleen voor het Energiecollectief worden verwijderd of voor alle communicatie vanuit Consumentenbond.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat er wijzigingen in de privacyverklaring plaatsvinden. Let altijd op de datum, bovenaan deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen in het privacy beleid plaatsvinden zullen wij ons best doen om belangrijke wijzigingen apart aan te kondigen. Wij zullen je gegevens nimmer zonder toestemming voor andere doeleinden gebruiken.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

het laten corrigeren van fouten

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

intrekken van toestemming

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Klacht indienen

Als je vindt dat wij niet goed omgaan met je privacy en je door ons niet goed geholpen bent,, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kun je je afmelden?

Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor communicatie door middel van een afmeldlink in een e-mail van het Energiecollectief. Je kunt je afmelden voor alle communicatie over het Energiecollectief of alleen voor communicatie over het huidige aanbod. Je kunt je ook telefonisch afmelden via 070-445 41 41 (ma t/m vrij, 8.30 tot 18.00 uur).

Deze privacyverklaring geldt specifiek voor het Energiecollectief. Wil je weten hoe de Consumentenbond in het algemeen omgaat met je privacy, of wil je voor overige communicatie van de Consumentenbond afmelden of bijvoorbeeld, je gegevens laten verwijderen, dan kun je bellen naar 070-445 45 45. Zie hier het algemene privacybeleid van de Consumentenbond.

Contactgegevens