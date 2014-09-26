Gegevens

Je gegevens, zoals je naam en e-mailadres, worden opgeslagen in ons bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om je gericht informatie en aanbiedingen van de Consumentenbond toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen je gegevens gebruikt worden. Je gegevens zullen niet doorgespeeld worden aan derden. De verwerking van de gegevens is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. De Consumentenbond draagt er zorg voor dat je gegevens veilig opgeslagen worden en blijven.

Aanmelden en afmelden

Onderaan iedere e-mailing vind je de mogelijkheid om je af te melden voor de communicatie vanuit de Consumentenbond. Indien je ingelogd bent, kun je in 'Mijn Consumentenbond' via Mijn gegevens en E-mails en voorkeuren je e-mailadres en je aan- en afmeldingen voor de e-mailings beheren en wijzigen.