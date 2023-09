Over het onderzoek

Wij testen producten onafhankelijk, grondig en professioneel. Helaas kunnen we niet alles zo uitgebreid testen. Daarom roepen we soms de hulp in van consumenten zoals jij. Met een review van een product dat je veel gebruikt, help je anderen om een betere keuze te maken.

Via het Consumentenbond Panel en onze wekelijkse Nieuwsbrief vroegen we consumenten om een review te schrijven over hun fietsstoeltje.

Ook een review schrijven?

Schrijf dan een review over bijvoorbeeld een autostoeltje of een kinderwagen. Kies het autostoeltje of de kinderwagen die jij gebruikt en klik op 'schrijf een review'. Zo help je anderen om een betere keuze te maken.