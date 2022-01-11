Noëlle van der Weel Expert fietsstoeltjesBijgewerkt op:28 januari 2022
Over de stoeltjes van Yepp en Bobike kregen we veel reviews. Over 1 van deze 2 merken zijn de reviewers wat minder enthousiast.
De meningen lopen het meest uiteen over de bevestigingssystemen. Eén merk krijgt flinke kritiek. En een ander merk juist alleen maar complimenten.
De reviewers vinden dat de meeste fietsstoeltjes stevig genoeg zijn om goed te beschermen bij een val. Maar bij 1 merk zijn ze daar niet zo zeker van.
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Via het Consumentenbond Panel en onze wekelijkse nieuwsbrief vroegen we consumenten om een review te schrijven over hun fietsstoeltje. De resultaten publiceerden we in 2022.
Twee merken krijgen bijna alleen positieve reviews. De gebruikers waarderen de fietsstoeltjes van deze merken om hun gebruiksgemak en stevigheid. Maar deze merken krijgen wel een stuk minder reviews dan de 2 populairste merken. Het merk met de meeste reviews is heel constant, met weinig uitschieters naar boven of beneden. Een ander populair merk krijgt juist wat minder positieve reviews.
Let op: dit onderzoek komt uit 2022.