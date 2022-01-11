icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De populairste en beste fietsstoeltjes

Test
|
Wat zijn de populairste en beste fietsstoeltjes volgens consumenten zoals jij? Meer dan 200 consumenten gaven hun mening over de fietsstoeltjes die ze dagelijks gebruiken aan het stuur of op de bagagedrager. Bekijk de uitkomsten van honderden reviews. Let op, dit onderzoek is van 2022.
Noelle van der Weel-280px

Noëlle van der Weel   Expert fietsstoeltjesBijgewerkt op:28 januari 2022

Let op!
Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.
iStock-1246101215

Wat opvalt in de test fietsstoeltjes

  1. 1
    Populaire merken

    Over de stoeltjes van Yepp en Bobike kregen we veel reviews. Over 1 van deze 2 merken zijn de reviewers wat minder enthousiast.

  2. 2
    Bevestigingssystemen

    De meningen lopen het meest uiteen over de bevestigingssystemen. Eén merk krijgt flinke kritiek. En een ander merk juist alleen maar complimenten.

  3. 3
    Stevig vast

    De reviewers vinden dat de meeste fietsstoeltjes stevig genoeg zijn om goed te beschermen bij een val. Maar bij 1 merk zijn ze daar niet zo zeker van.

Over het onderzoek

Wij testen producten onafhankelijk, grondig en professioneel. Helaas kunnen we niet alles zo uitgebreid testen. Daarom roepen we soms de hulp in van consumenten zoals jij. Met een review van een product dat je veel gebruikt, help je anderen om een betere keuze te maken.

Via het Consumentenbond Panel en onze wekelijkse nieuwsbrief vroegen we consumenten om een review te schrijven over hun fietsstoeltje. De resultaten publiceerden we in 2022.

Hoogste waardering

Twee merken krijgen bijna alleen positieve reviews. De gebruikers waarderen de fietsstoeltjes van deze merken om hun gebruiksgemak en stevigheid. Maar deze merken krijgen wel een stuk minder reviews dan de 2 populairste merken. Het merk met de meeste reviews is heel constant, met weinig uitschieters naar boven of beneden. Een ander populair merk krijgt juist wat minder positieve reviews.

Let op: dit onderzoek komt uit 2022.

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in