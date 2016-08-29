Onderhoud elektrische fiets

Onderhoudsbeurt elektrische fiets

De meeste fietsenmakers bieden 2 typen onderhoud aan: een basisbeurt of een grote beurt. Niet alle fietsenzaken onderhouden e-bikes van elk merk. Bijvoorbeeld omdat ze daarvan geen dealer zijn of de juiste uitleesapparatuur en onderdelen niet hebben.

Werkzaamheden basisbeurt elektrische fiets

Bij een basisonderhoudsbeurt moeten minimaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden:

Remmen controleren en afstellen.

Versnellingen controleren en afstellen.

Naven controleren en afstellen.

Balhoofd (stuur) controleren en afstellen.

Trapas controleren en afstellen.

Tandwielen/aandrijflijn controleren.

Verlichting controleren en afstellen.

Ketting/riem spannen en smeren.

Banden controleren en op spanning brengen.

Wiel(en) richten en spaken spannen.

Bouten en moeren vastdraaien.

Software updaten.

Elektrische contactpunten behandelen.

Uitgebreide onderhoudsbeurt

Bij uitgebreid onderhoud wordt de elektrische fiets meestal ook uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Dit kost ongeveer €50 tot €100 extra. Wat er precies gebeurt, verschilt per fietsenwinkel.

Flinke prijsverschillen

We hebben in maart 2025 de prijzen van een basisbeurt bij 40 fietsenzaken bekeken. Deze verschilden van €60 tot €135. De scherpe en veelvoorkomende prijs voor een onderhoudsbeurt ligt rond de €90. Dat is zonder vervangende onderdelen en onvoorziene werkzaamheden.

Bekijk ook:

De prijzen van veelvoorkomende reparaties.

Onderhoud als je de e-bike online koopt

Onderhoud kan duurder zijn als je een elektrische fiets online koopt. Een beurt zit dan meestal niet bij de verkoopprijs inbegrepen. Sommige webwinkels maken afspraken met bedrijven over onderhoud. Daar kun je dan tegen een lager tarief terecht. Als je naar een andere fietsenzaak gaat, betaal je soms meer voor een onderhoudsbeurt. De eigenaar zit dan niet te wachten op een fiets die je online hebt gekocht. Soms weren fietsenwinkels bepaalde (online gekochte) fietsmerken.

Onderhoud na faillisement fabrikant

Als een merk dat eigen onderdelen gebruikt failliet gaat, kan onderhoud en reparatie lastig zijn. Andere partijen springen hier soms op in.

Zo heeft het inmiddels doorgestarte VanMoof nu een contract met Kwikfit. Bij een deel van de Kwikfit-vestigingen kun je terecht voor onderhoud en reparatie van je VanMoof. Daarbij worden originele onderdelen gebruikt.

Kwikfit zegt dat je er ook terecht kunt met e-bikes van het failliete Amslod en Stella. Stella heeft inmiddels een doorstart gemaakt. Bij problemen met merkspecifieke onderdelen is het de vraag of ze die kunnen oplossen.

BOVAG-garantie

Fietsenmakers die aangesloten zijn bij BOVAG geven 3 maanden garantie op een onderhoudsbeurt en reparaties.

Lees meer over:

De garantie op een elektrische fiets