Onderhoud elektrische fiets

Onderhoud

Als je een elektrische fiets koopt bij een fietsenwinkel is de eerste onderhoudsbeurt vaak gratis. Dat is niet altijd het geval als je de fiets online koopt. Sommige fietsenmakers bieden verschillende typen onderhoud aan: een basisbeurt en één of meer uitgebreidere beurten. Niet alle fietszaken onderhouden e-bikes van elk merk. Bijvoorbeeld omdat ze daarvan geen dealer zijn of de juiste uitleesapparatuur en onderdelen niet hebben.

Basisbeurt

Een basisonderhoudsbeurt bestaat vaak uit:

algehele controle (stuur, verlichting, banden etc.)

remmen afstellen

versnelling afstellen

bouten en moeren vastdraaien

spaken spannen

tandwielen smeren

elektrische aansluitingen beschermen tegen weersinvloeden

computer uitlezen

software updaten

Uitgebreide onderhoudsbeurt

Bij uitgebreid onderhoud wordt de elektrische fiets meestal ook nog helemaal schoongemaakt. Wat er verder gedaan wordt, verschilt per fietsenwinkel.

Flinke prijsverschillen

We hebben de prijzen van een basisbeurt bij 30 fietsenzaken bekeken en deze liepen uiteen van €40 tot €90. De richtprijs - dit is een scherpe, gangbare prijs - voor een onderhoudsbeurt ligt rond de €65. De hoogste prijs troffen wij aan bij de filialen van Hans Struijk. We hebben ook de prijzen van veelvoorkomende reparaties onderzocht.

Online kopen en onderhoud

Onderhoud kan duurder zijn als je een elektrische fiets online koopt. De webwinkel zit misschien niet in de buurt of kan je helemaal niet helpen met onderhoud. Sommige webwinkels maken afspraken met bedrijven over onderhoud. Daar kun je dan tegen gereduceerd tarief terecht. Als je naar een andere fietsenzaak gaat, betaal je soms een hoger tarief voor een onderhoudsbeurt. De eigenaar zit dan niet te wachten op een fiets die je online hebt gekocht.

Bovaggarantie

Fietsenmakers die aangesloten zijn bij Bovag geven 3 maanden garantie op een onderhoudsbeurt en reparaties. Meer over de garantie op een elektrische fiets.

