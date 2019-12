Gebruikstips voor je elektrische fiets

Een elektrische fiets moet je goed onderhouden. Zeker de motor, elektronica en accu hebben regelmatig aandacht nodig. Daarnaast is een onderhoudsbeurt aan te raden omdat sommige fabrikanten regelmatig onderhoud als voorwaarde stellen voor fabrieksgarantie.

Fietsenwinkel

Vaak is de eerste beurt inbegrepen bij de prijs van de fiets als je die via een fietsenwinkel koopt. Sommige fietsenmakers bieden verschillende typen onderhoudsbeurten aan: een basisbeurt en een uitgebreide onderhoudsbeurt. Let op: niet alle fietsenmakers onderhouden de elektrische onderdelen van elk merk. Dit komt omdat ze daarvan geen dealer zijn of de juiste uitleesapparatuur of onderdelen niet hebben.

Online kopen

Wil je een elektrische fiets online kopen? Het is belangrijk om te kijken of de webwinkel onderhoudsbeurten uitvoert. Sommige webwinkels bieden de mogelijkheid om bij een bepaald bedrijf het onderhoud te laten plegen voor een gereduceerd tarief. Ga alleen naar een fietsenzaak waar de webwinkel een deal mee heeft gesloten.

Wil je geen onderzekerheid over onderhoud en reparatie en ook verzekerd zijn bij diefstal, kijk dan ook eens naar ons e-bike leasecollectief.

