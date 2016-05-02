Gebruikstips voor je elektrische fiets

Een accu is het belangrijkste onderdeel van een elektrische fiets. Maar hoe verleng je de levensduur? En moet je nou wel of geen helm dragen op een e-bike? Lees onze tips en adviezen.
Expert elektrische fietsen
Fiets je veel of behandel je de accu van je e-bike niet optimaal, dan kan de accu al tussen de 3 en 5 jaar behoorlijk in capaciteit zijn afgenomen. Met deze tips verleng je de levensduur:
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Accu reviseren of vervangen.
E-bikes zijn helaas populair bij dieven, omdat ze veel geld waard zijn. Jaarlijks worden er vele tienduizenden e-bikes gestolen. Veel meer dan dat er auto's worden gestolen.
De meeste mensen verzekeren hun e-bike als ze hem kopen in de fietsenwinkel, terwijl dat niet altijd de goedkoopste optie is. Ook de voorwaarden tussen verzekeringen kunnen behoorlijk verschillen.
Naast diefstal kun je eventueel schade aan je eigen e-bike verzekeren (casco verzekering) of pechhulp erbij nemen.
Of je nu wel of geen verzekering neemt, het is slim om je e-bike aan iets anders vast te zetten met een goed slot. Kettingsloten en beugelsloten zijn hiervoor handig.
Voor de verzekering heb je vaak een ART2-goedgekeurd slot nodig. Een slot met ART3-keurmerk of hoger is nog veiliger, maar dan wordt het slot wel erg zwaar.
Een GPS-tracker kan ook afschrikkend werken en helpen bij opsporing als de e-bike tóch gestolen wordt. Voor elektrische (bak)fietsen vanaf €3500 of €4500 verplichten sommige verzekeraars een tracker.
Er zijn veel fietsnavigatie-apps en fietsnavigatiesystemen. Een app is goedkoper of zelfs gratis, al moet je er wel een smartphonehouder bij kopen. Voor A naar B-navigatie is Google Maps het beste, voor recreatieve tochten zijn fietsnavigatie-apps en fietsnavigatiesystemen beter.
Niets zo vervelend als een lege accu tijdens een lange fietstocht. Gelukkig zijn er overal in Nederland laadpunten. Neem wel altijd je eigen oplader mee, dat voorkomt schade en problemen.
Op verschillende websites vind je een overzicht van laadpunten voor e-bikes, bijvoorbeeld laadpunten in: Nederland, Belgie (Vlaanderen), en Duitsland. Je kunt ook gebruikmaken van de routeplanner van de Fietsersbond: vink onder locaties/POI's het vakje voor 'oplaadpunt e-bike' aan om ze op de kaart te zien.
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Meer over fietsnavigatie
De beste fietsnavigatie-apps
De beste fietsnavigatiesystemen
Een elektrische fiets moet je goed onderhouden. Het is verstandig af en toe aandrijfsysteem, versnellingen en ketting te (laten) controleren. Er staan namelijk meer krachten op dan bij een normale fiets. Achterstallig onderhoud is dan ook eerder schadelijk voor een elektrische fiets.
Soms is de eerste beurt inbegrepen bij de prijs van de fiets als je die via een fietsenwinkel koopt. Veel fietsenmakers bieden verschillende typen onderhoudsbeurten aan: een basisbeurt en een uitgebreide onderhoudsbeurt. Let op: niet alle fietsenmakers onderhouden de elektrische onderdelen van elk merk. Dit komt omdat ze daarvan geen dealer zijn of de juiste uitleesapparatuur of onderdelen niet hebben.
Wil je een elektrische fiets online kopen? Het is verstandig om te kijken of de webwinkel onderhoudsbeurten uitvoert. Sommige webwinkels bieden de mogelijkheid om bij een bepaald bedrijf het onderhoud te laten plegen voor een gereduceerd tarief. Ga alleen naar een fietsenzaak waar de webwinkel een deal mee heeft gesloten.
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Onderhoud van een elektrische fiets
Reparatie van een elektrische fiets
Studies tonen aan dat het dragen van een fietshelm de kans op ernstig of dodelijk letsel vermindert met circa 60 tot 70%. Zeker voor kwetsbaardere groepen zoals kinderen en ouderen is een fietshelm verstandig. Goedgekeurde fietshelmen zijn er vanaf enkele tientjes tot ver over de €100. Bekijk onze test fietshelmen.
Gebruikers van een speed pedelec (een e-bike die ondersteund 45 km/u haalt) kennen een helmplicht. Bovendien is er een verplichte WA-verzekering en andere positie op de weg. Op Rijksoverheid.nl staat een toelichting op de huidige regels.
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Fietshelmen
Helmplicht
Hoe duurzaam is een elektrische fiets? Als vervanger van de gewone fiets levert hij meer gemak. Maar ook veel extra milieubelasting. Als je de scooter of auto vervangt is de e-bike een duurzamere keuze. Zelfs als die elektrisch zijn. De levensduur van een e-bike is wel veel korter dan die van een gewone fiets.
En wat doe je met je oude fiets als je een nieuwe hebt? De fietsenmaker kan de oude fiets innemen als je een nieuwe koopt. Je kunt je fiets ook wegbrengen naar een gemeentelijk inzamelpunt. En in veel plaatsen zijn werkplaatsen waar mensen met een verstandelijke handicap fietsen opknappen.
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De duurzaamheid en levensduur van e-bikes
Je oude fiets afdanken