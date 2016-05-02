Gebruikstips voor je elektrische fiets

E-bikes zijn helaas populair bij dieven, omdat ze veel geld waard zijn. Jaarlijks worden er vele tienduizenden e-bikes gestolen. Veel meer dan dat er auto's worden gestolen.

De meeste mensen verzekeren hun e-bike als ze hem kopen in de fietsenwinkel, terwijl dat niet altijd de goedkoopste optie is. Ook de voorwaarden tussen verzekeringen kunnen behoorlijk verschillen.

Naast diefstal kun je eventueel schade aan je eigen e-bike verzekeren (casco verzekering) of pechhulp erbij nemen.

Of je nu wel of geen verzekering neemt, het is slim om je e-bike aan iets anders vast te zetten met een goed slot. Kettingsloten en beugelsloten zijn hiervoor handig.

Voor de verzekering heb je vaak een ART2-goedgekeurd slot nodig. Een slot met ART3-keurmerk of hoger is nog veiliger, maar dan wordt het slot wel erg zwaar.

Een GPS-tracker kan ook afschrikkend werken en helpen bij opsporing als de e-bike tóch gestolen wordt. Voor elektrische (bak)fietsen vanaf €3500 of €4500 verplichten sommige verzekeraars een tracker.