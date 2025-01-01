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Wij testen elektrische fietsen van onder andere Batavus, Sparta, Giant, Flyer en Gazelle. Zo kies je makkelijk de beste e-bike.
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Expert elektrische fietsen bij de Consumentenbond
Een e-bike is ideaal als je tegen de wind in fietst of een heuvel op fietst. Waar moet je op letten als je een elektrische fiets gaat kopen? Wij zetten het voor je op een rijtje.