Speed pedelec regels in Nederland

Een speed pedelec lijkt vanaf de buitenkant veel op een normale e-bike, die vroeger ook wel pedelec werd genoemd. Het grote verschil is dat de ondersteuning niet bij 25 km/u wordt afgebouwd, maar doorgaat tot 45 km/u. Daarom moet je sinds 2017 een helm dragen om een speed pedelec te mogen besturen.

Daarnaast zijn er eisen:

Je moet een WA-verzekering voor je fiets afsluiten voordat je de weg op gaat.

De minimale leeftijd is 16 jaar en je moet in het bezit zijn van het rijbewijs AM, het bromfietsrijbewijs of rijbewijs B, het autorijbewijs.

De fiets moet een kenteken hebben. Dat is dezelfde gele plaat als op een bromfiets.

Het kenteken van een speed pedelec kost geld: ruim €100 om het kenteken op naam van de koper te zetten (tenaamstelling).

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Tips voor veilig gebruik

Een speed pedelec mag niet op het fietspad komen als bromfietsen daar verboden is.

Op de rijbaan mag je maximaal 45 km/u.

Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom mag je maximaal 40 km/u.

Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom mag je maximaal 30 km/u.

Helmplicht speed pedelec

Sinds begin 2017 geldt een helmplicht voor speed pedelec-gebruikers. De wetgever ziet een speed pedelec als een bromfiets. Je hoeft geen dichte bromfietshelm te dragen, maar wel minimaal een speed-pedelec-helm die aan de NTA 8776-richtlijn voldoet.

Dat is nu vastgelegd in Nederland, in andere landen geldt een andere norm die een bromfietshelm voorschrijft.

Helm altijd verstandig

Het aantal verkeersslachtoffers met fietsen is flink toegenomen de laatste jaren. Het grotere aantal e-bikes zal daar zeker ook mee te maken hebben. Met een (goedgekeurde) helm verklein je de kans op hersenletsel bij een val al met tientallen procenten.

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