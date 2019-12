Regels speed pedelec

Een speed pedelec lijkt vanaf de buitenkant veel op een normale e-bike. Het grote verschil is dat de ondersteuning niet bij 25 km/u wordt afgebouwd, maar doorgaat tot 45 km/u. Daarom geldt sinds 2017 een helmplicht voor de bestuurder van een speed pedelec.

Daarnaast zijn er nog aanvullende eisen:

Je moet een WA-verzekering voor de fiets afsluiten, voordat je de weg op gaat.

De minimale leeftijd is 16 jaar en je moet in het bezit zijn van het rijbewijs AM: het bromfietsrijbewijs.

De fiets moet een kenteken hebben. Dat is de gele plaat die we al kennen van de bromfiets.

Het kenteken van een speed pedelec kost geld: zo'n €100 om het kenteken op naam van de koper te zetten (tenaamstelling).

Tips voor veilig gebruik

Een speed pedelec mag niet op het fietspad komen als bromfietsen daar verboden is.

Op de rijbaan mag je maximaal 45 km/u.

Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom mag je maximaal 40 km/u.

Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom mag je maximaal 30 km/u.

Gashendel

Omdat het wettelijk gezien een bromfiets is, mag de fabrikant de speed pedelec voorzien van een gashendel. In de praktijk komt het niet veel voor. Dan bepalen niet de sensoren in het fietsframe hoeveel elektrische ondersteuning gegeven wordt, maar jijzelf. Tot een bepaalde snelheid (in de praktijk zo'n 20 km/u) hoef je niet mee te trappen. Daarboven moet je meetrappen om sneller te gaan. Bij veel speed pedelecs kost het flinke inspanning om tot de eindsnelheid van 45 km/u te komen.

Helmplicht speed pedelec

Sinds begin 2017 geldt een helmplicht voor speed pedelec-gebruikers, niet voor normale e-bike-gebruikers. Want de wetgever ziet een speed pedelec (een e-bike met een hogere ondersteunde topsnelheid) als een bromfiets.

Je hoeft geen dichte bromfietshelm te dragen, maar wel minimaal een speed-pedelec-helm die aan de zogenaamde NTA 8776 richtlijn voldoet.

Dat is nu vastgelegd in Nederland, in andere landen geldt een andere norm die een bromfietshelm voorschrijft. Op rijksoverheid.nl staat een toelichting op de huidige regels.

Benieuwd naar de beste elektrische fiets?

