Ronald Kamp Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:29 januari 2026
Een speed pedelec lijkt vanaf de buitenkant veel op een normale e-bike, die vroeger ook wel pedelec werd genoemd. Het grote verschil is dat de ondersteuning niet bij 25 km/u wordt afgebouwd, maar doorgaat tot 45 km/u. Daarom moet je sinds 2017 een helm dragen om een speed pedelec te mogen besturen.
Daarnaast zijn er eisen:
Het kenteken van een speed pedelec kost geld: ruim €100 om het kenteken op naam van de koper te zetten (tenaamstelling).
Sinds begin 2017 geldt een helmplicht voor speed pedelec-gebruikers. De wetgever ziet een speed pedelec als een bromfiets. Je hoeft geen dichte bromfietshelm te dragen, maar wel minimaal een speed-pedelec-helm die aan de NTA 8776-richtlijn voldoet.
Dat is nu vastgelegd in Nederland, in andere landen geldt een andere norm die een bromfietshelm voorschrijft.
Het aantal verkeersslachtoffers met fietsen is flink toegenomen de laatste jaren. Het grotere aantal e-bikes zal daar zeker ook mee te maken hebben. Met een (goedgekeurde) helm verklein je de kans op hersenletsel bij een val al met tientallen procenten.
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