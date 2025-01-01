Elektrische fietsen vergelijken

Wil je zonder veel moeite heuvel op of tegen de wind in fietsen? Dan is een e-bike ideaal.

Elektrische fietsen getest

Wij testen elektrische fietsen van onder meer Batavus, Sparta, Giant, Flyer en Gazelle. De belangrijkste onderdelen in onze test zijn elekrische ondersteuning en accuduur of actieradius. Want je wilt natuurlijk weten hoe ver je kunt fietsen op 1 acculading.

Elektrische fiets kopen

Elektrische fietsen zijn duur. Het is dus belangrijk dat je een goede elektrische fiets kiest die bij je past. En dat je er fijn op zit. Zo heb je lang plezier van je e-bike. Daarom testen we elektrische fietsen op elektrische ondersteuning en accuduur of actieradius. Maar we kijken ook naar de zithouding: comfortabel of sportief.

Elektrische fiets vergelijken

E-bikes zijn er in vele soorten en maten. Dus welke e-bike kies jij? Bij ons vergelijk je tientallen elektrische fietsen van merken als Batavus, Gazelle en Sparta. Je kunt fietsen vergelijken op prijs, maar ook op het aantal versnellingen. Zo vind je altijd de fiets met de eigenschappen die jij belangrijk vindt.