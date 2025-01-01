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Elektrische fietsen vergelijken

Laatste update van de test: 7 augustus 2026|

Wil je zonder veel moeite heuvel op of tegen de wind in fietsen? Dan is een e-bike ideaal.

Keuzehulp

  • Scott Sub Tour 30 540Wh
    ScottSub Tour 30 540Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 2.700,-

    Richtprijs

  • Scott Sub Tour 30 540Wh Heren
    ScottSub Tour 30 540Wh Heren
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 2.700,-

    Richtprijs

  • KTM Macina Tour PX 810 800Wh Heren
    KTMMacina Tour PX 810 800Wh Heren
    Bosch Performance PX Smart|11 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • KTM Macina Tour PX 810 800Wh
    KTMMacina Tour PX 810 800Wh
    Bosch Performance PX Smart|11 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 3.500,-

    Richtprijs

  • Conway Cairon T 2.0 625Wh
    ConwayCairon T 2.0 625Wh
    Bosch Performance|9 versn. (derailleur)|Brede banden

    € 1.900,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 5.9 500Wh
    SuperioreWAY 5.9 500Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Universe 6.5.1 FEQ 500Wh
    StevensE-Universe 6.5.1 FEQ 500Wh
    Bosch Performance Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.0 500Wh
    SuperioreWAY 6.0 500Wh
    Bosch Active Line Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.400,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.2 500Wh
    SuperioreWAY 6.2 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • Superior eWAY 6.1 500Wh
    SuperioreWAY 6.1 500Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|7 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.600,-

    Richtprijs

  • Gazelle Eclipse C380 LTD 750Wh Heren
    GazelleEclipse C380 LTD 750Wh Heren
    Bosch Performance CX Smart|Traploze versn.|GPS-tracker | Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 5.300,-

    Richtprijs

  • Gazelle Eclipse C380 LTD 750Wh
    GazelleEclipse C380 LTD 750Wh
    Bosch Performance CX Smart|Traploze versn.|GPS-tracker | Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    € 5.300,-

    Richtprijs

  • Stevens E-4X Tour 400Wh
    StevensE-4X Tour 400Wh
    Bosch Active Line Plus Smart|9 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 1.800,-

    Richtprijs

  • Stevens E-4X Tour 400Wh Heren
    StevensE-4X Tour 400Wh Heren
    Bosch Active Line Plus Smart|9 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 1.800,-

    Richtprijs

  • Stevens E-Trition PT5 500Wh Heren
    StevensE-Trition PT5 500Wh Heren
    Bosch Performance|10 versn. (derailleur)|Brede banden

    € 1.800,-

    Richtprijs

  • Stevens E-6X Tour 545Wh
    StevensE-6X Tour 545Wh
    Bosch Performance Smart|10 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Stevens E-6X Tour 545Wh Heren
    StevensE-6X Tour 545Wh Heren
    Bosch Performance Smart|10 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 2.200,-

    Richtprijs

  • Cube Supreme Hybrid Comfort SE One 600 (Special Edition)
    CubeSupreme Hybrid Comfort SE One 600 (Special Edition)
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Brede banden | Met app

    € 2.400,-

    Richtprijs

Elektrische fietsen getest

Wij testen elektrische fietsen van onder meer Batavus, Sparta, Giant, Flyer en Gazelle. De belangrijkste onderdelen in onze test zijn elekrische ondersteuning en accuduur of actieradius. Want je wilt natuurlijk weten hoe ver je kunt fietsen op 1 acculading.

Elektrische fiets kopen

Elektrische fietsen zijn duur. Het is dus belangrijk dat je een goede elektrische fiets kiest die bij je past. En dat je er fijn op zit. Zo heb je lang plezier van je e-bike. Daarom testen we elektrische fietsen op elektrische ondersteuning en accuduur of actieradius. Maar we kijken ook naar de zithouding: comfortabel of sportief. 

Elektrische fiets vergelijken

E-bikes zijn er in vele soorten en maten. Dus welke e-bike kies jij? Bij ons vergelijk je tientallen elektrische fietsen van merken als Batavus, Gazelle en Sparta. Je kunt fietsen vergelijken op prijs, maar ook op het aantal versnellingen. Zo vind je altijd de fiets met de eigenschappen die jij belangrijk vindt. 

Elektrische fietsen per merk