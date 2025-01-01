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Canyon elektrische fiets

Welke Canyon elektrische fiets komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Canyon elektrische fietsen en vergelijk de Canyon elektrische fiets met andere elektrische fietsen.
Laatste update van de test: 7 augustus 2026

Keuzehulp

  • Canyon Pathlite:ONfly 4 400Wh
    CanyonPathlite:ONfly 4 400Wh
    Bosch Performance SX Smart|10 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 2.750,-

    Richtprijs

  • Canyon Pathlite:ONfly 4 400Wh Midstep
    CanyonPathlite:ONfly 4 400Wh Midstep
    Bosch Performance SX Smart|10 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    € 2.750,-

    Richtprijs

  • Canyon Pathlite:ONfly 6 400Wh
    CanyonPathlite:ONfly 6 400Wh
    Bosch Performance SX Smart|12 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ONfly 6 400Wh Midstep
    CanyonPathlite:ONfly 6 400Wh Midstep
    Bosch Performance SX Smart|12 versn. (derailleur)|Brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 8 SUV 750Wh
    CanyonPathlite:ON 8 SUV 750Wh
    Bosch Performance CX Smart|12 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Precede:ON Comfort 5 500Wh
    CanyonPrecede:ON Comfort 5 500Wh
    Bosch Performance Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 7 SUV 750Wh Heren
    CanyonPathlite:ON 7 SUV 750Wh Heren
    Bosch Performance CX Smart|Traploze versn.|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 4 SUV 625Wh Heren
    CanyonPathlite:ON 4 SUV 625Wh Heren
    Bosch Performance CX Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 4 SUV 500Wh Heren
    CanyonPathlite:ON 4 SUV 500Wh Heren
    Bosch Performance CX Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 6 SUV 750Wh Heren
    CanyonPathlite:ON 6 SUV 750Wh Heren
    Bosch Performance CX Smart|12 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 5 SUV 750Wh
    CanyonPathlite:ON 5 SUV 750Wh
    Bosch Performance CX Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 8 SUV 750Wh Heren
    CanyonPathlite:ON 8 SUV 750Wh Heren
    Bosch Performance CX Smart|12 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 4 SUV 625Wh
    CanyonPathlite:ON 4 SUV 625Wh
    Bosch Performance CX Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Precede:ON Comfort 7 625Wh
    CanyonPrecede:ON Comfort 7 625Wh
    Bosch Performance Smart|5 versn. (naaf)|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 4 SUV 500Wh
    CanyonPathlite:ON 4 SUV 500Wh
    Bosch Performance CX Smart|10 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Pathlite:ON 7 SUV 750Wh
    CanyonPathlite:ON 7 SUV 750Wh
    Bosch Performance CX Smart|Traploze versn.|Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Precede:ON 6 500Wh
    CanyonPrecede:ON 6 500Wh
    Bosch Performance Smart|12 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

  • Canyon Precede:ON 6 625Wh
    CanyonPrecede:ON 6 625Wh
    Bosch Performance Smart|12 versn. (derailleur)|Zeer brede banden | Met app

    Prijs niet beschikbaar

Elektrische fietsen per merk