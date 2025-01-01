De Canyon Precede:ON 6 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart middenmotor, 625Wh accu en Bosch System Controller and Mini Remote display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 12 derailleurversnellingen, zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral sportief. Alleen te bestellen via de Canyon-website. Beperkt aan servicepunten en zeer beperkt aantal punten om te proefrijden in Nederland.
Ook beschikbaar met andere accu's: Precede:ON 6 500Wh. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.