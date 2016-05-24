Hoe wij elektrische fietsen testen

Wat testen wij?

In de test van elektrische fietsen doen we metingen op een rollerbank in verschillende situaties. Hierbij laten we een fietsrobot telkens precies dezelfde kracht uitoefenen op de pedalen, zodat we goed kunnen vergelijken. De rollerbank stellen we in op verschillende standen, bijvoorbeeld om hellingen na te bootsen. Ook laten we experts verschillende onderdelen beoordelen.

Bekijk welke e-bikes de fijnste en krachtigste aandrijfsystemen hebben en daarmee het beste scoren of vergelijk alle elektrische fietsen.

Elektrische ondersteuning

We beoordelen en meten de elektrische motorondersteuning onder verschillende omstandigheden. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

De kracht van de ondersteuning.

De soepelheid.

Het wegrijden uit stilstand.

Het versnellen.

Hoe geleidelijk de ondersteuning afneemt boven de 25 km per uur.

Eventuele storende motorgeluiden.

Actieradius

Hoe ver je komt op een acculading meten we op de rollerbank. We testen in verschillende situaties. Van gunstige tot zwaardere omstandigheden en met verschillende ondersteuningsniveaus van de motor. De afstand die je kunt afleggen hangt af van hoe effectief de fiets met de energie omspringt en de accugrootte.

Display en bedieningsgemak

We testen hoe het display informatie toont en welke informatie. Ook kijken we hoe makkelijk je de knoppen en het display kunt bedienen.

Uitrusting

Naast de aandrijfsystemen, beoordelen we per fiets ook de uitrusting, zoals:

Het soort remmen: zijn het simpele 'roller brakes' (opvolger van trommelremmen) of krachtigere hydraulische velg- of schijfremmen.

Het aantal en soort versnellingen.

Ketting- of riemaandrijving.

Het aantal ondersteuningsstanden.

Vering: in de zadelpen en/of voorvork.

Breedte van de banden: bredere banden leveren meer comfort.

Duw/loopassistentie: om de fiets makkelijker uit een verlaagde berging of stalling te duwen.

Usb-oplaad-aansluiting voor je smartphone.

App-bediening om de e-bike te personaliseren, zoals hoe fel de ondersteuning moet zijn bij het wegrijden.

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