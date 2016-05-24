Hoe wij elektrische fietsen testen

Ronald Kamp Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:29 januari 2026
In de test van elektrische fietsen doen we metingen op een rollerbank in verschillende situaties. Hierbij laten we een fietsrobot telkens precies dezelfde kracht uitoefenen op de pedalen, zodat we goed kunnen vergelijken. De rollerbank stellen we in op verschillende standen, bijvoorbeeld om hellingen na te bootsen. Ook laten we experts verschillende onderdelen beoordelen.
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We beoordelen en meten de elektrische motorondersteuning onder verschillende omstandigheden. De belangrijkste aandachtspunten zijn:
Hoe ver je komt op een acculading meten we op de rollerbank. We testen in verschillende situaties. Van gunstige tot zwaardere omstandigheden en met verschillende ondersteuningsniveaus van de motor. De afstand die je kunt afleggen hangt af van hoe effectief de fiets met de energie omspringt en de accugrootte.
We testen hoe het display informatie toont en welke informatie. Ook kijken we hoe makkelijk je de knoppen en het display kunt bedienen.
Naast de aandrijfsystemen, beoordelen we per fiets ook de uitrusting, zoals: