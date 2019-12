Hoe wij elektrische fietsen testen

Wij testen aandrijfsystemen (ook wel aandrijflijnen) van elektrische fietsen. Een aandrijflijn is de combinatie van motor, accu en display. De belangrijkste testaspecten zijn de elektrische ondersteuning en de accuduur of actieradius (hoe ver je kunt fietsen op 1 acculading). Wij hebben 17 aandrijfsystemen getest.

In de test van elektrische fietsen doen we metingen onder gecontroleerde omstandigheden en laten we experts de verschillende onderdelen beoordelen. Bekijk welke aandrijfsystemen (combinatie van motor, accu en display) het beste scoren of vergelijk alle elektrische fietsen.

Elektrische ondersteuning

De elektrische motorondersteuning beoordelen en meten we onder verschillende omstandigheden. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

De kracht van de ondersteuning

De soepelheid

Het wegrijden uit stilstand

De geleidelijkheid van de ondersteuningsafbouw boven de 25 km per uur

Eventuele storende motorgeluiden

Actieradius

Hoe ver je komt op een acculading meten we op de rollenbank. We testen 9 verschillende scenario’s: van gunstige tot zwaardere omstandigheden en met verschillende ondersteuningsniveaus van de motor. De afstand die je kunt afleggen is afhankelijk van hoe efficiënt de fiets met de energie omspringt en welke accugrootte je kiest.

Bedieningsgemak

Display: hoe fijn is het display te bedienen en hoe goed is het scherm leesbaar?

Batterij: hoe prettig gaat het loskoppelen en terugplaatsen van de batterij?

Uitrusting

Naast de aandrijfsystemen, beoordelen we per fiets ook de uitrusting, zoals:

Het soort remmen: zijn het simpele 'roller brakes' (opvolger van trommelremmen) of krachtigere hydraulische velg- of schijfremmen.

Het aantal versnellingen.

Het aantal ondersteuningsstanden.

Vering: in de zadelpen en/of voorvork.

Duw/loopassistentie: om de fiets makkelijke uit een verlaagde berging of stalling te duwen.

Usb-oplaad-connector voor je smartphone.

Afneembaar display om diefstal van de e-bike onaantrekkelijker te maken.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke elektrische fietsen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste elektrische fiets

Lees ook: