E-bikes: goede merken

Een paar e-bikemerken komen als beste naar voren als we kijken naar het algemene rapportcijfer, de tevredenheid over de prestaties en de hoeveelheid gemelde problemen. Maar ook een aantal andere merken e-bikes krijgt bovengemiddeld goede beoordelingen van bezitters.

Een elektrische fiets is al snel prettiger dan een gewone fiets. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat alle merken in ons onderzoek een goed algemeen rapportcijfer scoren. Maar er zijn duidelijke verschillen op onderdelen. Vooral bij de tevredenheid over de prestaties en de hoeveelheid gemelde problemen komen die naar voren.