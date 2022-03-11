E-bikes: goede merken

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Elektrische fietsen: de beste merken

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Wij testen ieder jaar honderden e-bikes. Ook hebben we duizenden reviews van e-bikes in ons tevredenheidsonderzoek. Bespaar jezelf een hoop geld en ergernis. Bekijk welke merken gebruikers als beste beoordelen.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:28 april 2026

De beste merken 1200x800

Wat opvalt in het panelonderzoek e-bikes

  1. 1
    Tevreden met prestaties

    De beste merken e-bikes hebben als het gaat om de elektrische aandrijving wel bijna 2 keer zoveel 'zeer tevreden' gebruikers als het slechtste merk.

  2. 2
    Betrouwbaarheid e-bikes

    Een paar grote bekende merken hebben relatief veel problemen. Terwijl enkele minder bekende merken het veel beter doen.

  3. 3
    Verschillen bij merk en type motor

    E-bikes met een middenmotor zijn bij 74% van de gebruikers probleemvrij, tegen 60% bij e-bikes met voorwielmotor.

Van welke merken hebben we voldoende gebruikersreviews in ons panelonderzoek?

  • Amslod
  • Batavus
  • Cube
  • Dutch ID (verkocht bij BikeTotaal)
  • Flyer
  • Gazelle
  • Giant
  • Kalkhoff
  • Koga
  • Pegasus
  • QWIC
  • RIH
  • Sparta
  • Stella
  • Trek

Ook van deze motormerken van elektrische fietsen hebben we resultaten:

  • Bafang
  • Bosch
  • Shimano Steps
  • Yamaha

Conclusie

Een paar e-bikemerken komen als beste naar voren als we kijken naar het algemene rapportcijfer, de tevredenheid over de prestaties en de hoeveelheid gemelde problemen. Maar ook een aantal andere merken e-bikes krijgt bovengemiddeld goede beoordelingen van bezitters.

Een elektrische fiets is al snel prettiger dan een gewone fiets. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat alle merken in ons onderzoek een goed algemeen rapportcijfer scoren. Maar er zijn duidelijke verschillen op onderdelen. Vooral bij de tevredenheid over de prestaties en de hoeveelheid gemelde problemen komen die naar voren.

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