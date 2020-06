E-bikes: goede merken

Eén e-bikemerk komt als beste naar voren als we kijken naar het algemene rapportcijfer, de tevredenheid over de prestaties en de hoeveelheid gemelde problemen. Maar ook 2 andere merken zien we op deze 3 punten elke keer terug in de top-5.

Een elektische fiets is al snel prettiger dan een gewone fiets. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat alle merken in ons merkonderzoek een goed algemeen rapportcijfer scoren. Maar er zijn duidelijke verschillen op onderdelen. Vooral bij de tevredenheid over de prestaties en de hoeveelheid gemelde problemen komen die naar voren.