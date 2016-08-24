Je fiets ombouwen

Met een ombouwset kun je een gewone fiets elektrisch (laten) maken. Hiervoor heb je wel technische kennis en ervaring nodig.

Als je niet weet hoe je de crank en trapas van je fiets kunt (de-)monteren, laat dan een vakman je fiets ombouwen. Controleer ook de garantievoorwaarden en vergelijk deze met andere aanbieders.

Zelf een elektrische fiets maken

Check bij de fietsfabrikant of leverancier of jouw fiets wel geschikt is. Van sommige merken en types is bekend dat de frames en vooral de voorvork niet sterk genoeg zijn. Dan wordt ombouwen sterk afgeraden.

Afhankelijk van het gemonteerde remsysteem (velgrem, schijfrem, rollerbrake of trommelrem) moet dit misschien worden aangepast of vervangen.

Fabrikanten ombouwsets

In onderstaande tabel kun je direct doorklikken naar verschillende importeurs/fabrikanten. Het overzicht is niet compleet en de aangeboden sets zijn door ons niet getest. Staar je ook niet blond op vanafprijzen, de motor en sensor die inbegrepen zijn kunnen flink verschillen.

Ga je een ombouwset kopen? Controleer dan altijd of de prijs inclusief verzendkosten is. Vraag ook altijd naar de garantievoorwaarden en vergelijk deze met andere aanbieders.

Onderdelen ombouwset

Een ombouwset bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

Voor- of achtervelg met ingebouwde elektromotor of middenmotor.

Sensor (meestal een magnetische bewegingssensor voor bij de trapas).

Accu (meestal weg te werken onder bagagedrager).

Lader voor de accu.

Motor- en/of accumanagement.

Display voor op het stuur.

Vervangende remhendels of remsensoren voor motoronderbreking.

Bedradingsset.

We hebben ook een aantal sets gevonden die zonder accu worden geleverd. Zorg dus dat de set aan je wensen voldoet. Bij sommige systemen is alle techniek in het wiel gebouwd.

Verzekering

Ga je een gewone fiets elektrisch maken? Dan is het verstandig om een fietsverzekering af te sluiten of je fietsverzekering aan te passen omdat je dure onderdelen monteert.

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