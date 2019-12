Wil je een gewone fiets (laten) ombouwen naar een elektrische fiets? Met een ombouwset kun je een gewone fiets elektrisch maken, maar hiervoor moet je wel handig zijn. Controleer eerst of jouw fiets wel geschikt is.

Je fiets ombouwen

Met een ombouwset kun je een gewone fiets elektrisch maken. Hiervoor heb je wel technische kennis en ervaring nodig. Als je niet weet hoe je de crank en trapas kunt (de-)monteren, laat een vakman dan je fiets ombouwen. Controleer ook de garantievoorwaarden en vergelijk deze met andere aanbieders.

Check bij de fietsfabrikant of leverancier of jouw fiets wel geschikt is. Van sommige merken en types is bekend dat de frames (en specifiek de voorvork) de hogere krachten niet aankunnen. Dan wordt ombouwen sterk afgeraden. Afhankelijk van het origineel gemonteerde remsysteem (velgrem, schijfrem, rollerbrake of trommelrem) moet dit wellicht worden aangepast of vervangen.

Een ombouwset bestaat meestal uit de volgende onderdelen:

Voor- of achtervelg met ingebouwde elektromotor of middenmotor

Sensor (veelal magnetische bewegingssensor voor bij de trapas).

Accu (meestal weg te werken onder bagagedrager).

Lader voor de accu.

Motor- en/of accumanagement.

Display voor op het stuur.

Vervangende remhendels of remsensoren voor motoronderbreking.

Bedradingsset.

We hebben ook enige sets aangetroffen die zonder accu worden geleverd. Zorg dus dat de set aan je wensen voldoet. Bij sommige systemen is alle techniek in het wiel gebouwd. Wij hebben in 2015 zo'n wiel van Rool'in (voorwiel) en in 2017 het Superpedestrian Copenhagen Wheel (achterwiel) bekeken.

Fabrikanten ombouwsets

In onderstaande tabel kun je direct doorklikken naar verschillende importeurs/fabrikanten. Het overzicht is niet volledig en de aangeboden sets zijn door ons niet getest.

Ga je een ombouwset kopen? Controleer dan altijd of de prijs inclusief verzendkosten is. Vraag ook altijd naar de garantievoorwaarden en vergelijk deze met andere aanbieders.

Verzekering

Ga je een gewone fiets elektrisch maken? Dan is het verstandig om een fietsverzekering af te sluiten of aan te passen omdat je dure onderdelen monteert.

Toch liever een kant-en-klare e-bike? Bekijk de laatste testresultaten of vergelijk zelf elektrische fietsen.

