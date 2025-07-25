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Urban e-bikes: kenmerken en verschillen

Een elektrische fiets als statement, dat is de urban e-bike. Deze fiets wordt ook wel 'urbanbike' genoemd. Ze zijn bedoeld voor kortere ritten, zijn vaak voorzien van technische gadgets en hebben een minimalistisch ontwerp. Je ziet ze relatief veel in grote steden. Wat zijn de kenmerken en hoe verschilt een urbanbike van een 'gewone' e-bike?
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:3 februari 2026

urbanbikes

Urbanbikes worden vaak gekocht vanwege de looks. Soms zijn ze nauwelijks als e-bike herkenbaar, met een accu die haast onzichtbaar in het frame is geïntegreerd of door weggewerkte kabels en display. Soms is er zelfs helemaal geen display. Je gebruikt in plaats daarvan een app op je smartphone.

Kenmerken en verschillen

Urban e-bikes hebben enkele voordelen boven 'normale' e-bikes. Maar je moet ook een aantal nadelen voor lief nemen.

3 urban e-bikes getest

Wij vergeleken 3 urban e-bikes in een test. Bekijk onze test van de Cowboy Classic/Cruiser 4, VanMoof S3 en Ampler Curt.

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